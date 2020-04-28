تُعد تجربتنا ميزة إضافية للعملاء. من يحتاج إلى رؤية الكمبيوتر يحصل على مساعدة من خبراء الفحص البصري الذين طبقوا الحل في مصانعنا، فخبرتهم العملية تساعد العملاء في تحقيق القيمة بسرعة.

عادةً ما يستغرق نموذج التعلم العميق، الخاص بكل حالة استخدام، ساعات فقط للتدريب من خلال تحليل الصور ومقاطع الفيديو المعروفة. وبعد الاتصال بالكاميرا، يصبح النموذج جاهزًا للإنتاج ويمكن تشغيله على مجموعة متنوعة من الأنظمة أو من السحابة. يساعد تحليل تعليقات المشغل النموذج على أن يصبح أكثر ذكاءً مع مرور الوقت.

تتيح مجموعة الأدوات البديهية للحل للخبراء الذين لا يملكون خبرة في مجال البرمجة أو التعلم العميق إدارة النماذج وتدريب نماذج جديدة. وهذا يقلل من تكاليف الموظفين لدى العملاء ويشجعهم على استكشف التطبيقات الجديدة في الفحص، وسلامة العمال، والصيانة، وتحرير الفيديو، وتحليل العينات ومجالات أخرى.

في مرافق التصنيع لدينا التي تستخدم الفحص البصري، استضفنا عملاء من مختلف الصناعات لعرض كيفية حصولنا على فهم أعمق لكميات هائلة من البيانات الموجودة في الصور والفيديو. وتكون النتيجة هي تصنيع أكثر ذكاءً يساعد في تحقيق وعد الثورة الصناعية الرابعة.