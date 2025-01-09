عندما يسمع معظم الناس مصطلح "الكمبيوتر المركزي"، قد لا يدركون مساهمته الحيوية في الابتكار في مجال الأعمال المؤسسية. وسط الإثارة المحيطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، من السهل افتراض أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات القديمة، مثل الكمبيوتر المركزي، لم تتم دعوتها إلى الحفل.

الحقيقة هي أن الكمبيوتر المركزي مُهيأ للعب دور حاسم في دفع الابتكار من خلال دمج تقنيات تسريع الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي مع نظام بنائي مُحسَّن لتعزيز القدرات التجارية والتكنولوجية.

عندما نلقي نظرة إلى الوراء، يتضح أن الكمبيوتر المركزي كان في الواقع يقود الابتكار المستمر لأكثر من ٦٠ عامًا. وفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد IBM لقيمة الأعمال، تستخدم 43 من أفضل 50 بنكًا في العالم و 8 من أفضل 10 شركات مدفوعات الكمبيوتر المركزي كمنصة أساسية لها.

بالنسبة للصناعات التي تتعامل مع كميات هائلة من البيانات—مثل التمويل والرعاية الصحية والحكومة—اكتسبت أجهزة الكمبيوتر المركزية أهمية متزايدة لاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي (AI). في الواقع، أظهر نفس تقرير IBV أن 79% من المديرين التنفيذيين في مجال تكنولوجيا المعلومات يعتقدون أن أجهزة الكمبيوتر المركزية ضرورية لتمكين الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي وخلق القيمة.

في الوقت نفسه، يتطلع قادة الأعمال هؤلاء أيضًا إلى دمج الذكاء الاصطناعي في منصات أجهزة الكمبيوتر المركزية الحالية للاستفادة من الرؤى القيّمة، وأتمتة المهام، وتعزيز الكفاءة مع الحفاظ على بنيتهم التحتية الاستراتيجية. يعمل هذا النهج على تعظيم قيمة الأنظمة القديمة مع تقديم قدرات جديدة من خلال التحليلات والأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.