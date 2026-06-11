في جوهره، يعني ترميز الأصول تمثيل ملكية الأصول المالية، مثل النقد والأوراق المالية والعقارات، في صورة رموز رقمية. وتسهّل هذه العملية نقل الأصول وتقسيمها وتسويتها، وغالبًا ما تنجز ذلك في ثوانٍ بدلًا من أيام.

لكن الأثر الحقيقي يتجاوز بكثير مجرد تسريع عمليات التسوية.



يمكن لترميز الأصول أن يغيّر جذريًا آليات عمل السيولة ومن يستطيع الوصول إليها. فبدلًا من الاعتماد على وسطاء متعددين وعمليات المطابقة اليدوية، تستطيع الأسواق تنسيق المعاملات في زمن شبه حقيقي مع تقليل أوجه الاحتكاك.

وقد يغيّر هذا التحول اقتصاديات الخدمات المالية، ويفتح المجال أمام نماذج أعمال جديدة، ويعيد صياغة الدور الذي تؤديه البنوك في انتقال القيمة. ولهذا السبب، لم يعد كثير من قادة القطاع المصرفي ينظرون إلى ترميز الأصول بوصفه ابتكارًا محدود النطاق، بل باعتباره أولوية استراتيجية.