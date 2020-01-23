ذكاء الأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي: مستقبل التحليلات

وجد استطلاع عالمي أجرته IBM مؤخرًا أن نشر الذكاء الاصطناعي بين المؤسسات الكبرى يبلغ 45%، بينما يبلغ 29% للشركات الصغيرة والمتوسطة (التي يقل عدد موظفيها عن 1000 موظف). كما تشير التقديرات إلى أن 80-90% من الشركات الكبيرة تخطط لتبني استخدام الذكاء الاصطناعي في العامين المقبلين.

الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في أدوات ذكاء الأعمال تتقدم بالفعل على المنحنى. على سبيل المثال، تتيح واجهة اللغة الطبيعية لأي مستخدم أعمال إمكانية الاستعلام عن مجموعات بيانات كبيرة والحصول على رؤى في شكل عروض مصورة ولغة سهلة الفهم. إن إتاحة تحليل البيانات هي مجرد طريقة واحدة تمكّن بها الذكاء الاصطناعي في مجال ذكاء الأعمال من تحقيق قفزة هائلة إلى الأمام مقارنة بأدوات ذكاء الأعمال التقليدية.