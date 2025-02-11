تتضمن عملية RCSA مرحلة واسعة النطاق لتحديد المخاطر والتي تدمج البيانات الكمية والرؤى النوعية للكشف عن المخاطر المحتملة على كل مستوى من مستويات المستويات. من النتائج الأساسية لهذه العملية مكتبة المخاطر، وهي مستودع ديناميكي يتم تحديثه باستمرار بالمخاطر المحددة، ومصادرها، وتأثيراتها المحتملة. تساعد مدخلات جميع وحدات الأعمال في ضمان الحصول على صورة شاملة للمخاطر.

عند تحديد المخاطر، تخضع للتقييم الذي يقيّم شدتها واحتمالية حدوثها. تستخدم المؤسسات الأساليب الكمية والحكم الخبير النوعي لتصنيف المخاطر وتحديد أولوياتها. يساعد هذا التقييم على تحديد المخاطر التي تتطلب تدابير عاجلة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على رؤية شاملة للمخاطر.

بعد تقييم المخاطر، تقيِّم المؤسسات تقييم فعالية الضوابط القائمة وتصميمها وصيانتها. يجب أن تظل بيئة الرقابة المنظمة مرنة للتكيف مع المخاطر الناشئة، ما يمنع تقادم الضوابط.