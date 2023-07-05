العلامات
أفضل الممارسات لإدارة دورة حياة الأصول: وضع استراتيجية ناجحة

من محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي تعتمد عليها مدينة كاملة، إلى شركة نقل صغيرة الحجم يُتوقع منها تقديم خدمات تسليم في الوقت المحدد، تعتمد الشركات من جميع الأحجام على أصولها ومعداتها لإضافة القيمة يوميًا.

تُعَد إدارة دورة حياة الأصول (ALM) منهجية قائمة على البيانات تستخدمها العديد من الشركات للعناية بأصولها وزيادة كفاءتها وربحيتها. ولكن من أين تبدأ، وكيف تعرف أي استراتيجية لإدارة دورة حياة الأصول (ALM) هي الأنسب لك؟

في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض أفضل الممارسات التي تعتمدها الشركات الناجحة للعناية بأصولها وإطالة عمرها الافتراضي. ولكن لنبدأ أولًا ببعض التعريفات التي ستكون أساسية لفهم قيمة إدارة دورة حياة الأصول (ALM) للشركات الحديثة.

ما المقصود بالأصل؟

الأصول هي عناصر مادية وغير مادية تمتلكها الشركات وتستخدمها لإضافة القيمة. تشمل أمثلة الأصول المادية، أو أصول الأجهزة، الآلات والمصانع واللوازم المكتبية ومحطات الإنتاج وأساطيل المركبات والمباني. وتشمل أمثلة الأصول غير المادية البرمجيات والملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع.

ما المقصود بإدارة دورة حياة الأصول (ALM)؟

تُعَد إدارة دورة حياة الأصول (ALM) نهجًا استراتيجيًا لإدارة الأصول المادية يساعد الشركات على تحقيق أقصى قيمة منها مع مرور الوقت. تنقسم استراتيجيات الصيانة التي تستخدمها الشركات بشكل متكرر إلى أربع مراحل في دورة حياة الأصول.

المراحل الأربع لإدارة دورة حياة الأصول (ALM)

1. التخطيط

في المرحلة الأولى من دورة حياة الأصول، تعمل الأطراف المعنية على تقييم الحاجة إلى أصل جديد، وقيمته المتوقعة للمؤسسة، وتكلفته الإجمالية.

ويُعَد تقييم القيمة الإجمالية للأصل جزءًا أساسيًا من مرحلة التخطيط. خلال هذه المرحلة، يجب على صنّاع القرار مراعاة العديد من المعلومات المختلفة لإجراء تقييم دقيق. وإحدى التقنيات التي تزداد أهميتها في مرحلة التخطيط هي إنشاء التوأم الرقمي.

التوأم الرقمي هو تمثيل افتراضي للأصل الذي تنوي الشركة شراءه. ويُتيح للشركة إجراء الاختبارات والتنبؤ بالأداء بناءً على عمليات المحاكاة. باستخدام التوأم الرقمي الجيد، من الممكن التنبؤ بكيفية أداء الأصل في ظل ظروف معينة وعمره المتوقع.

اقرأ منشور المدونة هذا لاستكشاف كيفية الاستفادة من التوأم الرقمي لمساعدتك على تحسين الأداء الأصول لديك.

2. المشتريات والتركيب

تتعلق هذه المرحلة بشراء الأصل ونقله وتركيبه، بما في ذلك كيفية تشغيله، ودمجه مع الأصول الأخرى التي تمتلكها الشركة، وكيفية استخدام البيانات التي يولِّدها في اتخاذ قرارات الأعمال.

3. الاستخدام

تُعَد هذه المرحلة حاسمة لزيادة أداء الأصل مع مرور الوقت وإطالة عمره الافتراضي. مؤخرًا، أصبحت برامج إدارة الأصول مثل أنظمة إدارة أصول المؤسسات (EAMs) أداة لا غنى عنها لمساعدة الشركات على إجراء الصيانة التنبؤية والوقائية. سنتعمّق لاحقًا بشكل أكبر في أنظمة إدارة أصول المؤسسات (EAMs)، والتقنيات التي تعتمد عليها، وأنواع الصيانة التي تمكِّنها، وتأثيرها على أفضل الممارسات في إدارة دورة حياة الأصول.

4. إيقاف تشغيل الأصول والتخلص منها

المرحلة النهائية من دورة حياة الأصل هي التخلص منه. في هذه المرحلة، من المهم الموازنة بين انخفاض قيمة الأصل وارتفاع تكلفة صيانته. سيحتاج صنّاع القرار إلى مراعاة مجموعة متنوعة من العوامل لاتخاذ هذا القرار، بما في ذلك مدة تشغيل الأصول، والعمر المتوقع لها، وتقلبات تكاليف الوقود وقطع الغيار.

أسباب أهمية إدارة دورة حياة الأصول

ما الذي يمكن أن يكون أكثر أهمية للأعمال من سلامة أصولها؟ عندما تستثمر رأس مال مكتسبًا بشق الأنفس في اقتناء أصل ما، تضمن لك عملية إدارة الأصول أن يعمل هذا الأصل بأقصى كفاءة ممكنة لأطول فترة ممكنة. تساعد أفضل ممارسات إدارة دورة حياة الأصول الشركات على تنظيم وتنفيذ عملياتها، ويمكن أن تحقق مجموعة واسعة من الفوائد، بما في ذلك ما يلي:

  • قابلية توسُّع النظام: تستخدم أفضل استراتيجيات ALM اليوم تقنيات متقدمة مع منهجيات صارمة ومنظمة للتنبؤ بالمهام اليومية للصيانة وجدولتها وتحسينها، بغض النظر عن عدد الأصول المُراد صيانتها أو مدى تعقيدها. بمعنى آخر، مع زيادة عدد الأصول التي تقتنيها الشركة، طالما لديها استراتيجية ALM قوية، ستكون قادرة على توسيع عملياتها ومهام الصيانة بنجاح.
  • الرؤية الفورية لحالة الأصول: تساعد استراتيجية ALM الفعَّالة على أتمتة المهام المتكررة، ويمكن أن تحسِّن بشكل كبير من قدرات اتخاذ القرار من خلال منح المديرين والمشغِّلين رؤية مباشرةً لحالة المعدات ومهام سير العمل.
  • تقليل تكاليف الصيانة وفترات التعطل: بفضل توفُّر معلومات الأصول عبر إنترنت الأشياء (IoT) جنبًا إلى جنب مع قدرات الذكاء الاصطناعي والتحليلات القوية، يمكن للشركات التي تعتمد على نهج ALM الحديث تنفيذ صيانة وقائية فعَّالة من حيث التكلفة، والتدخل قبل فشل الأصول الحيوية، ومنع المخاطر التي قد تؤدي إلى تعطُّل مكلِّف.
  • توافُق أكبر بين وحدات الأعمال: تساعد أفضل ممارسات ALM الشركات على إبقاء الأقسام والإدارة على اطِّلاع، ما يعزز عملية اتخاذ القرار ويُتيح التخطيط بشكل أكثر فاعلية للمستقبل.
  • تقليل مخاطر الاختراقات الأمنية: من خلال تتبُّع الأصول في الوقت الفعلي وتعزيز قدرات تأمين الأصول، يمكن لأنظمة ALM الرائدة في السوق مساعدة الشركات على متابعة أصولها ومراقبتها بطريقة تساهم في منع السرقة والاختراقات الأمنية للبيانات.
  • تحسين الامتثال: تساعد إدارة دورة حياة الأصول (ALM) القوية الشركات على الالتزام بالقوانين المتعلقة بإدارة وتشغيل أصولها، بغض النظر عن موقعها. تختلف متطلبات إدارة البيانات والتخزين من دولة لأخرى وتتطور باستمرار. وتضمن استراتيجية ALM الصحيحة الامتثال بغض النظر عن مكان تخزين البيانات.

أفضل الممارسات لإدارة دورة حياة الأصول

يجب أن يكون الهدف الأساسي لإدارة دورة حياة الأصول (ALM) دائمًا هو تحسين أداء الأصول طوال دورة حياتها. حتى وقت قريب، كان المديرون والفنيون يعتمدون على أدوات يدوية مثل جداول Excel وتتبُّع المستندات لإنجاز ذلك. ومع ذلك، أضافت القفزات التكنولوجية الأخيرة في قدرات برامج إدارة الأصول أبعادًا جديدة لأفضل ممارسات ALM، ما جعل الأدوات اليدوية مثل Excel غير كافية.

اليوم، تساعد برامج إدارة الأصول الشركات على الاحتفاظ بالمعلومات الأكثر أهمية عن أصولها -مثل الحالة وتاريخ الصيانة والإصلاح والموقع والتراخيص ومقاييس الأداء- بدقة وكفاءة أكبر.

فيما يلي بعض أفضل الممارسات التي تعتمد عليها الشركات لإدارة دورة حياة الأصول.

نشر نظام برمجي شامل لتبسيط العمليات وتحسين صناعة القرار

تساعد برامج إدارة الأصول مثل أنظمة إدارة أصول المؤسسات (EAM) على تحسين أداء الأصول من مرحلة الاقتناء وحتى التخلص منها بطريقة لا تستطيع الأدوات اليدوية مثل Excel تحقيقها. في عصر إنترنت الأشياء -حيث يرتبط كل شيء من الصمامات إلى المركبات بأجهزة استشعار وأنظمة متقدمة- أصبح بإمكان مشغِّلي الصيانة الآن دمج التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي (AI) في كل عملياتهم. يمكن تحليل البيانات التي تم جمعها من الأصول المزوَّدة بأجهزة قياس باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تساعد النتائج المستخلصة فِرق الصيانة على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) هو برنامج يجمع معلومات الصيانة في مكان واحد ويسهِّل إجراءات عمليات الصيانة. غالبًا ما يتم نشره كجزء من نظام إدارة أصول المؤسسات (EAM) للمساعدة على تحسين استخدام وتوافر المعدات المادية مثل المركبات والآلات وأنظمة الاتصال والبنى التحتية للمصانع وغيرها من الأصول.

توحيد معلومات الأصول وتيسير وصول الموظفين إليها بسهولة

يضمن نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) الذي يدعم نهج إدارة أصول المؤسسات القوي تخزين جميع معلومات الأصول المهمة في مكان واحد وإتاحة الوصول إليها لأي شخص يحتاجها. من القيم المحدَّثة للأصول إلى معلومات الضمان الأساسية وتراخيص البرمجيات وعقود الإيجار، بالإضافة إلى أحدث تحليلات الصيانة والإصلاح، تُتيح قدرات CMMS الوصول بسهولة إلى المعلومات الحيوية للأصول عند الحاجة إليها أثناء عمليات التدقيق.

استخدام الحلول الحديثة لمعالجة المشكلات قبل أن تتحول إلى أعطال مكلِّفة

تمكِّن برامج إدارة أصول المؤسسات (EAM) ونظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) من تطبيق أحدث الأساليب المتاحة في السوق، مثل الصيانة الوقائية والتنبؤية، لمساعدة الشركات على منع تعطُّل المعدات.

  • ما المقصود بالصيانة الوقائية؟ ببساطة، الصيانة الوقائية هي إصلاح الأشياء قبل تعطّلها. من خلال اعتماد أفضل ممارسات إدارة الأصول والمتوسطات التاريخية مثل متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)، تساعد الصيانة الوقائية القادة على التخطيط الاستراتيجي لفترات التعطل، بحيث يمكن صيانة الأصول في أوقات يكون تأثيرها في الأعمال بأدنى حد.
  • ما المقصود بالصيانة التنبؤية؟: تأخذ الصيانة التنبؤية قدرات المراقبة المرتبطة بالصيانة الوقائية إلى مستوى متقدم. تعمل الصيانة التنبؤية على تقييم وإعادة تقييم حالة الأصول باستمرار في الوقت الفعلي عبر أجهزة الاستشعار التي تجمع البيانات من خلال إنترنت الأشياء. يتم إرسال هذه البيانات بعد ذلك إلى نظام إدارة الصيانة المحوسب المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث تكشف أدوات التحليل المتقدمة والتقنيات مثل التعلم الآلي (ML) عن المشكلات وتساعد على حلها. ويتم استخدام هذه المعلومات بعد ذلك لبناء نماذج تنبؤية لأداء الأصول على مدى الوقت، والمساعدة على الكشف عن المشكلات المحتملة قبل حدوثها.

زيادة أداء الأصول من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي

لا تقتصر المراقبة عن بُعد المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تقديم قدرات الصيانة التنبؤية فحسب، بل تساعد أيضًا على متابعة أداء الأصول وتوفير رؤًى حول طرق تحسينه. من خلال تجميع البيانات عبر الأقسام ووحدات المعلومات المنعزلة، يمكنها تقليل عدد تنبيهات الأصول التي يجب على مديري الصيانة التعامل معها وضمان دقتها. ويمكن للبيانات التاريخية والفورية التي تم جمعها من أجهزة إنترنت الأشياء وأدوات التحليل والتشخيص أن تساعد على زيادة وقت تشغيل الأصول.

ضمان سلامة الأصول وأمنها من خلال تتبُّع الموقع والحالة في الوقت الفعلي

مثل مراقبة حالة الأصول، شهد تتبُّع الأصول أيضًا تقدّمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بفضل الابتكارات التكنولوجية. ومن بين الأجهزة الأكثر استخدامًا علامات التعريف بترددات الراديو (RFID)، وأنظمة التتبُّع المفعّلة بتقنية الواي فاي، وأكواد QR، وأقمار تحديد المواقع العالمية (GPS). وكل منها يتميز بقدرات فريدة ويشكِّل تطويرًا عن سابقاته.

تبث علامات RFID مجموعة متنوعة من المعلومات حول الأصول إلى جانب موقعها، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة في بيئتها. تستخدم أنظمة التتبُّع المفعّلة بتقنية الواي فاي علامة مُثبتة على الأصل تنقِل المعلومات عبر شبكة الواي فاي المحلية. ومع ذلك، مثل علامات RFID، لا تكون فعَّالة إلا إذا كان الأصل داخل المبنى وضمن نطاق شبكة الواي فاي.

تُعَد أكواد QR تحسينًا كبيرًا على سابقتها، الباركود العالمي، لكنها، على عكس الباركود، يمكن قراءتها بسهولة باستخدام الهاتف الذكي فقط. يتم استخدام أقمار تحديد المواقع العالمية على نطاق واسع لتتبُّع الأصول أثناء النقل، إذ إنها، على عكس أنظمة التتبُّع الأخرى، تُتيح للمديرين معرفة موقع الأصل في الهواء الطلق وخارج نطاق شبكات الواي فاي، في أي مكان حول العالم.

حلول إدارة دورة حياة الأصول

العديد من أفضل ممارسات إدارة دورة حياة الأصول (ALM) اليوم لا يمكن تحقيقها إلا من خلال حل شامل مزوَّد بميزات تقنية متقدمة مثل إنترنت الأشياء، والتحليلات والمراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والقدرات المستندة إلى السحابة.

تُعَد IBM® Maximo Application Suite منصة متكاملة بالكامل تساعد الشركات على تطوير عمليات الصيانة من الجدولة الزمنية إلى الصيانة القائمة على الحالة والصيانة التنبؤية المستندة إلى الرؤى في الوقت الفعلي. ولديها سجل مُثبت في مساعدة المؤسسات على تعزيز أداء الأصول، وإطالة عمرها، وتقليل التكاليف وفترات التعطل.

 

