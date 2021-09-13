ما فوائد عمليات المحادثة (ChatOps)؟

عمليات المحادثة (ChatOps) هي استخدام تطبيقات المحادثة وأدواتها في الوقت الفعلي لتسهيل تطوير البرمجيات وإدارة العمليات. تُعرَف أيضًا باسم "التعاون القائم على المحادثة" أو "عمليات التطوير القائمة على المحادثة"، وتهدف عمليات المحادثة إلى توفير رسائل فورية سريعة وبسيطة بين أعضاء فريق التطوير. طوال تجربة عمليات المحادثة، يستقبل روبوت المحادثة أوامر مكتوبة بالإنجليزية العادية ويبدأ بتنفيذ الإجراءات عبر التطبيقات الخلفية (عن طريق واجهة برمجة التطبيقات) لتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) وعمليات التطوير (DevOps).
بفضل ميزاتها الواسعة في التواصل، تم تصميم عمليات المحادثة لإزالة صوامع المعلومات التي تعيق التعاون بين الأقسام واتخاذ القرارات الاستباقية. ونتيجةً لذلك، تستفيد منه فِرق كاملة لتحقيق ما يلي:
على المستوى الفردي والجماعي، تعزز هذه الفوائد في النهاية عمليات التطوير وعمليات تكنولوجيا المعلومات من خلال تسريع تواصل الفِرق، ما يؤدي إلى تقليل مسارات تطوير البرمجيات ووقت الاستجابة للحوادث.
يتطلب نشر بيئة عمليات المحادثة استخدام أنواع الأدوات التالية:
بمجرد الحصول على أدوات ChatOps هذه، يمكن تنفيذ بيئة فعَّالة على ثلاث مراحل:
تُتيح ChatOps للفِرق المشاركة في محادثات لمعالجة القضايا، واستكشاف خيارات الحلول، ثم الاتفاق على حل نهائي قبل عرضه على العميل.
تُتيح ChatOps إمكانية إجراء محادثات جماعية بسيطة ومشاركة لقطات الشاشة ومقاطع فيديو للمشكلات والملفات (مثل السجل والتكوين ومخرجات الأوامر). يمكن لعميل ChatOps تخزين الرسائل، بحيث يمكن لأي شخص تمت إضافته إلى المجموعة الاطِّلاع على الاتصالات السابقة للحصول على "آخر المستجدات" والبقاء مطَّلِعًا عليها.
عند وقوع حادثة كبيرة، تُنشئ بعض أدوات المحادثة قنوات محددة تلقائيًا. يمكنك أيضًا إعداد قوائم التعيين بحيث تتم دعوة أعضاء الفريق المؤهلين تلقائيًا للانضمام إلى القناة لتطوير الحلول.
تُعَد عمليات المحادثة عنصرًا قيّمًا في عمليات تكنولوجيا المعلومات وعمليات التطوير، وهي حاسمة لمستقبل تطوير بيئات تكنولوجيا المعلومات. وفيما يلي أفضل الممارسات لتطبيق واستخدام عمليات المحادثة لضمان استدامتها على المدى الطويل.
بشكل عام، تساعد أفضل الممارسات هذه على تحسين الأتمتة وتحسين الشفافية وبناء عمليات الفريق وتوفير فرص لتحسين تطوير البرامج في المستقبل.
اعتمادًا على مرحلة التنفيذ التي أنت فيها ونواياك لإنشاء بيئة عمليات المحادثة، فإن حالات الاستخدام التالية قابلة للتطبيق على مؤسستك:
عمليات الذكاء الاصطناعي (AIOps) هي تطبيق للذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات وعمليات التطوير. وتستفيد من عمليات المحادثة لتعزيز وضوح البيانات عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات، وتحليل البيانات الحيوية لتحديد الحوادث، وإرسال تنبيهات تلقائية لفِرق تكنولوجيا المعلومات حول المشكلات، وأسبابها، والحلول المقترحة. يعمل الجمع بين عمليات الذكاء الاصطناعي وعمليات المحادثة على تحسين التواصل والتعاون لمساعدة الفِرق على حل الحوادث بشكل أسرع.
بحجم سوق تم تقديره مؤخرًا بين 900 مليون و1.5 مليار دولار أمريكي، تسجِّل عمليات الذكاء الاصطناعي معدل نمو سنوي مركَّبًا يبلغ حوالي 15% بين عامَي 2020 و2025. يضمن هذا النمو أن تُواصِل كلٌّ من عمليات الذكاء الاصطناعي وعمليات المحادثة تعزيز دورات حياة التطبيقات وتمكين التسليم المستمر للحلول مع مرور الوقت.
باستخدام التعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يربط IBM® Cloud Pak for Watson AIOps البيانات المنظمة وغير المنظمة في الوقت الفعلي للكشف عن رؤًى خفية لتحديد الأسباب الأساسية والتوصية بالحلول بشكل أسرع. ويتم بعد ذلك تسليم هذه الرؤى والتوصيات إلى عمليات المحادثة في الوقت الفعلي للتنفيذ السريع.
تُعَد IBM® Cloud Pak for Watson AIOps الأداة المثالية لمعالجة الحوادث بشكل استباقي من خلال تحليل البيانات السريع عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات. وتستفيد من سلسلة أدوات عمليات تكنولوجيا المعلومات لزيادة كفاءة ومرونة عمليات الحل. باستخدام توليف البيانات، توفِّر IBM Cloud Pak for Watson AIOps رؤية شاملة لتطبيقات وبيئات تكنولوجيا المعلومات، ما يؤدي إلى التخلص من الحواجز وتسريع عملية المعالجة.
