خلف الكواليس مع روّاد التكنولوجيا: تعرَّف على Martin Keen

"عندما أشعر بالشغف تجاه أمرٍ ما، أكون دائمًا حريصًا على معرفة كيفية توظيفه في مسيرتي المهنية". حاز Martin Keen، المخترع الرئيسي في IBM، على أكثر من 200 براءة اختراع (ما يضعه ضمن أفضل 200 مخترع الأكثر إنتاجية على الإطلاق)، وأشرف على إنتاج عدد لا يحصى من المنشورات التقنية، وساعد على إطلاق مشروع مفتوح المصدر شهير، وشارك في إنشاء تدريبات Coursera، وأكثر من ذلك بكثير. بخبرته في الحوسبة المؤسسية وأجهزة الكمبيوتر المركزي، وغيرها من المجالات، قاد Martin مسيرة مهنية ملهمة تجمع بين اهتماماته الشخصية وعمله. ولم يتوقف عند هذا الحد: فخارج نطاق العمل، هو صانع بيرة شغوف ويشارك حاليًا في تحدٍ لصنع 99 نوعًا من البيرة خلال 99 أسبوعًا.

أُتيحت لي الفرصة للحديث مع Martin عن عمله، بما في ذلك كيف بدأ مسيرته في مجال الابتكار، والتقنيات التي يوليها أكبر اهتمام اليوم. وإليك ما قاله:

حدِّثنا قليلًا عن خلفيتك التقنية. ما التقنيات التي تعتبرها من مجالات خبرتك؟

بدأت مسيرتي المهنية في مختبر هيرسلي بالمملكة المتحدة، حيث نشأت مهنيًا على تقنيات الكمبيوتر المركزي والحوسبة المؤسسية وCICS. بدأت عملي كمستشار للحوسبة المؤسسية، أساعد العملاء حول العالم على تحديث أعباء عمل CICS لديهم. كان الكثير منهم في الولايات المتحدة، ما منحني لمحة عن الحياة هناك، وفي النهاية أتاح لي الفرصة للانتقال بشكل دائم. لقد كنتُ على اطِّلاع دائم بمجالات الحوسبة المؤسسية وCICS، كما شاركت أيضًا في إدارة عمليات الأعمال، وإدارة البيانات، والعديد من المهارات الشاملة عبر عدة مجالات.

كيف تمكَّنتَ من تطوير هذه القدرة على مساعدة المتخصصين التقنيين في إنتاج محتوى متميز؟

خلال الخمس عشرة سنة الماضية، كنت أعمل في دور تطوير المحتوى مع فريق IBM® Redbooks. بدأ ذلك بجمع الخبراء المتخصصين في المجال وقيادتهم في تطوير منشورات Redbooks التقنية المتعمقة. تغيّرت طريقتنا في تقديم المعلومات التقنية بشكل كبير خلال هذه الخمس عشرة سنة، مع التركيز اليوم على محتوى تقني أصغر وأسهل في الاستيعاب، مثل الأوراق البحثية والتدوينات والدروس التعليمية عبر الفيديو. إن العمل مع الخبراء التقنيين لسرد قصة تقنية هو الجزء المفضل لدي في عملي.

بصفتك مخترعًا رئيسيًا، حاز على أكثر من 200 براءة اختراع. كيف بدأت في عالم الاختراع، ومن أين تأتي الأفكار الجديدة؟

تعرَّفت على عالم براءات الاختراع عبر صديق لي، وهو مخترع رئيسي في IBM. كنت أريد أن أعرف كيف يبتكر اختراعات لم تخطر ببال أي شخص آخر من قبل. بدا ذلك وكأنه تحدٍ هائل. وأخبرني -مازحًا قليلًا- أن طريقة ابتكار الجديد هي جمع ثلاثة عناصر: التحليلات التنبؤية ووسائل التواصل الاجتماعي... وأي شيء آخر. كنت أحكي هذا لزميل لي يومًا أثناء توجُّهنا لتناول الغداء، وقررنا حينها مباشرةً أن نجمع بين التحليلات التنبؤية ووسائل التواصل الاجتماعي و… المناديل الورقية! كنا سنستخدم التحليلات التنبؤية لتحليل محتوى وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد عدد الأشخاص الذين سيأتون إلى المكتب في يوم معين مقابل العمل من المنزل، ثم نستخدم هذا التقدير لمعرفة عدد المناديل التي يجب وضعها في الكافتيريا في ذلك اليوم. قد يبدو الأمر سخيفًا، لكنه تبيّن أن لدينا فكرة واعدة. استخدمنا "اتصالات VPN" بدلًا من "المناديل" وابتكرنا نظامًا لموازنة أعباء عمل VPN، والذي أصبح أول براءة اختراع لي. ومنذ ذلك الحين، حصلت على العديد من البراءات الأخرى. كلُّ واحدة منها كانت بالتعاون مع عدة مخترعين مشاركين. ومثل عملي اليومي حيث أتعاون مع خبراء متخصصين في المجال، أفضل جزء في الاختراع هو دمج خبرات وتجارب زملائي المتنوعة للوصول إلى شيء فريد.

ما بعض اختراعاتك المفضلة حتى الآن؟

لقد ابتكرتُ في مجالات الأجهزة المحمولة، وتحليلات البيانات الكبيرة، وتحديث الأنظمة المؤسسية. هناك بعض الابتكارات المميزة حقًا، مثل العرض المعرفي للحركات الجسدية في الواقع الافتراضي، الذي جاء بعد لقائي بمطوِّري لعبة Star Trek VR في أحد فعاليات IBM. لكن الأكثر واقعية هو الحذاء المجهري، وهو حذاء يحتوي نعله على قنوات ميكروفلويدية ترتفع وتنخفض لتوجيه المشي عبر ردود فعل لمسية. إذا كنت بحاجة إلى الانعطاف يسارًا بعد 30 قدمًا، ستشعر بهذا الاتجاه على باطن قدمك. هل هناك ميل حاد قادم؟ ممر مشاة أمامك؟ ستشعر به قبل أن تراه. لقد عملت على العديد من الاختراعات التحليلية القائمة على الخوارزميات، لكن عندما يسألني الأهل والأصدقاء عن اختراعاتي، أروي لهم قصة الحذاء!

في وقت سابق من هذا العام، ساعدت على إطلاق دورة تدريبية للمبتدئين في COBOL، والتي تحولت سريعًا إلى مشروع شهير مفتوح المصدر. ما أهم الدروس المستفادة من تلك التجربة؟

في بعض الأحيان، تسير الأحداث معًا بشكل يفوق توقعاتك. لقد طُلب مني قيادة تطوير مادة "COBOL للمبتدئين" التي كنا سننشرها ككتاب ودورة فيديو عبر الإنترنت. لم تكن توقعاتنا عالية جدًا؛ هل سنجد حقًا جمهورًا من مبرمجي مبتدئي COBOL المبتدئين المتحمسين؟ نظَّمنا برنامج إقامة في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا بمشاركة عدد من موظفي IBM وبعض المشاركين من جهة حكومية وجامعة محلية. بعد مرور أسبوع واحد، تم إرسالنا إلى المنزل بشكل غير متوقع بسبب فيروس كورونا. ومع استمرارنا في المشروع عن بُعد، بدأ COBOL يظهر في الأخبار. كانت هناك حاجة ملحّة لمبرمجي COBOL للعمل على التطبيقات القائمة، مثل نظام إعانات البطالة، الذي أصبح الآن مثقلًا بأعباء العمل. عرضنا كتابنا على مشروع Open Mainframe، الذي اقترح تحويله إلى مشروع مفتوح المصدر. في الأسبوع الذي نشرنا فيه المشروع على GitHub، حصل المستودع الخاص بنا على 130,000 مشاهدة. منذ ذلك الحين، مرّ كتابنا بعدة مراجعات، مع اقتراح وكتابة كتب جديدة بالكامل من قِبل المجتمع. كما أثبتت دورة الفيديو شعبيتها الكبيرة أيضًا.

بصفتك منتج سلسلة المحاضرين الخبراء (Expert Speaker Series)، أفترض أنك تحصل على فرصة للعمل مع خبراء في تقنيات IBM® Systems المختلفة: السحابة الهجينة وz/OS والتخزين وSAP HANA والمزيد. ما التوجُّهات التكنولوجية التي تلفت انتباهك أكثر؟

لقد التقيت بمجموعة متنوعة للغاية من الخبراء المشاركين في هذه سلسلة الفيديوهات هذه - من مطوري اليخوت ذاتية القيادة إلى أشخاص يساهمون في مكافحة كوفيد-19. التوجُّه العام نحو التجريد يجذب اهتمامي، سواء عبر حاويات Docker أم السحابة الهجينة أم المحاكاة الافتراضية. لم نَعُد مقيَّدين بالأجهزة والتقنيات الأساسية التي نعرفها. في الوقت الحالي، يمكن لمطوِّر التطبيقات كتابة كود على مستوى المؤسسات ونشره على نظام الكمبيوتر المركزي دون أن يعرف شيئًا عن تقنيات الكمبيوتر المركزي الأساسية. مع تجريد الأجهزة الأساسية ولغة البرمجة ونظام التشغيل والموقع الفعلي، نفتح مجالًا أوسع بكثير لإمكانيات من يمكنه تطوير ماذا.

أخيرًا، ما نصيحتك للأشخاص الذين يريدون دمج شغفهم الشخصي مع مسيرتهم المهنية في التكنولوجيا؟

أنت بارع فيما تحب القيام به. شغفي هو ما شكَّل مسار حياتي المهنية فعليًا. أحب الأجهزة التقنية مثل نظارات الواقع الافتراضي والطائرات دون طيار، وقد كانت مصدر إلهام لي في تقديم طلبات براءات الاختراع. أنا منشئ محتوى نشط على يوتيوب، وقد استفدت من خبرتي في تصوير الفيديو وتحريره لأطبقها في عملي اليومي وأصبح المسؤول عن الفيديو في مؤسستي. إذا كنتُ شغوفًا بشيء ما، فأنا دائمًا متحمس لمعرفة إذا ما كان يمكن تطبيقه في مساري المهني، وقد ساعدني ذلك على العمل في المجالات التي أستمتع بها أكثر. لو كانت هناك طريقة لدمج عملي اليومي مع صناعة المشروبات الكحولية… هذه المقالة جزء من سلسلة "خلف الكواليس مع روّاد التكنولوجيا"، حيث نُجري مقابلات مع أبرز متخصصي تكنولوجيا المعلومات والمهندسين المعماريين، والمهندسين المتميزين، والخبراء في الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة والأمن وغيرها، لنقدم لمحة عن كيفية مساهمتهم في نجاح الشركات حول العالم باستخدام بنية IBM التحتية لتكنولوجيا المعلومات. "رائد التكنولوجيا" هو قائد متميز يضيف الابتكار والتعاون والتفكير الإبداعي إلى عمله، ويتميز بشغف لا ينتهي للمعرفة، ويُعَد قدوة لزملائه. ترقَّب المزيد.