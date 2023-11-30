هناك الكثير من الحديث عن الطرق التي يمكن أن تتبناها المؤسسات للتقليل من تأثيرها السلبي في البيئة وضرورة قيامها بذلك. في حين أن التركيز على تخفيف إسهاماتنا الحالية والمستقبلية في تغير المناخ أمر بالغ الأهمية، لا يمكننا تجاهل الآثار الوخيمة للمخاطر المناخية الحالية. لطالما كانت مخاطر حرائق الغابات والفيضانات والحرارة والجفاف والرياح مصدر قلق، لكن تغير المناخ زاد من حدة هذه المخاطر، ما جعلها أكثر تواترًا ولا يمكن للمؤسسات التنبؤ بها. يزيد هذا الوضع من حاجة الشركات إلى تكييف إستراتيجيات الاستدامة الخاصة بها للتعامل مع تغير المناخ.
كما رأينا في نيويورك في سبتمبر 2023، يمكن أن يؤدي هطول الأمطار الغزير إلى عرقلة القدرة على إجراء "الأعمال كالمعتاد" وإطلاق سلسلة من التداعيات. عندما شهدت مدينة بروكلين هطول أمطار تعادل ما قد يهطل خلال شهر كامل في غضون ثلاث ساعات فقط، تعطلت الطرق والجسور والأنفاق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات.
لا تهدد الظواهر الجوية القاسية البنية التحتية فحسب، بل تعوق أيضًا الطرق، ما يعوق نقل البضائع ويعطل سلاسل التوريد حتى في المناطق البعيدة عن المنطقة المتضررة. عندما أغلقت مصانع الأخشاب خلال حرائق الغابات الكندية عام 2023، تأثرت صناعة الإسكان في أمريكا الشمالية خاصة بندرة الأخشاب وارتفاع سعرها.
وفي فلوريدا وكاليفورنا، حيث أصبحت الأعاصير وحرائق الغابات أكثر تفشيًا، يختار بعض مقدمي خدمات التأمين التوقف عن خدمة هاتين المنطقتين تمامًا.
فيما يلي ست إستراتيجيات للتكيف مع تغير المناخ يمكن أن تساعدك على اكتساب بيانات ورؤى لإدارة آثار مخاطر المناخ وتقليلها:
توقع مخاطر تغير المناخ وتأثير الأحداث الجوية القادمة على عملياتك التجارية. في مجال البيع بالتجزئة، على سبيل المثال، استخدم توقعات مخاطر الفيضانات المستقبلية لتوجيه تخطيط مواقع المتاجر، وشراء المواد الخام، ولوجستيات سلسلة التوريد المخزون.
استعد للطرق المختلفة التي يمكن أن يؤثر بها الطقس وتغير المناخ في عملك. في قطاع المرافق الكهربائية، يزيد النمو المفرط للنباتات حول خطوط الكهرباء من قابلية التعرض لأضرار العواصف أو حرائق الغابات. تساعد معرفة المعدلات التي من المحتمل أن تنمو بها النباتات على طول الشبكة في التخطيط الفعال لإدارة الغطاء النباتي.
احمِ الأصول وتأكد من استمرارية الأعمال خلال أحداث الطقس القاسية—قبلها، وفي أثنائها وبعدها. على سبيل المثال، حدد الأصول الأكثر عرضة للمخاطر استباقيًا وضع خطة طوارئ. في حال تأثرت تلك الأصول، يجب وضع بروتوكولات لسيناريوهات المخاطر وتوثيقها بوضوح والإبلاغ عنها، وإجراء تخطيط روتيني لسيناريوهات المخاطر يتضمن عدة طرق لوجستية بديلة وطرق نقل بديلة.
خفف المخاطر من خلال تقليل الأضرار الاقتصادية والبيئية الناجمة عن الأحداث الجوية القاسية على نحو استباقي. على سبيل المثال، يمكن لشركة التأمين، إرسال تنبيه عبر الرسائل النصية ينصح حاملي الوثائق بتحريك سياراتهم قبل عاصفة برد متوقعة.
أدر الانبعاثات الكربونية من خلال فهم انبعاثات الكربون من النطاق 1 و2 و3 لمؤسستك. ومن خلال القيام بذلك، فإنك تعمل على نمذجة إمدادات الطاقة الخاصة بك للمساعدة على التنقل وتسريع عملية انتقالك إلى الطاقة المتجددة.
حسّن عملية صناعة القرار في الوقت الفعلي لتقليل التكاليف، وتعزيز الكفاءة، ودعم أهداف الاستدامة. على سبيل المثال، استثمر في التقنية التي تمكنك من رؤية حالة الأصول الحيوية الحالية وإجراء التعديلات اللازمة عن بعد وبسرعة.
بينما يعد تقليل تأثيرها البيئي السلبي مصدر قلق رئيسيًا للعديد من المؤسسات، يجب أن يكون التكيف مع تغير المناخ والمخاطر المرتبطة به أولوية تجارية أيضًا. تؤثر مخاطر المناخ في الجميع، بغض النظر عن الصناعة أو الموقع الجغرافي أو مدى نضج الأعمال أو مستوى الالتزام بتحقيق أهداف الاستدامة. يتضمن النهج الاستباقي للتخفيف من المخاطر المناخية لشركتك البقاء على اطلاع بأحدث التطورات في مجال الاستدامة.
