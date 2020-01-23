ذكاء الأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي: مستقبل التحليلات

تشهد أدوات ذكاء الأعمال (BI) اضطرابًا هائلاً. إن التكامل القوي لأطر الذكاء الاصطناعي مثل معالجة اللغة الطبيعية والرؤى التنبؤية الآلية يغير ما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي للأعمال.
فيما يلي نظرة خاطفة على ما ستجده في التقرير.
وجد استطلاع عالمي أجرته IBM مؤخرًا أن نشر الذكاء الاصطناعي بين المؤسسات الكبرى يبلغ 45%، بينما يبلغ 29% للشركات الصغيرة والمتوسطة (التي يقل عدد موظفيها عن 1000 موظف). كما تشير التقديرات إلى أن 80-90% من الشركات الكبيرة تخطط لتبني استخدام الذكاء الاصطناعي في العامين المقبلين.
الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في أدوات ذكاء الأعمال تتقدم بالفعل على المنحنى. على سبيل المثال، تتيح واجهة اللغة الطبيعية لأي مستخدم أعمال إمكانية الاستعلام عن مجموعات بيانات كبيرة والحصول على رؤى في شكل عروض مصورة ولغة سهلة الفهم. إن إتاحة تحليل البيانات هي مجرد طريقة واحدة تمكّن بها الذكاء الاصطناعي في مجال ذكاء الأعمال من تحقيق قفزة هائلة إلى الأمام مقارنة بأدوات ذكاء الأعمال التقليدية.
كما يتعمق التقرير في عنصر قوي آخر من الذكاء الاصطناعي في أدوات ذكاء الأعمال: التنظيف الآلي للبيانات والتحضير. فبدلاً من قضاء ساعات في تحرير بيانات جدول البيانات سطراً بسطر، أو وضع علامات على المحتوى من خلال التقييمات، يقوم الذكاء الاصطناعي في ذكاء الأعمال بإعداد البيانات للتحليل، مما يحرر الأشخاص للاستفادة من وقتهم بشكل أكثر إنتاجية. بدلاً من إلغاء العمل، يمنحك الذكاء الاصطناعي في مجال ذكاء الأعمال قدرات خارقة ويسمح لك بالتركيز على العمل حيث يمكنك إضافة قيمة حقيقية.
من خلال استخدام أرقام وأمثلة مفيدة، تسلط قيمة الذكاء الأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي الضوء على مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال ذكاء الأعمال. تتضمن هذه الوثائق رؤى من خبراء الذكاء الاصطناعي حول الميزات التي يجب البحث عنها في الجيل التالي من أدوات ذكاء الأعمال، بما في ذلك الرؤى التنبؤية. من خلال هذا التقرير، ستكتسب فهماً لكيفية تغيير الذكاء الاصطناعي بشكل جذري لتخصص ذكاء الأعمال نحو الأفضل.
يجب أن يكون الاستثمار في أداة ذكاء أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي أمراً لا يحتاج إلى تفكير إذا كنت تتطلع إلى العثور على رؤى في بياناتك لاتخاذ قرارات أفضل في مجال الأعمال. تأكد من الاطلاع على قيمة ذكاء الأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي للكاتب Michael Norris لتتعرف على المزيد.
احصل على رؤى فريدة حول تطور مشهد الحلول في مجال التحليلات وذكاء الأعمال (ABI)، مع تسليط الضوء على النتائج الرئيسية، والافتراضات، والتوصيات لقادة البيانات والتحليلات.
تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
فهم الوقائع وأسباب حدوثها وما يمكن أن يحدث نتيجة لها وما يمكن فعله بشأن ذلك. يمكّن Project Ripasso كل مستخدم من مستخدمي الأعمال من الحصول على معارف لاتخاذ قرارات بثقة وبسرعة التفكير بفضل التفسيرات الواضحة والمفصّلة لاستنتاجاته.
لكي تزدهر الشركات، يجب عليها استخدام البيانات لتعزيز ولاء العملاء وأتمتة عمليات الأعمال والابتكار باستخدام الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة مع IBM Consulting لبناء مؤسسة تعتمد على الرؤى لتحقيق ميزة تنافسية في الأعمال.
