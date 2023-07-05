أفضل الممارسات لإدارة دورة حياة الأصول: وضع استراتيجية ناجحة

من محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي تعتمد عليها مدينة كاملة، إلى شركة نقل صغيرة الحجم يُتوقع منها تقديم خدمات تسليم في الوقت المحدد، تعتمد الشركات من جميع الأحجام على أصولها ومعداتها لإضافة القيمة يوميًا.
تُعَد إدارة دورة حياة الأصول (ALM) منهجية قائمة على البيانات تستخدمها العديد من الشركات للعناية بأصولها وزيادة كفاءتها وربحيتها. ولكن من أين تبدأ، وكيف تعرف أي استراتيجية لإدارة دورة حياة الأصول (ALM) هي الأنسب لك؟
في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض أفضل الممارسات التي تعتمدها الشركات الناجحة للعناية بأصولها وإطالة عمرها الافتراضي. ولكن لنبدأ أولًا ببعض التعريفات التي ستكون أساسية لفهم قيمة إدارة دورة حياة الأصول (ALM) للشركات الحديثة.
الأصول هي عناصر مادية وغير مادية تمتلكها الشركات وتستخدمها لإضافة القيمة. تشمل أمثلة الأصول المادية، أو أصول الأجهزة، الآلات والمصانع واللوازم المكتبية ومحطات الإنتاج وأساطيل المركبات والمباني. وتشمل أمثلة الأصول غير المادية البرمجيات والملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع.
تُعَد إدارة دورة حياة الأصول (ALM) نهجًا استراتيجيًا لإدارة الأصول المادية يساعد الشركات على تحقيق أقصى قيمة منها مع مرور الوقت. تنقسم استراتيجيات الصيانة التي تستخدمها الشركات بشكل متكرر إلى أربع مراحل في دورة حياة الأصول.
في المرحلة الأولى من دورة حياة الأصول، تعمل الأطراف المعنية على تقييم الحاجة إلى أصل جديد، وقيمته المتوقعة للمؤسسة، وتكلفته الإجمالية.
ويُعَد تقييم القيمة الإجمالية للأصل جزءًا أساسيًا من مرحلة التخطيط. خلال هذه المرحلة، يجب على صنّاع القرار مراعاة العديد من المعلومات المختلفة لإجراء تقييم دقيق. وإحدى التقنيات التي تزداد أهميتها في مرحلة التخطيط هي إنشاء التوأم الرقمي.
التوأم الرقمي هو تمثيل افتراضي للأصل الذي تنوي الشركة شراءه. ويُتيح للشركة إجراء الاختبارات والتنبؤ بالأداء بناءً على عمليات المحاكاة. باستخدام التوأم الرقمي الجيد، من الممكن التنبؤ بكيفية أداء الأصل في ظل ظروف معينة وعمره المتوقع.
اقرأ منشور المدونة هذا لاستكشاف كيفية الاستفادة من التوأم الرقمي لمساعدتك على تحسين الأداء الأصول لديك.
تتعلق هذه المرحلة بشراء الأصل ونقله وتركيبه، بما في ذلك كيفية تشغيله، ودمجه مع الأصول الأخرى التي تمتلكها الشركة، وكيفية استخدام البيانات التي يولِّدها في اتخاذ قرارات الأعمال.
تُعَد هذه المرحلة حاسمة لزيادة أداء الأصل مع مرور الوقت وإطالة عمره الافتراضي. مؤخرًا، أصبحت برامج إدارة الأصول مثل أنظمة إدارة أصول المؤسسات (EAMs) أداة لا غنى عنها لمساعدة الشركات على إجراء الصيانة التنبؤية والوقائية. سنتعمّق لاحقًا بشكل أكبر في أنظمة إدارة أصول المؤسسات (EAMs)، والتقنيات التي تعتمد عليها، وأنواع الصيانة التي تمكِّنها، وتأثيرها على أفضل الممارسات في إدارة دورة حياة الأصول.
المرحلة النهائية من دورة حياة الأصل هي التخلص منه. في هذه المرحلة، من المهم الموازنة بين انخفاض قيمة الأصل وارتفاع تكلفة صيانته. سيحتاج صنّاع القرار إلى مراعاة مجموعة متنوعة من العوامل لاتخاذ هذا القرار، بما في ذلك مدة تشغيل الأصول، والعمر المتوقع لها، وتقلبات تكاليف الوقود وقطع الغيار.
ما الذي يمكن أن يكون أكثر أهمية للأعمال من سلامة أصولها؟ عندما تستثمر رأس مال مكتسبًا بشق الأنفس في اقتناء أصل ما، تضمن لك عملية إدارة الأصول أن يعمل هذا الأصل بأقصى كفاءة ممكنة لأطول فترة ممكنة. تساعد أفضل ممارسات إدارة دورة حياة الأصول الشركات على تنظيم وتنفيذ عملياتها، ويمكن أن تحقق مجموعة واسعة من الفوائد، بما في ذلك ما يلي:
يجب أن يكون الهدف الأساسي لإدارة دورة حياة الأصول (ALM) دائمًا هو تحسين أداء الأصول طوال دورة حياتها. حتى وقت قريب، كان المديرون والفنيون يعتمدون على أدوات يدوية مثل جداول Excel وتتبُّع المستندات لإنجاز ذلك. ومع ذلك، أضافت القفزات التكنولوجية الأخيرة في قدرات برامج إدارة الأصول أبعادًا جديدة لأفضل ممارسات ALM، ما جعل الأدوات اليدوية مثل Excel غير كافية.
اليوم، تساعد برامج إدارة الأصول الشركات على الاحتفاظ بالمعلومات الأكثر أهمية عن أصولها -مثل الحالة وتاريخ الصيانة والإصلاح والموقع والتراخيص ومقاييس الأداء- بدقة وكفاءة أكبر.
فيما يلي بعض أفضل الممارسات التي تعتمد عليها الشركات لإدارة دورة حياة الأصول.
تساعد برامج إدارة الأصول مثل أنظمة إدارة أصول المؤسسات (EAM) على تحسين أداء الأصول من مرحلة الاقتناء وحتى التخلص منها بطريقة لا تستطيع الأدوات اليدوية مثل Excel تحقيقها. في عصر إنترنت الأشياء -حيث يرتبط كل شيء من الصمامات إلى المركبات بأجهزة استشعار وأنظمة متقدمة- أصبح بإمكان مشغِّلي الصيانة الآن دمج التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي (AI) في كل عملياتهم. يمكن تحليل البيانات التي تم جمعها من الأصول المزوَّدة بأجهزة قياس باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تساعد النتائج المستخلصة فِرق الصيانة على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) هو برنامج يجمع معلومات الصيانة في مكان واحد ويسهِّل إجراءات عمليات الصيانة. غالبًا ما يتم نشره كجزء من نظام إدارة أصول المؤسسات (EAM) للمساعدة على تحسين استخدام وتوافر المعدات المادية مثل المركبات والآلات وأنظمة الاتصال والبنى التحتية للمصانع وغيرها من الأصول.
يضمن نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) الذي يدعم نهج إدارة أصول المؤسسات القوي تخزين جميع معلومات الأصول المهمة في مكان واحد وإتاحة الوصول إليها لأي شخص يحتاجها. من القيم المحدَّثة للأصول إلى معلومات الضمان الأساسية وتراخيص البرمجيات وعقود الإيجار، بالإضافة إلى أحدث تحليلات الصيانة والإصلاح، تُتيح قدرات CMMS الوصول بسهولة إلى المعلومات الحيوية للأصول عند الحاجة إليها أثناء عمليات التدقيق.
تمكِّن برامج إدارة أصول المؤسسات (EAM) ونظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) من تطبيق أحدث الأساليب المتاحة في السوق، مثل الصيانة الوقائية والتنبؤية، لمساعدة الشركات على منع تعطُّل المعدات.
لا تقتصر المراقبة عن بُعد المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تقديم قدرات الصيانة التنبؤية فحسب، بل تساعد أيضًا على متابعة أداء الأصول وتوفير رؤًى حول طرق تحسينه. من خلال تجميع البيانات عبر الأقسام ووحدات المعلومات المنعزلة، يمكنها تقليل عدد تنبيهات الأصول التي يجب على مديري الصيانة التعامل معها وضمان دقتها. ويمكن للبيانات التاريخية والفورية التي تم جمعها من أجهزة إنترنت الأشياء وأدوات التحليل والتشخيص أن تساعد على زيادة وقت تشغيل الأصول.
مثل مراقبة حالة الأصول، شهد تتبُّع الأصول أيضًا تقدّمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بفضل الابتكارات التكنولوجية. ومن بين الأجهزة الأكثر استخدامًا علامات التعريف بترددات الراديو (RFID)، وأنظمة التتبُّع المفعّلة بتقنية الواي فاي، وأكواد QR، وأقمار تحديد المواقع العالمية (GPS). وكل منها يتميز بقدرات فريدة ويشكِّل تطويرًا عن سابقاته.
تبث علامات RFID مجموعة متنوعة من المعلومات حول الأصول إلى جانب موقعها، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة في بيئتها. تستخدم أنظمة التتبُّع المفعّلة بتقنية الواي فاي علامة مُثبتة على الأصل تنقِل المعلومات عبر شبكة الواي فاي المحلية. ومع ذلك، مثل علامات RFID، لا تكون فعَّالة إلا إذا كان الأصل داخل المبنى وضمن نطاق شبكة الواي فاي.
تُعَد أكواد QR تحسينًا كبيرًا على سابقتها، الباركود العالمي، لكنها، على عكس الباركود، يمكن قراءتها بسهولة باستخدام الهاتف الذكي فقط. يتم استخدام أقمار تحديد المواقع العالمية على نطاق واسع لتتبُّع الأصول أثناء النقل، إذ إنها، على عكس أنظمة التتبُّع الأخرى، تُتيح للمديرين معرفة موقع الأصل في الهواء الطلق وخارج نطاق شبكات الواي فاي، في أي مكان حول العالم.
العديد من أفضل ممارسات إدارة دورة حياة الأصول (ALM) اليوم لا يمكن تحقيقها إلا من خلال حل شامل مزوَّد بميزات تقنية متقدمة مثل إنترنت الأشياء، والتحليلات والمراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والقدرات المستندة إلى السحابة.
