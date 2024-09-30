الذكاء الاصطناعي ومستقبل الاستدامة: محادثة في أسبوع المناخ مع خبراء IBM

غالبًا ما توضع قضايا الابتكار على أنها في مقابل الاستدامة، كما لو كان يجب اتخاذ قرار: حماية الكوكب أو حماية الأرباح. الحقيقة هي أن التقدم التقني يمكن أن يساعد في دفع الجهود الرامية إلى تحسين ممارسات الأعمال المستدامة. من خلال تحسين العمليات وتقليل الممارسات المكثفة للموارد، يمكن للتكنولوجيا أن تجعل المجموعة أكثر فعالية من حيث التكلفة فحسب، بل تدفع أيضًا رحلتها في الاستدامة.

تعمل IBM بجد في استخدام الابتكار في الذكاء الاصطناعي العام والذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة المجموعات في إيجاد حلول لتسريع جهود الاستدامة، بما في ذلك عدة حلول تم تقديمها لأول مرة في أسبوع المناخ في نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع.

جلسنا مع ثلاثة من خبراء الاستدامة في IBM لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في مساعدة المجموعة على تحسين العمليات، وتحديد المجالات التي يوجد فيها مجال للابتكار، واستكشاف كيفية حساب التكاليف البيئية لهذه التطورات الجديدة.