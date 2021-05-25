هل يعتمد مستقبل التكنولوجيا المالية حقًا على العقود الذكية القائمة على سلسلة الكتل؟

يمكن تجميع العقود الذكية في تطبيقات لامركزية ضمن التمويل اللامركزي (DeFi) لتنفيذ وظائف أكثر تعقيدًا. أصبحت صحة العقود الذكية في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) أكثر وضوحًا. يعمل هذا الشكل الجديد من الاتفاقية على تحسين الدقة والتحقق من المعاملات في جميع أنحاء العالم من خلال الجمع بين مفهومين بسيطين في فكرة واحدة قوية.

لا يزال الاستخدام الأكثر انتشارًا للعقود الذكية في القطاع المالي، حيث إنها تحل مشكلة الثقة في المعاملات المشروطة. تستفيد معالجة المدفوعات، وتصفية وتسوية الأدوات المالية، وتمويل التجارة، بالإضافة إلى التكنولوجيا التنظيمية بصورة كبيرة من العقود الذكية.

ومع دخول عمالقة التكنولوجيا المالية مثل PayPal بالفعل في مجال العملات المشفرة، قد نرى شركات التمويل الرقمي تتحول إلى شيء جديد. يمكن أن يؤدي ذلك إلى استثمار ذكي يجب مراعاته حيث قد نشهد ظهور جيل جديد من الخدمات المالية. وقد ذُكر أن PayPal يخطط لإطلاق تطبيق "Super App" للعملات المشفرة، الذي يجرب العقود الذكية ويختبر سلسلة الكتل للمساعدة على تحسين المدفوعات والمعاملات الأخرى.

توفر العقود الذكية الشفافية في التكنولوجيا المالية، من دون المساس بالمصداقية. من خلال تطبيق اللامركزية في التحقق من شروط العقد، يصبح الشركاء المتعاقدون أكثر مسؤولية تجاه بعضهم.

مع زيادة الشفافية، تهيمن منصات مثل WeBull أو Robinhood على قطاع التكنولوجيا المالية من خلال إتاحة الوصول إلى الاستثمارات التي كان يتعذر الوصول إليها من قبل. ومع ذلك، في ظل كارثة Robinhood، يختار المستثمرون الأفراد منصات بديلة تقدم ميزات مماثلة. على سبيل المثال، لدى شركة Freedom Holding Corp. (FRHC) المدرجة في بورصة Nasdaq منصة تتيح للمستثمرين الأفراد شراء الأسهم والمشاركة في اكتتابات عامة أولية مختارة — وإن كان ذلك عند حد مالي لا يقل عن 2000 دولار عندما يتعلق الأمر بالاكتتابات العامة الأولية. يتجه بعض المستثمرين الأفراد إلى منصات أكثر تقليدية مثل TD Ameritrade وE*TRADE وFidelity. تقدم جميع هذه المنصات ميزات مشابهة لتلك التي تقدمها Robinhood أو WeBull — لكن مع وجود اختلافات طفيفة ومزايا خاصة.

تعمل العقود الذكية على تنفيذ المعاملات تلقائيًا وفقًا لقواعد محددة مسبقًا، ومن ثَمَّ تُشفّر المعاملات وتخزنها على سجل موزع مصمم ليكون غير قابل للتغيير.

وهذا ينطوي على إمكانية واضحة لإعادة تشكيل عالم العقود المالية. يمكن للأفراد أن يطمئنوا إلى أن المعلومات لم تتغيّر لأغراض شخصية.

إن سجلات معاملات سلسلة الكتل مشفرة بحيث يمكن دمج ميزات الأمان في العقد الذكي لتوليد النُسخ الاحتياطية والمكررة تلقائيًا في حال حدوث أضرار أو فقدان بيانات العقد الأصلي أو الاختراقات. ونظرًا إلى أن كل سجل فردي متصل بالسجلات السابقة في الدفتر الموزع، فقد تحتاج إلى تغيير السلسلة بأكملها لتغيير سجل واحد.

كما أن هناك درجة من اليقين، حيث إن العقود الذكية تنفذ تلقائيًا، لذلك لا داعي لقضاء الوقت في معالجة الأعمال الورقية أو تصحيح الأخطاء المكتوبة يدويًا في المستندات. يمكن تنفيذ العقود الذكية في دقائق معدودة وبتكلفة بسيطة.

يمكن لأتمتة تدفق الأصول الرقمية والمدفوعات أن يعزز منتجات ونماذج أعمال جديدة داخل التكنولوجيا المالية. تقلل عقود سلسلة الكتل الذكية من تكاليف المراقبة والتنفيذ، ما يعني أن المؤسسات المالية لا تحتاج إلى الاعتماد بصورة كبيرة على البنى التحتية لأنظمة ما بعد التداول في الأسواق المالية.

بوجه عام، لا شك أن عقود سلسلة الكتل الذكية قادرة على تغيير طريقة إبرام الاتفاقيات عبر مختلف الصناعات، خاصة في مجال التكنولوجيا المالية. لكن سوف يستغرق الأمر بعض الوقت ويتطلب المزيد من التطوير قبل أن يصبح نهجًا سائدًا.