منذ عام 2018، كان نهج IBM تجاه الذكاء الاصطناعي المسؤول يسترشد بمبادئ الثقة والشفافية الأساسية. لكن وجود المبادئ وحده لا يكفي. لبث مبادئنا في جميع أعمالنا، نعلم أنه يجب علينا تفعيلها بطرق عملية وهادفة. وهنا يأتي دور مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع في IBM.
يقع مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في القلب من التزام IBM المستمر تجاه بناء الثقة. يتألف مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM من مجموعة متنوعة ومتعددة التخصصات من قادة من مختلف أنحاء الشركة، ويوفر مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM الحوكمة واتخاذ القرارات أثناء تطوير IBM للذكاء الاصطناعي ونشره واستخدامه. كما أنه يرعى مسارات العمل التي توفر القيادة الفكرية وتأييد السياسات والأبحاث والتعليم والتدريب حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لدفع الابتكار المسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى. وكجزء من هذه المسؤوليات، يقوم مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM أيضاً بتقييم حالات الاستخدام الفردية التي قد تثير قضايا أخلاقية.
بينما تحتفل IBM بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيس مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يتحدث أربعة من أعضاء المجلس عن أهمية وجودهم في الصفوف الأمامية في رحلة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM.
على مر السنين، وبفضل القيادة الرائعة والدعم القوي على مستوى الشركة، أصبح مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM آلية حوكمة متكاملة استباقية ورشيقة للذكاء الاصطناعي تمكّن الفرق من بناء الذكاء الاصطناعي واستخدامه ونشره بطريقة مسؤولة وآمنة ومستدامة. بداية من المبادئ رفيعة المستوى إلى الإجراءات الملموسة، بما في ذلك تقييم المخاطر والتعليم والأدوات، يوفر مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً للحوكمة اللازمة لاستغلال الفرص المذهلة التي يتيحها لنا الذكاء الاصطناعي، مع القدرة على تحديد المخاطر ذات الصلة والتخفيف من حدتها. تُعد الأصول التي أنشأها المجلس، بالإضافة إلى الدروس المستفادة على مر السنين، دليلاً عملياً لا غنى عنه لشركة IBM وعملائنا وجميع الشركات التي ترغب في بدء أو تسريع مسار الذكاء الاصطناعي المسؤول. — Francesca Rossi، الرئيسة المشاركة لمجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM والمسؤولة العالمية عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM
تدرك معظم المؤسسات في رحلات التحول إلى الذكاء الاصطناعي الحاجة إلى الثقة والشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي. تساعد IBM العديد من هذه المؤسسات بالحلول التقنية وأفضل الممارسات. بصفتي قائدًا عالميًا لفرق هندسة الحلول في مختبرات خبراء التكنولوجيا في IBM، أرى أن مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM يلعب دورين مهمين أثناء تعامل فرقنا مع العملاء. ويتمثل الدور الأساسي للمجلس في توفير الإشراف لضمان التزام حلول الذكاء الاصطناعي التي ننفذها للعملاء بمبادئ وسياسات شركة IBM. ويتمثل الدور الثانوي في أن يصبح مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لشركة IBM نموذجاً يحتذى به ومرجعاً للمؤسسات التي تبحث عن إرشادات حول كيفية إنشاء مجالس حوكمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. — John Thomas، عضو مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM ونائب الرئيس والمهندس المتميز، هندسة الحلول العالمية، مختبرات خبراء التكنولوجيا في IBM
أعتقد أنه سيتم تدريس دراسات الحالة حول استخدام IBM الجدير بالثقة والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى عمل مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. منذ عملنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2018، قدم المجلس بوصلة ومنارة لترجمة المفاهيم الأخلاقية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ. وأنا فخور بشكل خاص بنهج أخلاقيات الذكاء الاصطناعي حسب التصميم، الذي يضمن أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لا تتعلق بالتقنية فحسب، بل تتمحور حول الإنسان أيضًا. — Jesus Mantas، عضو مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM والشريك الإداري العالمي لشركة IBM
لقد كان من دواعي سروري أن أقدم عدة مرات إلى مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ووجدت أن التجربة مفيدة للغاية لفريقنا في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تقديم ابتكارات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية وموظفينا. إن المعرفة والرؤى التي يجلبها المجلس دائمًا إلى أي اقتراح تُعد شديدة الأهمية لتمكيننا من اتباع مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وفي إثبات أنه، من منظور القوى العاملة، سيستمر البشر في اتخاذ قرارات بشأن البشر، والذكاء الاصطناعي يساعدنا فقط في اتخاذ قرارات أكثر استنارة. أشعر بالفخر الشديد لانضمامي الآن إلى مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأتطلع إلى رؤية كيف يمكنني المساعدة في تقديم الدعم للآخرين عبر شركة IBM. — Jon Lester، عضو مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM ونائب الرئيس لتكنولوجيا الموارد البشرية والبيانات والذكاء الاصطناعي
في IBM، نؤمن بأن المد المتصاعد للذكاء الاصطناعي يمكنه بل وينبغي له أن يرفع جميع القوارب. مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM عبارة عن آلية حساسة نحاسب أنفسنا من خلالها على التطوير الأخلاقي للتكنولوجيا ونشرها حتى نتمكن من بناء مستقبل ذكاء اصطناعي يمكننا جميعاً أن نثق به. مع استمرار الذكاء الاصطناعي في تمكين حالات استخدام جديدة وإطلاق قيمة جديدة، تستمر رحلة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM، ونحن ملتزمون بتضمين الأخلاقيات في دورة حياة الذكاء الاصطناعي - بمساعدة وتوجيه مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM.
تعرف على المزيد حول تطور مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
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وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
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تعمّق في العناصر الثلاثة ذات الأهمية البالغة لإستراتيجية الذكاء الاصطناعي القوية: إنشاء ميزة تنافسية، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر الأعمال، وتطوير الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.
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