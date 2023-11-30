هناك الكثير من الحديث عن الطرق التي يمكن أن تتبناها المؤسسات للتقليل من تأثيرها السلبي في البيئة وضرورة قيامها بذلك. في حين أن التركيز على تخفيف إسهاماتنا الحالية والمستقبلية في تغير المناخ أمر بالغ الأهمية، لا يمكننا تجاهل الآثار الوخيمة للمخاطر المناخية الحالية. لطالما كانت مخاطر حرائق الغابات والفيضانات والحرارة والجفاف والرياح مصدر قلق، لكن تغير المناخ زاد من حدة هذه المخاطر، ما جعلها أكثر تواترًا ولا يمكن للمؤسسات التنبؤ بها. يزيد هذا الوضع من حاجة الشركات إلى تكييف إستراتيجيات الاستدامة الخاصة بها للتعامل مع تغير المناخ.

كما رأينا في نيويورك في سبتمبر 2023، يمكن أن يؤدي هطول الأمطار الغزير إلى عرقلة القدرة على إجراء "الأعمال كالمعتاد" وإطلاق سلسلة من التداعيات. عندما شهدت مدينة بروكلين هطول أمطار تعادل ما قد يهطل خلال شهر كامل في غضون ثلاث ساعات فقط، تعطلت الطرق والجسور والأنفاق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات.

لا تهدد الظواهر الجوية القاسية البنية التحتية فحسب، بل تعوق أيضًا الطرق، ما يعوق نقل البضائع ويعطل سلاسل التوريد حتى في المناطق البعيدة عن المنطقة المتضررة. عندما أغلقت مصانع الأخشاب خلال حرائق الغابات الكندية عام 2023، تأثرت صناعة الإسكان في أمريكا الشمالية خاصة بندرة الأخشاب وارتفاع سعرها.

وفي فلوريدا وكاليفورنا، حيث أصبحت الأعاصير وحرائق الغابات أكثر تفشيًا، يختار بعض مقدمي خدمات التأمين التوقف عن خدمة هاتين المنطقتين تمامًا.