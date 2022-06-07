هل تمنعك مراكز البيانات لديك من تحقيق الاستدامة؟

في أوائل عام 2016، اعتقدت شرطة برمودا أنها قد تحتاج إلى شراء أجهزة جديدة لمركز بياناتها لمعالجة ضعف أداء التطبيقات. وأجبرتها قيود الميزانية على النظر في بدائل أخرى.

رأى مزوِّد الحلول الخاص بشرطة برمودا، شركة Gateway Systems Limited، أن شرطة برمودا يمكنها تشغيل بيئتها الافتراضية بكفاءة وفاعلية أكبر بمساعدة IBM® Turbonomic Operations Manager، وهو برنامج يُنشئ سوقًا افتراضيًا لموارد مركز البيانات ويخصصها بناءً على أولوية التطبيقات. فهو يعمل على أتمتة المئات من عمليات توزيع أعباء العمل اليومية، بالإضافة إلى قرارات تحديد الحجم والسعة. ويحافظ هذا على مركز البيانات في حالة جيدة ويضمن أن الخوادم المضيفة الضرورية فقط هي التي تكون نشطة في أي وقت.

بالإضافة إلى معالجة مشكلة ضعف أداء التطبيقات، ساهم البرنامج في استخدام الخوادم المضيفة الحالية لشرطة برمودا بشكل أكثر فاعلية. ساعد IBM Turbonomic على توفير موارد خوادم كافية لتشغيل 412 جهازًا افتراضيًا إضافيًا، وساعد في النهاية شرطة برمودا على إيقاف وإزالة 16 خادم شفرة من نوع Cisco UCS بمجموع 32 منفذ CPU - أي 67% من الخوادم المضيفة لديها. وقد أدى ذلك إلى التخلص من جميع تكاليف صيانة الأجهزة المرتبطة وتكاليف تراخيص البرمجيات، بما في ذلك ما يُقدَّر بنحو 11,600 دولار أمريكي سنويًا لتراخيص VMWare. كأثر جانبي مرحب به، ارتفع زمن تشغيل UPS في وضع الاستعداد من 12 إلى 26 دقيقة.

تقدِّر أداة حساب استهلاك الطاقة في Cisco UCS التوفير المباشر في الطاقة الناتج عن إزالة 16 خادمًا (32 مقبسًا) بقدرة 4,550 واط، مع افتراض معدل استخدام متوسط للخوادم يبلغ 60%. بسعر الكهرباء لدى BPS البالغ 0.40 دولار أمريكي لكل كيلوواط/ساعة، يصل التوفير السنوي إلى ما يقارب 16,000 دولار أمريكي.