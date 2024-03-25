مع اشتداد آثار تغير المناخ، تزداد حدة الظواهر المناخية القاسية ومعدل تكرارها. شهدت الولايات المتحدة 25 حدثًا مناخيًا قاسيًا في عام 2023، تسبب كل منها في خسائر تزيد على مليار دولار أمريكي، بتكلفة إجمالية بلغت 73.8 مليار دولار أمريكي.

ولهذه الأحداث المناخية تأثير هائل محتمل على المؤسسات المالية. في عام 2021، أثرت فيضانات واسعة النطاق في الدول الأوروبية مثل النمسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، ما تسبب في أضرار بقيمة 43 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى خسارة مفجعة في الأرواح. وفقًا لمحللي Berenberg، واجهت كل شركة تأمين تقديرات بإجمالي مطالبات تصل إلى ما يقرب من 300 مليون دولار أمريكي. وقدّرت Berenberg أن خسائر إعادة التأمين تراوحت بين 2 مليار دولار أمريكي و3 مليارات دولار أمريكي.

بالنسبة إلى شركات الخدمات المالية الأخرى خارج قطاع التأمين، قد تواجه الممتلكات المتفق عليها كضمان للقروض مخاطر متعلقة بالمناخ أيضًا. وقد تؤدي مخاطر تغير المناخ المحلية طويلة الأمد إلى تقليل قيمة الممتلكات التي لم تتعرض لأي ضرر. وقد تشمل هذه المخاطر التهديدات التي يشكلها ارتفاع مستوى سطح البحر، أو حرائق الغابات، أو موجات الحر، أو الفيضانات، أو غيرها من الكوارث الطبيعية.

قد تُفضل بعض الشركات عدم الاستثمار في بعض المناطق التي تكون فيها المخاطر المادية مرتفعة للغاية. ونتيجة لذلك، قد تتقلص سوقها.

على مستوى القطاع المالي، توجد مخاطر للتحول يجب أخذها في الحسبان مع تحولنا نحو اقتصاد منخفض الكربون. سيتعين على العديد من شركات الخدمات المالية إعادة تقييم محفظة كبيرة من الاستثمارات في سوق الأسهم. وقد تعيد الأسواق المالية تسعير الأسهم في بعض القطاعات كثيفة الكربون من خلال تفضيل الطاقة المتجددة على الوقود الأحفوري. وقد يكون هناك ضرر يلحق بالسمعة نتيجة الاستثمار في الشركات التي يبدو أنها تتسبب في الاحتباس الحراري من خلال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو الكربون المفرطة بدلاً من الحد منها. قد تؤثر أيضًا انقطاعات سلاسل التوريد أو غيرها من الانقطاعات في الأعمال جراء الأحوال الجوية القاسية في الميزانيات العمومية للشركات المدرجة. ونتيجة لذلك، قد تشهد صناديق المعاشات والاستثمارات الأخرى في سوق الأسهم آثارًا سلبية.