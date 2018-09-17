بناء فريق الذكاء الاصطناعي الخاص بك: الأدوار التي تحتاجها مؤسستك

الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بأُطر العمل ومصادر البيانات والمسارات — بل يتعلق أيضاً بالبشر. تتمتع الشركات التي تشرع في رحلة الذكاء الاصطناعي بفرصة أكبر للنجاح عندما يكون لديها دعم القيادة التنفيذية والموهبة المناسبة في أدوار الذكاء الاصطناعي الرئيسية.
أنت تعرف عملك بشكل أفضل وتستطيع اتخاذ الخيارات الصحيحة لشركتك. لمساعدتك في التفكير في رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي، إليك بعض الاقتراحات من شركة IBM بشأن من يجب أن يكون ضمن فريق الذكاء الاصطناعي لديك. تجربتنا تشير إلى أن هذه الأدوار المحددة يجب أن تتوفر لكسب دعم المشروع وخلق حل ناجح.
تتمتع الشركات التي طبقت الذكاء الاصطناعي بنجاح بدعم قوي من القيادة التنفيذية للتكنولوجيا الجديدة. يمكن للراعي من الإدارة العليا أن يتولى دوراً نشطاً لضمان توافق مشاريع الذكاء الاصطناعي مع استراتيجية شركتك. الراعي من الإدارة العليا مسؤول عن الحصول على تمويل لبدء التشغيل ويمكنه عقد شراكة مع مزود الحلول الذي تتعامل معه للعمل كمدير للمشروع.
يُشار إليه أحيانًا باسم مهندس الحلول المعرفية، حيث يكون الشخص الذي يشغل هذا الدور مسؤولاً عن تفعيل المجموعة الكاملة من نماذج التعلم الآلي والتعلم العميق ضمن إطار عمل تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الموجودة. مثل علماء البيانات، يمتلك مهندسو النظم معرفة قوية بهذه النماذج وكيفية تطبيقها، ولكن مع تركيز أكثر على الأنظمة. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم بحاجة إلى فهم أعمال شركتك من منظور تشغيلي.
تعتمد قيمة مخرجات نماذج التعلم الآلي اعتمادًا كبيرًا على جودة البيانات وعمقها واتساع نطاقها. إن ضمان جودة البيانات يعني أن دور مهندس البيانات أمر حيوي لنجاح الذكاء الاصطناعي لديك. مهندسو البيانات مسؤولون عن تعريف وتنفيذ تكامل البيانات داخل البنية الشاملة للذكاء الاصطناعي. ونظراً لتعقيد هذا الدور، يوصى باتباع نهج الفريق. تشمل المهارات الخبرة في منصات البيانات بما في ذلك قواعد بيانات SQL وقواعد بيانات NoSQL.
يركّز علم البيانات في جوهره على استكشاف البيانات لاستخراج معلومات قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات العمل. يتمتع علماء البيانات عمومًا بخلفية تقنية، وغالبًا ما يكون لديهم شهادة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). تتطلب هذه الوظيفة الكفاءة في الرياضيات ومهارات البرمجة بالإضافة إلى التفكير الحساس وقدرات حل المشكلات.
مهندسو التطوير وضمان الجودة والتشغيل - يُشار إليهم مجتمعين باسم عمليات التطوير - هم مهندسون محترفون لديهم خبرة في تطوير التطبيقات ونشرها. يعمل مهندسو عمليات التطوير مع مهندسي البنية والمطورين ومهندسي البيانات وعلماء البيانات لضمان نشر الحلول وإدارتها.
يستخدم محللو الأعمال النتائج الصادرة عن نماذج علم البيانات وغالبًا ما يعملون كمترجمين بين مستخدمي الأعمال وفريق التعلم الآلي. على سبيل المثال، قد يعمل محلل الأعمال مع فريق التسويق لفهم ما يحتاجه الفريق لاستهداف العملاء، ثم يعمل مع فريق التعلم الآلي لتوجيه عملهم.
في العديد من الشركات، يمكن ملء هذه الأدوار الأساسية في الذكاء الاصطناعي من خلال تعليم وتدريب الموظفين الحاليين وتوظيف آخرين حسب الحاجة. قد يحتاج الموظفون أيضًا إلى المساعدة في استخدام نتائج التعلم الآلي كجزء من أنشطتهم اليومية. يمكن تحقيق التعليم من خلال مزيج من الدورات التدريبية الشخصية والدورات على الإنترنت بالإضافة إلى التجربة العملية. يوصى باستقدام خبراء ذوي خبرة للعمل مع الموظفين على تقديم حالات الاستخدام الأولى.
