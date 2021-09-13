العلامات
الذكاء الاصطناعي

ما فوائد عمليات المحادثة (ChatOps)؟

الذكاء الاصطناعي باللون الأصفر 2 الذكاء الاصطناعي التوليدي

تُعَد ChatOps عنصرًا ناشئًا في عمليات التطوير وعمليات تكنولوجيا المعلومات. نشرح هنا كيف تساهم وظائفه في بناء ثقافة الفريق وتسريع تطوير البرمجيات وحل الحوادث.

عمليات المحادثة (ChatOps) هي استخدام تطبيقات المحادثة وأدواتها في الوقت الفعلي لتسهيل تطوير البرمجيات وإدارة العمليات. تُعرَف أيضًا باسم "التعاون القائم على المحادثة" أو "عمليات التطوير القائمة على المحادثة"، وتهدف عمليات المحادثة إلى توفير رسائل فورية سريعة وبسيطة بين أعضاء فريق التطوير. طوال تجربة عمليات المحادثة، يستقبل روبوت المحادثة أوامر مكتوبة بالإنجليزية العادية ويبدأ بتنفيذ الإجراءات عبر التطبيقات الخلفية (عن طريق واجهة برمجة التطبيقات) لتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) وعمليات التطوير (DevOps).

 

 

الرسالة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي، يقدمها لك الخبراء

احصل على رؤى منسقة حول أهم أخبار الذكاء الاصطناعي وأكثرها إثارةً للاهتمام. اشترِك في خدمة رسائل Think الإخبارية الأسبوعية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! لقد اشتركت بنجاح.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

ما فوائد عمليات المحادثة (ChatOps)؟

بفضل ميزاتها الواسعة في التواصل، تم تصميم عمليات المحادثة لإزالة صوامع المعلومات التي تعيق التعاون بين الأقسام واتخاذ القرارات الاستباقية. ونتيجةً لذلك، تستفيد منه فِرق كاملة لتحقيق ما يلي:

  • الأتمتة: توفير الكشف عن الأوامر وتنفيذها في الوقت الفعلي بالإضافة إلى تحديثات وحدة التحكم.
  • التعاون: إزالة الصوامع وحواجز التواصل بين الفِرق والأقسام.
  • المشاركة: بناء ثقافة الفريق الموزّع والحفاظ عليها لضمان مواءمة التواصل واتخاذ القرارات.
  • الإنتاجية: تعزيز عمليات الأعمال من خلال توفير المعلومات في الوقت الفعلي.
  • الأمن والامتثال: توفير وثائق المهام الحالية والتاريخية لتعزيز السلامة والتنظيم.
  • الشفافية: المواءمة بين التواصل وحالة وثائق المشاريع.

على المستوى الفردي والجماعي، تعزز هذه الفوائد في النهاية عمليات التطوير وعمليات تكنولوجيا المعلومات من خلال تسريع تواصل الفِرق، ما يؤدي إلى تقليل مسارات تطوير البرمجيات ووقت الاستجابة للحوادث.

أكاديمية الذكاء الاصطناعي

تسخير الذكاء الاصطناعي في العمل لخدمة العملاء

اكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إدخال السرور على العملاء من خلال تقديم تجربة أكثر سلاسة وزيادة إنتاجية المؤسسة في هذه المجالات الثلاثة الرئيسية: الخدمة الذاتية، والوكلاء البشريين، وعمليات مركز الاتصال.
انتقل إلى الحلقة

كيفية نشر بيئة عمليات المحادثة

يتطلب نشر بيئة عمليات المحادثة استخدام أنواع الأدوات التالية:

  • نظام الإشعارات لإرسال التنبيهات إلى غرف المحادثة عند وقوع الحوادث.
  • عميل المحادثة (مثل Slack وMicrosoft Teams) لتنفيذ الأوامر المبرمجة مسبقًا.
  • أدوات عمليات التطوير الموجودة مسبقًا (مدمجة في بيئة عمليات المحادثة) لتحسين تتبُّع التذاكر وأتمتة مهام سير العمل لمعالجة الحوادث.

بمجرد الحصول على أدوات ChatOps هذه، يمكن تنفيذ بيئة فعَّالة على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: إنشاء الاتصالات

تُتيح ChatOps للفِرق المشاركة في محادثات لمعالجة القضايا، واستكشاف خيارات الحلول، ثم الاتفاق على حل نهائي قبل عرضه على العميل.

المرحلة 2: إنشاء المجموعات

تُتيح ChatOps إمكانية إجراء محادثات جماعية بسيطة ومشاركة لقطات الشاشة ومقاطع فيديو للمشكلات والملفات (مثل السجل والتكوين ومخرجات الأوامر). يمكن لعميل ChatOps تخزين الرسائل، بحيث يمكن لأي شخص تمت إضافته إلى المجموعة الاطِّلاع على الاتصالات السابقة للحصول على "آخر المستجدات" والبقاء مطَّلِعًا عليها.

المرحلة 3: إنشاء القنوات

عند وقوع حادثة كبيرة، تُنشئ بعض أدوات المحادثة قنوات محددة تلقائيًا. يمكنك أيضًا إعداد قوائم التعيين بحيث تتم دعوة أعضاء الفريق المؤهلين تلقائيًا للانضمام إلى القناة لتطوير الحلول.

أفضل ممارسات عمليات المحادثة (ChatOps)

تُعَد عمليات المحادثة عنصرًا قيّمًا في عمليات تكنولوجيا المعلومات وعمليات التطوير، وهي حاسمة لمستقبل تطوير بيئات تكنولوجيا المعلومات. وفيما يلي أفضل الممارسات لتطبيق واستخدام عمليات المحادثة لضمان استدامتها على المدى الطويل.

  • البحث عن منصات المحادثة: اختيار منصة تُتيح الاتساق عبر الويب والأجهزة المحمولة وسطح المكتب.
  • البحث عن روبوتات المحادثة: اختيار روبوت محادثة متوافق مع التطبيقات الخلفية، ويقبل الأوامر باللغة الإنجليزية البسيطة ويستخدم اتصالات واجهات برمجة التطبيقات.
  • كتابة ونشر البرامج النصية المخصصة: دمج روبوت المحادثة مع تطبيقات سحابية توفِّر واجهة برمجة تطبيقات خلفية لنشر الأكواد.
  • استخدام البرامج النصية والوظائف الإضافية المجتمعية: تمكين روبوت المحادثة من الوصول إلى إدارة الكود المصدر، ومنصات التكامل المستمر (CI)، ومحفِّزات النشر، وغيرها.
  • تطوير الإعدادات: توسيع قدرات روبوتات المحادثة وإضافة الأمن عبر تقييد الأوامر.
  • إنشاء ثقافة موجَّهة نحو روبوت المحادثة: نشر استخدام روبوت المحادثة على نطاق واسع - التواصل بشأن فوائده وعرض مكافآته.

بشكل عام، تساعد أفضل الممارسات هذه على تحسين الأتمتة وتحسين الشفافية وبناء عمليات الفريق وتوفير فرص لتحسين تطوير البرامج في المستقبل.

حالات استخدام مفيدة لعمليات المحادثة

اعتمادًا على مرحلة التنفيذ التي أنت فيها ونواياك لإنشاء بيئة عمليات المحادثة، فإن حالات الاستخدام التالية قابلة للتطبيق على مؤسستك:

  • التحكم في الوصول والأمن: تنفِّذ العديد من الشركات عمليًّا المحادثة لميزات المشاركة المرنة. تعزز البنية المعقدة للتواصل التحكم في الوصول إلى المشاريع، ما يمكِّن من تنفيذ عمليات أمن المحادثة (ChatSecOps) على المدى الطويل.
  • نشر التطبيقات: تعمل عمليات المحادثة على تحسين رؤية مسارات تطوير التطبيقات بين فِرق عمليات التطوير. ويساعدهم هذا على النظر بشكل جماعي في خيارات النشر وتنظيم اختياراتهم وفقًا لذلك.
  • إدارة الحوادث: عندما يتعلق الأمر بكشف الحوادث والاستجابة لها وحلها، فإن عمليات المحادثة تُعَد أداة لا تُقدَّر بثمن. خلال عملية الحل، تُبقي الفِرق على اطِّلاع وتحدِّث التذاكر تلقائيًا طوال سير عمل المعالجة.
  • التوصيل المستمر (CD): تدمج عمليات المحادثة عمليات التطوير وعمليات تكنولوجيا المعلومات والأتمتة في سير عمل واحد. وتجمع بين تواصل الفِرق، وتطوير المسارات، والمهام التشغيلية لضمان التسليم المستمر للتطبيقات.

عمليات الذكاء الاصطناعي (AIOps) وعمليات المحادثة (ChatOps)

عمليات الذكاء الاصطناعي (AIOps) هي تطبيق للذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات وعمليات التطوير. وتستفيد من عمليات المحادثة لتعزيز وضوح البيانات عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات، وتحليل البيانات الحيوية لتحديد الحوادث، وإرسال تنبيهات تلقائية لفِرق تكنولوجيا المعلومات حول المشكلات، وأسبابها، والحلول المقترحة. يعمل الجمع بين عمليات الذكاء الاصطناعي وعمليات المحادثة على تحسين التواصل والتعاون لمساعدة الفِرق على حل الحوادث بشكل أسرع.

بحجم سوق تم تقديره مؤخرًا بين 900 مليون و1.5 مليار دولار أمريكي، تسجِّل عمليات الذكاء الاصطناعي معدل نمو سنوي مركَّبًا يبلغ حوالي 15% بين عامَي 2020 و2025. يضمن هذا النمو أن تُواصِل كلٌّ من عمليات الذكاء الاصطناعي وعمليات المحادثة تعزيز دورات حياة التطبيقات وتمكين التسليم المستمر للحلول مع مرور الوقت.

IBM Cloud Pak® for Watson AIOps

باستخدام التعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يربط IBM® Cloud Pak for Watson AIOps البيانات المنظمة وغير المنظمة في الوقت الفعلي للكشف عن رؤًى خفية لتحديد الأسباب الأساسية والتوصية بالحلول بشكل أسرع. ويتم بعد ذلك تسليم هذه الرؤى والتوصيات إلى عمليات المحادثة في الوقت الفعلي للتنفيذ السريع.

تشمل المزايا الأخرى ما يلي:

  • تكامل سلسلة الأدوات: الاتصال بجميع منصات التعاون وإرسال التنبيهات مباشرةً إلى أداة اتصال عمليات المحادثة المفضلة لديك. 
  • التركيز على التطبيقات: تمكين الفِرق من دمج العمليات وإدارتها بشكل تعاوني، ما يعزز تجربة عمليات المحادثة وذكاء عمليات التطوير.
  • الرؤى القابلة للتنفيذ: توفير رؤى شاملة تحدِّد الارتباط والسببية وتحديد الأنماط. ويساعد هذا الفِرق على الاستفادة من عمليات المحادثة لتحديد أولويات المشكلات وعمليات الحل.
  • التوليف الذكي: توفير رؤية واضحة للحالات الشاذة، مع روابط للمصادر الممكنة لتسريع التحقيق والحل. يمكن للفِرق المتعددة الوصول إلى البيانات نفسها لتنفيذ الحلول المُوصى بها بشكل تعاوني.

تُعَد IBM® Cloud Pak for Watson AIOps الأداة المثالية لمعالجة الحوادث بشكل استباقي من خلال تحليل البيانات السريع عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات. وتستفيد من سلسلة أدوات عمليات تكنولوجيا المعلومات لزيادة كفاءة ومرونة عمليات الحل. باستخدام توليف البيانات، توفِّر IBM Cloud Pak for Watson AIOps رؤية شاملة لتطبيقات وبيئات تكنولوجيا المعلومات، ما يؤدي إلى التخلص من الحواجز وتسريع عملية المعالجة.

الموارد

دراسة IBV: قيمة تقنية الوكيل الافتراضي

تعرف على كيفية تأثير جائحة كوفيد-19 على تبني تقنية الوكيل الافتراضي (VAT) بشكل كبير.
خفِّض التكلفة وزيادة الإيرادات عند استخدام watsonx Assistant

تعلّم كيف يمكن لمساعد IBM® watsonx Assistant™ خفض التكاليف وزيادة الإيرادات وتحرير الموارد الثمينة للأعمال ذات القيمة الأعلى.
AI in Action 2024

لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
التفعيل المثمر للذكاء الاصطناعي: جني الأرباح وعائد الاستثمار باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على بناء وتوفير حلول تجارية مبتكرة جديدة.
كيف تزدهر في عصر الذكاء الاصطناعي الجديد بثقة وثبات

تعمّق في العناصر الثلاثة ذات الأهمية البالغة لإستراتيجية الذكاء الاصطناعي القوية: إنشاء ميزة تنافسية، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر الأعمال، وتطوير الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.
حلول ذات صلة
IBM watsonx Assistant

قدّم خدمة عملاء متواصلة وذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري. استكشف كيف يمكنك تسريع التواصل مع العملاء وتعزيز الإنتاجية وتحسين الإيرادات باستخدام IBM Watsonx Assistant.

 استكشف watsonx Assistant
الاستشارات والخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.

 استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي
حلول الذكاء الاصطناعي

استفد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها المتوفرة لك.

 استكشف حلول الذكاء الاصطناعي
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك تصميم مساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي بسهولة، الذين يقدمون تجارب خدمة ذاتية سلسة للعملاء عبر أي جهاز أو قناة، ويساعدون في زيادة إنتاجية الموظفين وتوسيع نطاق أعمالك.

 استكشف watsonx Assistant اكتشف watsonx.ai