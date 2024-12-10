مع استعداد الشركات للعام الجديد، لا يمكنها تجاهل الدرس الأساسي المستفاد من عام 2024: المرونة أمام التغيّر المناخي ونجاح الأعمال أصبحا متلازمين. في الولايات المتحدة، تكلِّف الكوارث الجوية 150 مليار دولار أمريكي سنويًا، ومن المتوقع أن تصل تكلفة التغيّر المناخي إلى . هذه التكاليف غير المتوقعة تؤثِّر بالفعل في طريقة عمل المؤسسات. وأنجح الشركات هي أيضًا التي تخطِّط للمستقبل مسبقًا.
بدءًا من التأكد من جمع البيانات التشغيلية الصحيحة إلى الاستثمار في التكنولوجيا التي تساعد على التنبؤ بالظروف الجوية، هناك العديد من الطرق التي يمكن للشركات من خلالها اتخاذ الخطوة التالية نحو تعزيز مرونتها أمام التغيّر المناخي.
استعرض تقرير IBM حول جاهزية الاستدامة لعام 2024 آراء أكثر من 2,790 قائد أعمال من 9 دول و15 قطاعًا صناعيًا، مع تسليط الضوء على كيفية استعداد المؤسسات لمواجهة مجموعة متنوعة من قضايا الاستدامة. اعتبَر المشاركون المرونة أمام تغيّر المناخ "أهم قضية استدامة".
طُرح على المشاركين أكثر من 30 سؤالًا في الاستبيان مرتبطًا بالمخاطر المناخية ومسؤوليات الشركات، وشمل الجوانب الاستراتيجية والمالية والتنظيمية والامتثالية. أظهرت الدراسة أن معظم المؤسسات تدرك أهمية التخفيف من مخاطر المناخ لحماية الأصول وتعزيز سير العمليات.
في IBM، لدينا رؤية واضحة حول الطريقة التي يمكن للشركات من خلالها المضي قدمًا في هذا العمل الحيوي. على سبيل المثال، يمكن للشركات المصنِّعة استخدام بيانات الطقس التاريخية والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالاضطرابات في سلسلة التوريد. يمكن للمنظمات الزراعية أيضًا استخدام الأدوات نفسها للتنبؤ بالجفاف والأمراض وغيرها من التحديات المرتبطة بالمناخ.
رغم أن قادة الأعمال يعترفون بأهمية بناء عمليات مرنة أمام التغيّر المناخي، فإن طموحاتهم لا تتماشى بعد مع أفعالهم. وفقًا لتقرير IBM، يشعر نصف القادة المشاركين في الاستطلاع فقط بأنهم مستعدون للتعامل مع المخاطر المناخية المتزايدة في التعطيل.تُظهر الإدارة العليا تفاؤلًا أكبر مقارنةً بنواب الرئيس والمديرين فيما يتعلق بتعزيز المرونة المناخية: فقد اعتبر 67% من المديرين التنفيذيين الأعلى مستوى الذين شملهم الاستطلاع أن جهودهم في المرونة المناخية استباقية، مقارنةً بنحو 56% فقط من صنّاع القرار على المستويات الأدنى.
من خلال تحليل البحث، يتضح أن المؤسسات تدرك أن المرونة المناخية أمر ضروري. ومع ذلك، فهم يكافحون من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. إحدى الطرق التي يمكنهم من خلالها البدء في ذلك هي الاستثمار في الأدوات والتطبيقات المدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي مثل تلك المذكورة سابقًا. وهذا ما فعلته بالضبط شركة dsm-firmenich للأغذية والصحة الحيوانية، الشركة الأوروبية المتخصصة في التغذية. لقد استخدمت IBM® Environmental Intelligence للتنبؤ بتلوث المحاصيل بالمايكوتوكسينات، ما أدى إلى توفير ملايين اليوروهات لصناعة الزراعة سنويًا. يمكن أيضًا استخدام نفس البيانات التي اعتمدوا عليها للتنبؤ ومنع نمو الفطريات الضارة لتوقع الأحداث المناخية القصوى مثل الجفاف والفيضانات والاستعداد لها. تم تصميم هذا النوع من التكنولوجيا لتزويد المستخدمين ببيانات الطقس والمناخ والعمليات بسهولة، ليتمكنوا من الاستعداد بشكل أفضل للطوارئ مثل الأعاصير أو الفيضانات المفاجئة، وإدارة بعض المخاطر والتكاليف المرتبطة بها.
في النهاية، يمكن للمؤسسات الاستثمار في الأدوات المناسبة والاستفادة من الرؤى الأساسية لبناء عمليات مناخية أكثر مونة ومعالجة هذه القضية الحيوية في الاستدامة بشكل مباشر.
