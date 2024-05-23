كيف بدأت: باحث أمن الذكاء الاصطناعي

اسمحوا لي باستخدام مصطلح "باحث أمن الذكاء الاصطناعي" ليشير إلى الفئة الكبيرة من الأشخاص الذين يحاولون تطبيق الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات الأمن السيبراني.

عادةً ما يكتسب باحثو الذكاء الاصطناعي التطبيقي خبرتهم من خلال العمل على أنواع محددة من مجموعات البيانات التي تميّز المجالات التي يعملون فيها. ويرجع ذلك إلى أنه كلما تعمّق فهمهم للمجال مع مرور الوقت، اكتسبوا حدسًا أفضل لأنواع البيانات التي يتعاملون معها. على سبيل المثال، طوّر الباحثون الذين يعملون على بيانات الفيديو مهارات وأدوات متخصصة فعّالة للغاية في التعامل مع الفيديو. مثال آخر هو البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، حيث طوّر العاملون في هذا المجال أدوات وتقنيات مصمّمة خصيصًا للتحليل والعمل مع مجموعة بيانات المعاملات عبر الإنترنت.

لكن الأمن السيبراني أكثر من مجرد مجال تطبيقي. فالأمر لا يقتصر فقط على العمل مع بيانات برنامج ضار أو تحليل سجلات الشبكة. إنها وظيفة حساسة في المؤسسة، يجب أن تفعل كل ما يلزم للحفاظ على أمان الأصول الرقمية للمؤسسة. ولقد كتبت سابقًا عن كيف يمكن أن يكون الأمن السيبراني تجربة متواضعة بشكل خاص لخبراء الذكاء الاصطناعي الجدد في هذا المجال.

بعض العوامل التي أعتقد أنها تلعب دورًا أكثر أهمية في تطبيقات الأمن السيبراني:

ركز على المخاطر: القيام بنماذج الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني ليس بناء أفضل نموذج من نماذج الذكاء الاصطناعي أو إيجاد أفضل خوارزمية لحل مشكلة معينة. والهدف النهائي هو تقليل المخاطر إلى أدنى حد، ويجب أخذ جميع أجزاء اللغز التي قد تؤثر عليها في الاعتبار. فبدلاً من بناء أداة بمعزل عن غيرها، يجب التفكير في كيفية جعلها عملية، والأشخاص والفرق التي ستشارك في استخدامها، وضمان وجود عمليات تدريب وتأهيل مناسبة، وغيرها من الأمور. ويتطلب الأمر القدرة على فهم واعتبار التأثيرات على مستوى النظام، مع التركيز في الوقت نفسه على المهمة الحالية قيد التنفيذ. يمكن أن يكون التفكير على مستوى الأنظمة وعقلية هندسية تركز على التسليم التكراري مع فهم واضح للمقايضات مفيدًا جدًا لتحقيق الفعالية في هذا المجال.

التفكير بالمبادئ الأولى: يمكن أن تكون أنواع المشكلات التي ستواجهها وطبيعة مجموعات البيانات التي ستعمل معها في مجال الأمن السيبراني واسعة ومتنوعة للغاية. ومن المرجح أن تفشل إذا تعاملت مع كل مشكلة كأنها مناسبة لحلول الذكاء الاصطناعي المفضلة لديك، حتى لو لم تكن تلك الحلول هي الأنسب. ومن المهم جدًا الحفاظ على عقلية المبتدئ ومعالجة المشكلات من الأساس باستخدام التفكير القائم على المبادئ الأولية. وهناك تاريخ طويل من خبراء الذكاء الاصطناعي الذين حققوا نجاحًا في مجالات أخرى، وادعوا بثقة أن خبراتهم السابقة ستنجح في مجال الأمن السيبراني، ليواجهوا بعدها واقعًا يضعهم في موقف متواضع.