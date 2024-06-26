مخاطر إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي: من منظور أمن المعلومات

لا تُظهر ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي أي علامات على التباطؤ. أصبحت روبوتات المحادثة ومساعدو الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من عالم الأعمال، سواء لتدريب الموظفين أو الإجابة عن استفسارات العملاء أو لأي شيء آخر تماماً. حتى أننا قدّمنا لهم أسماء وأجناس، وفي بعض الحالات، شخصيات مميزة.

هناك اتجاهان مهمان للغاية يحدثان في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي. من ناحية، الدافع اليائس لإضفاء الطابع الإنساني عليهم يستمر بلا توقف، وأحيانًا بشكل متهور ودون اعتبار للعواقب. في الوقت نفسه، ووفقًا لأحدث تقرير من Deloitte حالة الذكاء الاصطناعي التوليدي في المؤسسة، زادت ثقة الشركات في الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في جميع المجالات خلال العامين الماضيين.

ومع ذلك، من الواضح أن العديد من العملاء والموظفين لا يشعرون بنفس الشعور. يشعر أكثر من 75% من المستهلكين بالقلق بشأن المعلومات المضللة. يشعر الموظفون بالقلق بشأن استبدالهم بالذكاء الاصطناعي. هناك فجوة ثقة متزايدة، وقد برزت كقوة مميزة لعصر يتميز بالتزييف المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وإليك ما يعنيه ذلك بالنسبة لمحترفي أمن المعلومات والحوكمة.