تحديث التطبيقات: نهج التقييم السريع

غالبًا ما يحتاج تصنيف محفظة التطبيقات وفقًا لمختلف رحلات التحديث والترحيل إلى السحابة الهجينة إلى أن يتم بسرعة -أحيانًا في غضون ساعات- لتقدير الجهد المطلوب لتحديث التطبيقات وترحيلها إلى السحابة الهجينة.
تم تطوير نهج "التقييم السريع" هذا لدفع تقديرات تحديث التطبيقات وترحيل التطبيقات عندما لا يكون من الممكن إجراء تحليل تفصيلي لمحفظة التطبيقات. بدلًا من ذلك، يتم تقييم التطبيقات وتصنيفها ضمن مجموعة بسيطة من الإجراءات (إعادة الهيكلة أو التعبئة في حاويات أو النقل أو تركها كما هي) باستخدام عدد محدود من المدخلات: نظام التشغيل، ولغة البرمجة، والتطبيقات المخصصة مقابل التطبيقات الجاهزة مقابل تطبيقات SaaS، والتطبيقات الحرجة مقابل غير الحرجة للأعمال.
يُتيح هذا النهج تحديد تصنيف التطبيقات خلال ساعات قليلة بدقة تتراوح بين 80 و90%، مقارنةً بالتقييمات التفصيلية التي تستغرق شهورًا.
الهدف من التقييم السريع هو تحديد مجموعة من المعايير عالية المستوى التي يمكن تطبيقها بسرعة على محفظة التطبيقات من أجل تحويل جميع التطبيقات بسرعة إلى رحلة السحابة. ويُعَد هذا التقييم أوَّليًا، بهدف تطوير وجهة نظر أولية حول التطبيق. الهدف هو أن تكون النتائج ضمن نطاق يزيد أو ينقص بنسبة 10 إلى 20% مقارنةً بالتصنيفات التي قد يتم الوصول إليها من خلال تحليل أكثر تفصيلًا.
يُعَد تطوير وجهة نظر حول تصنيف محفظة التطبيقات بأكملها أمرًا ضروريًا من أجل القيام بما يلي:
عند تحديد نهج التقييم السريع، من المفيد النظر إلى أعباء العمل الموزعة وأعباء العمل على الأنظمة المركزية بشكل منفصل. عادةً ما تمتلك هذه المنصات عوامل تحديث مختلفة واتفاقيات مستوى خدمة وتقنيات دعم متباينة، ما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المعايير لتقييم المحفظة. على الرغم من أن العديد من التطبيقات الموزعة تمتلك واجهات خلفية على الأنظمة المركزية -أو ما يُعرَف باسم "أنظمة السجل"- فإن عبء العمل الموزع يُعرَّف هنا بأنه ذلك الذي يكون مسار التنفيذ الرئيسي له يعمل على منصة موزعة.
فيما يلي توزيع نموذجي عالي المستوى لتصنيفات التطبيقات الموزعة مع تعريف كل منها:
لاحِظ أن هذه التصنيفات تختلف عن أطر تصنيف التطبيقات الأخرى، مثل نموذج Gartner 7 Rs، لكنها توفِّر طريقة أبسط وأكثر وضوحًا لتصنيف المحفظة، مع تحديد التطبيقات التي ستساهم في تحقيق أكبر قيمة تحويلية - وهي التطبيقات التي ستتم إعادة هيكلتها ووضعها في حاويات:
هناك حاجة إلى مجموعة محدودة من سمات البيانات لتنفيذ التقييم السريع للتطبيقات الموزعة. لنلقِ نظرة على كل معيار بمزيد من التفصيل.
نظرًا لأن الكود المصدر للتطبيقات التجارية الجاهزة (COTS) لا يتم توزيعه عادةً على المشتري، فستحتاج هذه التطبيقات إلى الترحيل إلى السحابة. خلال تقييم أكثر تفصيلًا (عادةً خلال فترة 30 يومًا)، يمكن إجراء تحقيق إضافي لمعرفة إذا ما كان مورِّد تطبيقات COTS يخطط لترحيل التطبيق إلى الحاويات أو تطوير نسخة سحابية أصلية.
قد تكون بعض محولات COTS المخصصة التي طورها العميل مرشحة لإعادة الهيكلة أو تحويلها إلى حاويات. ويتم تحديد تصنيف كل عنصر من هذه العناصر خلال تقييم أكثر تفصيلًا.
تظل التطبيقات التي تعمل بالفعل في السحابة عادةً "كما هي" إذا كان الهدف النهائي هو تسريع الانتقال الشامل إلى السحابة. من المحتمل أن تنتقل التطبيقات إلى سحابة أخرى إذا كان الهدف هو نقل جميع أعباء العمل إلى مزوِّد سحابة محدد، ولكن الأمر الأكثر أمانًا هو افتراض أن هذه التطبيقات ستبقى حيث توجد حاليًا.
يجب النظر في إعادة هيكلة أو تحديث التطبيقات الحرجة للمهام أو الأعمال لتصبح تطبيقات سحابية أصلية / وفق منهجية العوامل الـ 12، إذ إنها ستجني أكبر فائدة من تكلفة إعادة الهيكلة العالية.
من هذه المجموعة من التطبيقات، حدِّد التطبيقات التي:
تمثِّل هذه الفئة عادةً ما لا يزيد عن 5 إلى 15% من المحفظة بأكملها. بالنسبة إلى محفظة مكونة من 500 تطبيق، فإن هذا يعني إعادة كتابة ما بين 25 إلى 75 تطبيقًا في غضون ثلاث إلى خمس سنوات - وهو رقم كبير يمثِّل جهدًا هائلًا في التطوير وتكلفة هائلة!
تُعد تطبيقات Java من أبرز المرشحين للتحويل إلى حاويات. أي تطبيق يعمل على خادم تطبيقات JavaEE (مثل WAS أو WebLogic أو JBoss أو Tomcat، وغيرها) يجب أن يكون قابلًا للتحويل إلى حاويات بمجهود نسبيًا قليل. الافتراض الرئيسي هو أن الحد الأدنى فقط سيتم القيام به لتحويل التطبيق إلى حاويات - بينما ترقية أو نقل البرمجيات الوسيطة (مثل نقل قاعدة بيانات علائقية إلى قاعدة بيانات سحابية أصلية، أو الانتقال من MQ إلى Kafka) خارج نطاق هذا التحويل. ومع ذلك، تجب ترقية مسار CI/CD لإنتاج الحاويات والاستفادة من الميزات الأساسية لمنصة OpenShift.
تحتوي تطبيقات Windows على خيارين للتحويل إلى حاويات:
بشكل عام، معايير اتخاذ القرار لتطبيقات Windows هي كما يلي:
يلزم إجراء استكشاف أكثر تفصيلًا لتحديد مدى ملاءمة التطبيقات للتحويل إلى حاويات، مع افتراض إمكانية تحويل نصف تطبيقات Windows على الأقل لأغراض التخطيط.
سيتم عادةً ترحيل جميع التطبيقات الأخرى إلى السحابة، مع كون النمط الأكثر شيوعًا هو من الأجهزة الفعلية إلى الأجهزة الافتراضية أو من الأجهزة الافتراضية إلى الأجهزة الافتراضية لمعظم أعباء العمل الموزعة. تتطلب التقنيات “الغريبة” أو غير الشائعة اهتمامًا أكبر، إذ قد لا تتوفر منطقة هبوط جاهزة في السحابة. عادة ما يمكن لأحمال التشغيل iSeries وpSeries الانتقال إلى Power Systems Virtual Server في IBM Cloud. قد تتطلب أعباء العمل الأخرى أجهزة خاصة ليتم تشغيلها في منطقة CoLo بمراكز بيانات IBM Cloud، إذا كان ذلك ممكنًا (مثل Unisys وTandem Nonstop وغيرها).
تفرض أعباء عمل الكمبيوتر المركزي تعقيدات إضافية فيما يتعلق بتحديد ترتيبات التطبيقات. الوجهة النهائية لهذه التطبيقات ليست دائمًا واضحة، وذلك حسب الاستراتيجية العامة للكمبيوتر المركزي للعميل. بالنسبة إلى أعباء العمل الموزعة، فإن منطقة الهبوط المستهدفة النموذجية هي البيئات المعبأة في حاويات أو الافتراضية على خوادم x86 في السحابة. يمكن أن تأخذ الوجهة المستهدفة لتطبيقات الكمبيوتر المركزي أشكالاً متعددة ويمكن أن تشمل ما يلي، بناءً على فلسفة الكمبيوتر المركزي وأهداف العمل الخاصة بالعميل:
ستساعد الإجابات عن هذه الأسئلة بعد ذلك على تحديد القرارات المستهدفة، مثل ما يلي:
بالنسبة إلى أعباء العمل التي ستبقى على الكمبيوتر المركزي، تجب الإجابة عن أسئلة تتعلق بمكان استضافة الكمبيوتر المركزي:
بالتالي، فإن تحديد مسار تطبيقات الكمبيوتر المركزي يُعَد أكثر تعقيدًا، ويتطلب إجراء محادثات أكثر تفصيلًا مع العميل وتحليل التطبيقات المعنية.
يوضِّح الشكل التالي مثالًا لمخرجات تقييم سريع لتحديث التطبيقات في سياق إعداد مقترح لتحديث السحابة. لقد كانت القدرة على تطوير وجهة نظر واضحة وسريعة حول مجموعة تطبيقات العميل عامل تمييز رئيسيًا في منهجيتنا:
في بعض الحالات، قد يكون من الضروري إجراء تقييمات أكثر تفصيلًا؛ ومع ذلك، يوفر التقييم السريع وسيلة سريعة وسهلة لتقدير الجهد المطلوب لتحويل محفظة التطبيقات إلى السحابة، ويزوِّد بالمعلومات اللازمة لتحديد دراسة جدوى التحول السحابي بشكل كامل.
