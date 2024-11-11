منذ عام 2018، كان نهج IBM تجاه الذكاء الاصطناعي المسؤول يسترشد بمبادئ الثقة والشفافية الأساسية. لكن وجود المبادئ وحده لا يكفي. لبث مبادئنا في جميع أعمالنا، نعلم أنه يجب علينا تفعيلها بطرق عملية وهادفة. وهنا يأتي دور مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع في IBM.

يقع مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في القلب من التزام IBM المستمر تجاه بناء الثقة. يتألف مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM من مجموعة متنوعة ومتعددة التخصصات من قادة من مختلف أنحاء الشركة، ويوفر مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM الحوكمة واتخاذ القرارات أثناء تطوير IBM للذكاء الاصطناعي ونشره واستخدامه. كما أنه يرعى مسارات العمل التي توفر القيادة الفكرية وتأييد السياسات والأبحاث والتعليم والتدريب حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لدفع الابتكار المسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى. وكجزء من هذه المسؤوليات، يقوم مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM أيضاً بتقييم حالات الاستخدام الفردية التي قد تثير قضايا أخلاقية.

بينما تحتفل IBM بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيس مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يتحدث أربعة من أعضاء المجلس عن أهمية وجودهم في الصفوف الأمامية في رحلة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM.