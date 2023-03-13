المديرون الماليون هم الرواة الجدد في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

سواء كنت مستعدًا أم لا، ها هم قادمون. إن الإفصاحات التنظيمية الإلزامية فيما يتعلق بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) تلوح في الأفق بالنسبة إلى الشركات في كل مكان. وقد اعتمدت الحكومات في جميع أنحاء العالم متطلبات إعداد التقارير المتوافقة مع توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) بالفعل، بما في ذلك حكومات كندا والبرازيل والاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وسويسرا. بالإضافة إلى ذلك، دخل قانون العناية الواجبة لسلسلة التوريد في ألمانيا حيز التنفيذ في يناير 2023. وفي الولايات المتحدة، تدرس هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) المتطلبات الجديدة للشركات العامة التي قد تدخل حيز التنفيذ في يناير 2024.
تتطلب الإفصاحات المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من الشركات تحليل مجموعة واسعة ومتطورة من العوامل وتقديم تقارير عنها. ستلزم لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات الشركات العامة بالإفصاح عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن (عملياتها ومرافق الخدمات التابعة لها على المدى القريب، وعن سلسلة التوريد بأكملها في المستقبل)، بالإضافة إلى أهدافها وخطط التحول لتقليل الانبعاثات. وستحتاج الشركات إلى الإبلاغ عن التعرض المحتمل للأحداث المناخية القاسية، بما في ذلك الأعاصير وموجات الحرارة وحرائق الغابات والجفاف، وكذلك تحديد كيفية تقييم تلك المخاطر.
في الاتحاد الأوروبي، يطالب توجيه إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة للشركات (CSRD)، والذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2024، بإفصاحات أكثر تفصيلاً حول مدى تأثير نموذج أعمال الشركة وأنشطتها في عوامل الاستدامة مثل العدالة البيئية وحقوق الإنسان. يقول Adam Thompson، قائد التمويل المستدام العالمي وعروض الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في IBM Consulting: "لا يمكنك الانتظار حتى تدخل اللوائح حيز التنفيذ". "يجب عليك الشروع في هذه الرحلة الآن".
أصبح المديرون الماليون مسؤولين الآن عن التواصل الشفاف حول كيفية ارتباط أداء الاستدامة ومقاييسها في الشركة بالإفصاحات المالية. وهذا يشير إلى تطور أكبر في دور وظيفة الشؤون المالية في الأعمال التجارية. تقول Monica Proothi، قائدة التحول المالي العالمي في IBM Consulting: "لقد تحول قادة القطاع المالي من كونهم مسؤولين عن الحسابات إلى رواة قصص،" "ولا يقتصر دورهم على تزويد الشركة بالمعلومات فقط، بل يتعاونون مع الشركة لتحويل البيانات إلى رؤى تعزز الطموحات الإستراتيجية، بما في ذلك أجندة القيادة المتعلقة بالاستدامة."
يتعرض المديرون الماليون لضغوط من أجل تحسين قدرات إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عالية الجودة والتواصل الفعال في أقسام المالية لديهم. وينتج عن ضعف الأداء في هذا المجال مخاطر مادية. يقول Thompson: "إن الوصول إلى رأس المال سيتغير". وجدت دراسة أجراها معهد قيمة الأعمال التابع لشركة IBM عام 2022 أن غالبية المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع كانوا تحت ضغط شديد من المستثمرين لتحسين الشفافية حول عوامل الاستدامة مثل الانبعاثات، واستخدام الموارد، والعمالة العادلة، والتوريد الأخلاقي. ومع زيادة انتشار تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ستستخدم مثل هذه التفاصيل لتحديد جودة الاستثمار. يقول Thompson: "سيكون لديك تصنيف لمخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تمامًا كما لديك تصنيف ائتماني".
من المهم أن نستمر في جعل جهود التمويل المستدام وتقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ذات صلة بالمدير المالي. يجب أن يتضمن التركيز المتزايد على تحويل البيانات جهود التمويل المستدام في هذه العملية. نعلم أن المدير المالي سيكون على رأس هذا التحول أيضًا، ومع ذلك ينظر البعض حاليًا إلى الاستدامة من منظور أضيق، كمسألة تشغيلية أو مسألة امتثال فقط.
يحذر Thompson من أن العديد من الشركات تتبع طرقًا مختصرة، أو تُعد التقارير باستخدام البيانات المنتقاة لخدمة مصالحها أو تعتمد على التقديرات والمصادر الثانوية. وهذا بمثابة التمويه الأخضر، وهو ما يمثل خطرًا على السمعة، ولن يهيئ الشركات لمتطلبات الإفصاح الشاملة المتزايدة. تتطلب تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عالية الجودة رؤية حقيقية، ليس فقط في العمليات الخاصة بالشركة نفسها، بل أيضًا في العمليات الخاصة بمورديها.
يصف Thompson هذا بأنه "الاطلاع على ما يجري خلف الكواليس"، وبينما يتطلب ذلك تقنيات وقدرات جديدة، فإنه في النهاية سيحقق قيمة ويتيح فرصًا جديدة. يجب على المديرين الماليين الارتقاء إلى مستوى التحديات والتوقعات الجديدة الناجمة عن اللوائح التنظيمية سريعة التطور.
تنصح Proothi المديرين الماليين بـ "التفكير بمدارك واسعة والبدء على نطاق صغير والتنفيذ بسرعة". ستولد المكاسب السريعة قيمة يمكن إعادة استثمارها في مبادرات أكبر، كما أن تقسيم التحول إلى خطوات صغيرة يساعد الموظفين على تبني التغيير. تقول Proothi إنه غالبًا ما يكون من المفيد إنشاء مكتب مخصص للتحول لتنظيم العملية. قد يتضمن ذلك إدارة تحسين المهارات، وتنسيق وتيرة المبادرات الجديدة، وتقييم تجربة الموظفين وضمان عدم عرقلة التقدم بسبب "إرهاق التغيير".
عملية التعدين هي واحدة من الخطوات الأولى التي يوصي بها Proothi وThompson في التحول المالي. تقول Proothi: "إنها تُظهر المسار الأمثل، ثم كل الاختلافات التي يراها العملاء، والتي ينتهي بها الأمر إلى هذه الفوضى المعقدة". يمنح تحسين العمليات القوى العاملة لديك المساحة التي يحتاجونها للتعامل مع الأعمال عالية القيمة المتمثلة في تنسيق البيانات وتفسيرها. أحد الأساليب التي توصي بها Proothi هو استخدام الحلول التي تقدمها شركة Celonis، والتي يمكنها تفعيل الاستدامة من خلال تقديم مخططات فورية لكيفية عمل الشركات فعليًا. يساعد ذلك على تحديد الاختناقات في سلسلة التوريد، وإعادة معايرة مهام سير العمل، وتسليط الضوء على أوجه القصور الخفية.
أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) هي أداة جيدة لجمع بيانات عالية الجودة، "لكنها لا تحتوي على أي استدامة أو كائنات بيانات مدمجة فعليًا"، كما يقول Thompson. "اطلع على كيفية توسيع نطاق نظام تخطيط موارد المؤسسة أو تحسينه أو تعزيزه." ولن يعد تخزين البيانات القديم كافيًا. تقول Proothi : "أصبحت بحيرات البيانات أشبه بمستنقعات البيانات الآن". تساعد حلول شبكة البيانات ونسيج البيانات على ضمان أن تكون البيانات نظيفة وحديثة ويسهل الوصول إليها.
تتطلب الاحتياجات المتطورة لقسم الشؤون المالية مجموعة من المهارات التي لا يتمتع بها العديد من المتخصصين في الشؤون المالية حتى الآن. تقول Proothi: "من المستحيل أن تعثر على شخص نادر لديه كل المهارات المطلوبة". إن الجمع بين الأفراد الذين يتمتعون بمهارات المحاسبة التقليدية والأشخاص ذوي الخبرة في مجال الاستدامة والاتصالات سيمكن الفرق من التعامل مع المسؤوليات الجديدة بينما يساعدون بعضهم بعضًا على الارتقاء بمهاراتهم.
تشمل المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتكاملة مثل مجموعة IBM Envizi للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حلول إدارة الأصول وسلسلة التوريد لمساعدة المؤسسات على جمع وتجميع مجموعة واسعة من البيانات البيئية. ولعل الأهم من ذلك بالنسبة إلى المديرين الماليين هو تحويل تلك البيانات إلى مخرجات واضحة توفر الرؤية المطلوبة لاتخاذ قرارات فعالة بشأن مخاطر وفرص الاستدامة. تتعاون IBM أيضًا مع FRDM، وهي منصة تستخدم علم البيانات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عبر سلاسل التوريد العالمية وتوفير شفافية حقيقية، حتى في قضايا معقدة مثل العمل العادل.
لقد ولت الأيام التي كان فيها القسم المالي مسؤولاً فقط عن إغلاق الدفاتر كل ثلاثة أشهر. تقول Proothi: "لقد تغير دور المدير المالي تمامًا". ما كان في السابق دورًا محاسبيًا يحمل الآن فرصًا للقيادة الإستراتيجية وتحقيق التوازن بين الاستدامة والربحية. يمكن للمديرين الماليين في المستقبل إعادة تشكيل الوظائف المالية لتعزيز الأداء وسرد قصص مؤثرة لمواءمة عمليات المؤسسة مع أهدافها وقيمها رفيعة المستوى.
