تحديث التطبيقات: نهج التقييم السريع

هناك حاجة إلى مجموعة محدودة من سمات البيانات لتنفيذ التقييم السريع للتطبيقات الموزعة. لنلقِ نظرة على كل معيار بمزيد من التفصيل.



التطبيقات التجارية الجاهزة (COTS)

نظرًا لأن الكود المصدر للتطبيقات التجارية الجاهزة (COTS) لا يتم توزيعه عادةً على المشتري، فستحتاج هذه التطبيقات إلى الترحيل إلى السحابة. خلال تقييم أكثر تفصيلًا (عادةً خلال فترة 30 يومًا)، يمكن إجراء تحقيق إضافي لمعرفة إذا ما كان مورِّد تطبيقات COTS يخطط لترحيل التطبيق إلى الحاويات أو تطوير نسخة سحابية أصلية.

قد تكون بعض محولات COTS المخصصة التي طورها العميل مرشحة لإعادة الهيكلة أو تحويلها إلى حاويات. ويتم تحديد تصنيف كل عنصر من هذه العناصر خلال تقييم أكثر تفصيلًا.

تطبيقات SaaS أو التطبيقات التي تم نقلها بالفعل إلى السحابة

تظل التطبيقات التي تعمل بالفعل في السحابة عادةً "كما هي" إذا كان الهدف النهائي هو تسريع الانتقال الشامل إلى السحابة. من المحتمل أن تنتقل التطبيقات إلى سحابة أخرى إذا كان الهدف هو نقل جميع أعباء العمل إلى مزوِّد سحابة محدد، ولكن الأمر الأكثر أمانًا هو افتراض أن هذه التطبيقات ستبقى حيث توجد حاليًا.

التطبيقات الحرجة للمهام/التطبيقات الحرجة للأعمال

يجب النظر في إعادة هيكلة أو تحديث التطبيقات الحرجة للمهام أو الأعمال لتصبح تطبيقات سحابية أصلية / وفق منهجية العوامل الـ 12، إذ إنها ستجني أكبر فائدة من تكلفة إعادة الهيكلة العالية.

من هذه المجموعة من التطبيقات، حدِّد التطبيقات التي:

لديها مستوى عالٍ من نشاط التغيير أو تراكم كبير من المهام، وستستفيد من أن تصبح أكثر مرونة.

لا تلبي حاليًا احتياجات الأعمال، وستستفيد من إعادة تصورها لتعكس عملية أعمال حديثة أو تجربة مستخدم محسَّنة.

تمثِّل هذه الفئة عادةً ما لا يزيد عن 5 إلى 15% من المحفظة بأكملها. بالنسبة إلى محفظة مكونة من 500 تطبيق، فإن هذا يعني إعادة كتابة ما بين 25 إلى 75 تطبيقًا في غضون ثلاث إلى خمس سنوات - وهو رقم كبير يمثِّل جهدًا هائلًا في التطوير وتكلفة هائلة!

تطبيقات Java

تُعد تطبيقات Java من أبرز المرشحين للتحويل إلى حاويات. أي تطبيق يعمل على خادم تطبيقات JavaEE (مثل WAS أو WebLogic أو JBoss أو Tomcat، وغيرها) يجب أن يكون قابلًا للتحويل إلى حاويات بمجهود نسبيًا قليل. الافتراض الرئيسي هو أن الحد الأدنى فقط سيتم القيام به لتحويل التطبيق إلى حاويات - بينما ترقية أو نقل البرمجيات الوسيطة (مثل نقل قاعدة بيانات علائقية إلى قاعدة بيانات سحابية أصلية، أو الانتقال من MQ إلى Kafka) خارج نطاق هذا التحويل. ومع ذلك، تجب ترقية مسار CI/CD لإنتاج الحاويات والاستفادة من الميزات الأساسية لمنصة OpenShift.

تطبيقات Windows

تحتوي تطبيقات Windows على خيارين للتحويل إلى حاويات:

التشغيل داخل حاويات Linux، والتي عادةً ما تكون أعباء عمل .Net CORE‎.

التشغيل في حاويات Windows، والتي أصبحت متاحة في OpenShift V4.6.

بشكل عام، معايير اتخاذ القرار لتطبيقات Windows هي كما يلي:

نقل .Net CORE‎ إلى حاويات Linux

نقل تطبيقات Windows المخصصة المكتوبة بواسطة NET. أو VB أو C أو #C إلى حاويات Windows.

يلزم إجراء استكشاف أكثر تفصيلًا لتحديد مدى ملاءمة التطبيقات للتحويل إلى حاويات، مع افتراض إمكانية تحويل نصف تطبيقات Windows على الأقل لأغراض التخطيط.

جميع التطبيقات الأخرى - الترحيل

سيتم عادةً ترحيل جميع التطبيقات الأخرى إلى السحابة، مع كون النمط الأكثر شيوعًا هو من الأجهزة الفعلية إلى الأجهزة الافتراضية أو من الأجهزة الافتراضية إلى الأجهزة الافتراضية لمعظم أعباء العمل الموزعة. تتطلب التقنيات “الغريبة” أو غير الشائعة اهتمامًا أكبر، إذ قد لا تتوفر منطقة هبوط جاهزة في السحابة. عادة ما يمكن لأحمال التشغيل iSeries وpSeries الانتقال إلى Power Systems Virtual Server في IBM Cloud. قد تتطلب أعباء العمل الأخرى أجهزة خاصة ليتم تشغيلها في منطقة CoLo بمراكز بيانات IBM Cloud، إذا كان ذلك ممكنًا (مثل Unisys وTandem Nonstop وغيرها).