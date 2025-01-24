هل عمليات التزييف العميق الناجحة أكثر شيوعًا مما ندرك؟

اعترف الموظف الذي خدعه التزوير العميق للمدير المالي بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي لاحقاً أنه عندما تلقى البريد الإلكتروني لأول مرة من المدير المالي، جعله ذكر عبارة معاملة سرية يتساءل عما إذا كان البريد الإلكتروني فعلاً بريداً إلكترونياً من نوع التصيد الاحتيالي. ولكن بمجرد أن انضم إلى الفيديو، تعرف على أعضاء قسمه الآخرين في الفيديو وقرر أنه كان أصليًا. ومع ذلك، علم الموظف لاحقًا أن صور الفيديو لأعضاء قسمه كانت أيضًا مزيفة.

يتغاضى العديد من الضحايا عن مخاوفهم وأسئلتهم وشكوكهم. ولكن ما الذي يجعل الأشخاص، حتى أولئك الذين تعلموا على تقنية التزييف العميق، يدفعون بمخاوفهم جانبًا ويختارون تصديق أن الصورة حقيقية؟ هذا هو السؤال الذي تبلغ قيمته مليون دولار أمريكي - أو 25 مليون دولار أمريكي - الذي نحتاج إلى الإجابة عليه لمنع مخططات التزييف العميق المكلفة والمدمرة في المستقبل.

طرحت مجلة Sage Journals سؤالاً حول من هم الأكثر عرضة للوقوع في التزييف العميق ولم تجد أي نمط يتعلق بالعمر أو الجنس. ومع ذلك، قد يكون الأفراد الأكبر سنًا أكثر عرضة للمخطط ويواجهون صعوبة في اكتشافه. بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أنه على الرغم من أن الوعي يمثل نقطة انطلاق جيدة، إلا أنه يبدو أن فعاليته محدودة في منع الناس من الوقوع في فخ التزييف العميق.

ومع ذلك ، فمن المحتمل أن يكون عالم الأعصاب الحاسوبي Tijl Grootswagers من جامعة Western Sydney University قد أصاب التفكير في التحدي المتمثل في اكتشاف التزييف العميق: إنها مهارة جديدة تمامًا على كل واحد منا. لقد تعلمنا أن نكون متشككين في القصص الإخبارية ومتحيزين، لكن التشكيك في صحة الصورة التي نراها يتعارض مع عمليات التفكير لدينا. قال Grootswagers لمجلة Science Magazine "في حياتنا، لا يتعين علينا أبدًا التفكر في من هو الشخص الحقيقي أو المزيف. إنها ليست مهمة تدربنا عليها".

ومن المثير للاهتمام أن Grootswagers اكتشف أن أدمغتنا أفضل في الكشف دون تدخلنا. واكتشف أنه عندما نظر الناس إلى صورة من إنتاج التزييف العميق، نتج عن الصورة إشارة كهربائية مختلفة إلى القشرة البصرية في الدماغ عن الصورة أو الفيديو الحقيقي. عندما سئل عن السبب، لم يكن متأكدًا تمامًا - ربما لم تصل الإشارة أبدًا إلى وعينا بسبب التداخل من مناطق أخرى من الدماغ، أو ربما لا يتعرف البشر على الإشارات التي تشير إلى أن الصورة مزيفة لأنها مهمة جديدة.

وهذا يعني أنه يجب على كل واحد منا أن يبدأ بتدريب عقله على اعتبار أن أي صورة أو مقطع فيديو نشاهده قد يكون مزيفًا تزييفًا عميقًا. من خلال طرح هذا السؤال في كل مرة نبدأ فيها في التصرف بناءً على المحتوى، قد نتمكن من البدء في اكتشاف إشارات أدمغتنا التي تكتشف الإشارات المزيفة قبل أن نتمكن من ذلك. والأهم من ذلك، إذا وقعنا ضحية للتزييف العميق، خاصة في العمل، فمن الضروري أن يبلغ كل واحد منا عن جميع الحالات. فقط حينها يمكن للخبير والسلطات أن يبدأوا في الحد من التكاثر والانتشار.