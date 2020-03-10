بناء نماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP): من الحل الجاهز إلى التخصيص

عندما تتضمن حالة الاستخدام الخاصة بك مصطلحات متخصصة في صناعة معينة، قد تلبي النماذج المدرَّبة مسبقًا جزءًا فقط من احتياجاتك. في مختلف الصناعات، قد تحمل بعض الكيانات (الأشخاص أو الأماكن أو الأحداث أو غير ذلك) معانٍ مختلفة، لذا قد لا يتمكن النموذج الجاهز من التقاط هذه الفروق الدقيقة حسب السياق. على سبيل المثال، قد تعني كلمة "premium" أعلى مستوى في نطاق المنتجات، أو قد تُشير إلى المبلغ المدفوع مقابل وثيقة تأمين. في أستراليا، يُشار إلى دفعة التأمين هذه باسم "the cover".

يمكن تدريب النموذج المخصص الخاص بك لفهم الفروق الدقيقة والمعاني والعلاقات الكامنة الخاصة بحالة الاستخدام ومجال صناعتك. كما ذُكر أعلاه، يمكنك تعليم النموذج معنى كلمة "premium" في سياق عملك. يمكن بناء هذه النماذج بعدة طرق، ولا يلزم أن تكون عالم بيانات أو مطوِّر برمجيات لإنشائها. باستخدام أدوات لا تتطلب كتابة كود، كل ما تحتاجه هو خبرتك في المجال. سيعمل خبير متخصص على تحديد المعلومات المهمة للنموذج، ورفع المستندات الخاصة بالتدريب، ثم اختيار أمثلة داخل تلك المستندات، وغالبًا ما يُشار إليها بالتعليقات التوضيحية.

التعليقات التوضيحية على مستنداتك تزوِّد النظام بأمثلة دقيقة تشكِّل المرجع الأساسي للنموذج. وسواء أكان الأمر يتعلق بتحديد كائنات محددة للاستخراج من مستند أم بالعلاقات بينها، فإنك من خلال التدريب ستُجري التحسينات التي تضمن فعالية النموذج.