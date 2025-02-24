مع تطور الذكاء الاصطناعي (AI)، يظل شغف هوليوود بالروبوتات مستمرًا. يعد فيلم "The Wild Robot"، المستند إلى الكتاب الأكثر مبيعًا والذي يحمل الاسم نفسه، أحد أحدث الأفلام في فئة أفلام الذكاء الاصطناعي، وهو مرشح للحصول على جائزة الأوسكار هذا العام.
إنه تصوير فيلم نادر لآلة "جيدة"—آلة تطور تعاطفًا شبيهًا بالإنسان وتهتم بالكائنات الحية الأخرى.
قد يكون رواد السينما على دراية أكبر بأفلام الذكاء الاصطناعي التي تقدم قصصًا أكثر سوداوية. في "Subservience"، و"M3gan"، و"Ex Machina" والعمل الكلاسيكي لصانع الأفلام Stanley Kubrick "2001: A Space Odyssey"، يهاجم الأشرار المدعومون بالذكاء الاصطناعي البشر واحدًا تلو الآخر. في سلسلة "I، Robot" وسلسلة الأفلام الرائجة مثل "The Terminator" و"The Matrix"، تسعى الأنظمة الذكية إلى استعبادنا جميعًا أو القضاء علينا.
لكن هذه المواضيع، رغم كونها مسلية، قد تقوض الإلمام بالذكاء الاصطناعي.
تقول Phaedra Boinodiris، القائدة العالمية في الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة في IBM Consulting، إن صانعي الأفلام ركزوا بصورة كبيرة على مشكلات غير معقولة تحول التركيز عن قضايا الذكاء الاصطناعي الواقعية.
وتابعت "قد يعتقد الناس أن Skynet وHAL فقط هم الذين يمكن أن يتسببوا في الضرر"، في إشارة إلى الخصوم في "The Terminal" و"2001".
تتناول الأنظمة في هذه الأفلام وغيرهافكرة الذكاء الاصطناعي العام (AGI)—وهي أنظمة ذكاء اصطناعي افتراضية يمكن أن تنافس القدرات المعرفية للبشر أو تتجاوزها. إن تركيز الجمهور على أفلام الخيال العلمي هذه "قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم عدم الإلمام بالمخاطر الحقيقية للذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي".
وتشمل تلك المخاطر الحقيقية المخرجات المتحيزة والضارة التي تم إلقاء اللوم عليها في إلحاق ضرر كبير بالبشر. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها علماء الأخلاقيات والمطورون، فإن هذه المشكلات معقدة ومربكة.
وجدت إحدى الدراسات، على سبيل المثال، أنه حتى عندما تظهر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي تراجعًا في التحيز العرقي الظاهر، فإنها، في المقابل، تكشف عن ارتفاع في التحيز العرقي الخفي. ومع ذلك، فإن الأمر الأقل صعوبة هو منع أنواع الأزمات الوجودية المتخيلة في أفلام الخيال العلمي.
يمكن للحلول الواقعية التي توفر حواجز لنماذج الذكاء الاصطناعي اليوم أن تقمع فعليًا تمردات الآلات في بعض من أفضل أفلام هوليوود قبل أن يلمس رواد السينما الفشار.
لنلقِ نظرة فاحصة.
نخص بالاعتذار James Cameron، فقد اتضح أن تفادي سيناريوهات صانعي الأفلام عن نهاية العالم بفعل الذكاء الاصطناعي لا يتطلب محاربًا مسلحًا. يمكن للمهندسين والمبرمجين إنجاز المهمة باستخدام أدوات وإستراتيجيات عادية إلى حد ما مثل:
كما قد تساعد التقنية التي تعمل بنظام GPS والتي تحد حاليًا من حركة الدراجات الآلية في بعض المدن في التحكم في قدرات السفر لروبوتات الذكاء الاصطناعي. ينشئ التسييج الجغرافي حدودًا افتراضية لا يمكن للأجهزة المزودة بنظام GPS أو RFID عبورها.
في أفلام مثل "Ex Machina" و"Subservience"، كان من الممكن أن يمنع التسييج الجغرافي الروبوتات الخبيثة الشبيهة بالبشر (التي تؤديها Alicia Vikander وMegan Fox) من مغادرة منازلها وإحباط بعض خططها الخطرة.
يوضح Ben Gelman، أحد كبار علماء بيانات في شركة الأمن السيبراني Sophos، أن الروبوتات لن تتمكن من تجاوز حدود التسييج الجغرافي لأن التقنية تعتمد على الأجهزة. يقول Gelman "لا يستطيع الذكاء الاصطناعي كتابة برنامج كمبيوتر لتغيير لوحة الدوائر المتكاملة". "إن الكثير من أفلام الروبوتات ستصبح تقريبًا بلا قيمة عند استخدام تقنية التسييج الجغرافي الحديثة."
من السيئ عمومًا أن تكون قريبًا من روبوت قاتل، سواء كان يستخدم البنادق ("The Terminator") أو السم ("M3gan") أو ملحقات معدنية قوية ("I, Robot"). ولكن ماذا لو كان من الممكن إيقاف هذه الآلات من مسافة بعيدة؟
وهنا يأتي دور مفاتيح الإيقاف عن بُعد.
"إذا بدأت سيارة تسلا بالقيادة في اتجاه معين، فيمكن لتسلا التحكم فيها عن بعد وجعلها تتوقف"، يشير Shobhit Varshney، نائب الرئيس وأحد الشركاء الرئيسيين في IBM Consulting المتخصص في الذكاء الاصطناعي. يقول Varshney إن التقنية نفسها المستخدمة لتعطيل المركبات الكهربائية عن بُعد يمكن تطبيقها أيضًا على الروبوتات الخارجة عن السيطرة.
في سيناريوهات الأفلام التي تحاول فيها الروبوتات منع البطل من الوصول إلى زر "إيقاف" محلي، ستكون القدرات عن بعد ذات قيمة كبيرة. "يجب أن يكون مفتاح الإيقاف شيئًا يسهل الوصول إليه [بالنسبة للبشر] ويضمن أن يكون البشر هم المتحكمون وليس الذكاء الاصطناعي."
من المواقف المحورية المتكررة في أفلام كوارث الذكاء الاصطناعي هي أن الآلات الشريرة لديها قدرة غير محدودة على تنفيذ الرموز البرمجية والوصول إلى موارد مختلفة متصلة بالشبكة.
ومع ذلك، في الواقع، توجد عدة طرق لضمان أن تكون قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي محدودة. على سبيل المثال، يمكن للنصوص البرمجية الثابتة غير المدعومة بالذكاء الاصطناعي منع الذكاء الاصطناعي من استدعاء الوظائف غير المدرجة في قائمة معتمدة مسبقًا.
وبدلاً من ذلك، قد يعمل نظام الذكاء الاصطناعي على أجهزة مخصصة أو مغطاة بفراغ هوائي وممنوعة من الوصول إلى الأنظمة الخارجية. لذا حتى لو كانت غير مقيدة في تنفيذ تعليماتها البرمجية، فلا يمكنها الاستحواذ على الأنظمة الأخرى.
مثل هذه الضمانات كان من الممكن أن تمنع Skynet، على سبيل المثال، من السيطرة على الترسانات النووية في فيلم "The Terminator". يقول Gelman : "لا توجد اتصالات خارجية، لذا فبإمكانك أن تُغلق هذه الأنظمة المادية وسيتوقف الذكاء الاصطناعي عن العمل".
مع مرور الوقت، أصبحت مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارتها تتطلب الاستعانة بأنظمة ذكاء اصطناعي أخرى. يمكن لنماذج التصنيف اكتشاف خطاب الكراهية والإساءة والبذاءة وإزالتها من نصوص الإدخال والإخراج في النماذج اللغوية الكبيرة (LLM). يمكن استخدام النماذج اللغوية الكبيرة للتحقق من أن مخرجات النموذج اللغوي الكبير الآخر تتوافق مع القواعد المحددة لذلك النظام.
كان من الممكن أن تمنع بروتوكولات التحقق هذه الكثير من العنف في الأفلام التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، بدءًا من إيقاف هجوم HAL القاتل في فيلم "2001" إلى إعاقة حملة Skynet للقضاء على البشرية.
ربما يمكن العثور على أوضح حالة استخدام للتحقق في فيلم "I, Robot"، حيث تمت برمجة الروبوتات ظاهريًا لاتباع القوانين الروبوتية الثلاثة للمؤلف الحقيقي Isaac Asimov.
من المفترض أن تمنع القوانين إصابة البشر، ولكن في الفيلم، يعيد VIKI، قائد الجيش الآلي الشرير، تفسير القوانين ويعلن: "من أجل الحماية البشرية، يجب التضحية ببعض البشر". يقول Gelman إنه مع وجود عملية تحقق مناسبة، "كان من الممكن تصنيف قرارات VIKI بسهولة ومنعها".
مواءمة الذكاء الاصطناعي هي عملية ترميز القيم والأهداف الإنسانية في نماذج الذكاء الاصطناعي. من الناحية العملية، يعد هذا الحل حماية مدمجة لمنع الأنظمة الذكية من اتخاذ تدابير غير أخلاقية أو خطيرة أثناء السعي لتحقيق هدف ما—مثل قرار HAL بقتل رواد الفضاء لضمان وصول سفينة الفضاء الخاصة بهم إلى وجهتهم المقصودة.
من المهم ملاحظة أن عمليات مواءمة الذكاء الاصطناعي، كما هي الآن، ليست مضمونة. يوضح Jacek Krywko، الكاتب المساعد في موقع Ars Technica للأخبار والتحليلات التقنية، ذلك قائلاً: "إن الشبكات العصبية سيئة للغاية في تطبيق القواعد المجردة على مواقف وسيناريوهات محددة".
النبأ السار هو أن هناك تقدمًا على هذا الصعيد. على سبيل المثال، أنشأ باحثون في جامعة ستانفورد وميتا بنكًا للمعرفة مصممًا بهدف "تأسيس التفكير المعياري المرن" في أنظمة الذكاء الاصطناعي.1
يتكون بنك المعرفة من أكثر من 150000 قاعدة اجتماعية ظرفية—من الأمثلة على ذلك أن عميلاً يشرب القهوة في مقهى هو أمر طبيعي، في حين أن الطفل الذي يشرب القهوة في الفصل ليس كذلك.
إذا حالفنا الحظ، إذا وصل الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي إلى مستوى HAL وVIKI ونماذج الذكاء الاصطناعي العام (AGI) الأخرى التي نراها في الأفلام، فستكون عمليات مواءمة الذكاء الاصطناعي قد تقدمت بما يكفي لمواكبة ذلك.
إن تركيز تطوير الذكاء الاصطناعي في أيدي عدد قليل من الكيانات يمكن أن يثير مخاوف أخلاقية كبيرة.
"لا يمكن لعدد قليل من الجهات التحكم في تطوير الذكاء الاصطناعي—خاصة عندما لا يشترك بعضهم في القيم الأساسية مثل حماية البيانات المؤسسية والخصوصية والشفافية"، كما كتب الرئيس التنفيذي لشركة IBM Arvind Krishna في مقال نشر مؤخرًا في مجلة Fortune.2
"الحل ليس تقييد التقدم—بل ضمان بناء الذكاء الاصطناعي من قبل تحالف واسع من الجامعات والشركات والمختبرات البحثية ومنظمات المجتمع المدني."
وفي عالم الخيال العلمي، كان من الممكن أن تساعد مثل هذه اللامركزية في تطوير الذكاء الاصطناعي على تفادي حجم الضرر الذي ألحقته جحافل الروبوتات الخبيثة في أفلام "The Terminator" و"I, Robot". يشير Varshney، من شركة IBM Consulting إلى أن الذكاء الاصطناعي الذي أنشأته كيانات مختلفة من المرجح أن يخضع لعمليات مواءمة حديثة مختلفة.
إذا خرجت روبوتات إحدى الشركات عن السيطرة في نهاية المطاف، فلن تتبعها الروبوتات الأخرى من الشركات المختلفة تلقائيًا. يقول Varshney: "لا يتأثر الآخرون بالفساد. وسيكون التواطؤ بينهم أقل".
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للروبوتات غير الفاسدة في مثل هذه السيناريوهات أن تدافع ضد الروبوتات الفاسدة، لذلك "لا يمكن أن تكون روبوتات شركة واحدة فقط قوية جدًا بحيث تتفوق على الحكومة"، كما يقول Varshney.
تتطلب بعض أفلام الذكاء الاصطناعي قدرًا أقل من عدم التصديق مقارنة بالأفلام الأخرى. وقد أثبت فيلم "Her" عام 2013، الذي يصور علاقة رومانسية لرجل مع روبوت المحادثة، أنه فيلم تنبئي.
وقد شهدت السنوات الأخيرة العديد من الحالات الموثقة لأشخاص كوّنوا روابط رومانسية مع روبوتات المحادثة، على الرغم من أنها ليست متقدمة مثل شخصية "Her" التي تؤديها Scarlett Johansson في فيلم "Her".
وقد أثار الفيلم تساؤلات فيما يتعلق برغبة البشر في تكوين ارتباطات عاطفية مع الذكاء الاصطناعي. وبعد سنوات، تناول باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هذا الموضوع. في دراسة أجريت عام 2024، خلصوا إلى أن بعض أنماط استخدام روبوت المحادثة ارتبطت بزيادة ثقة المستخدمين، لكن بعضها الآخر زاد من خطر العزلة.
اقترح الباحثون أنه من المفيد تطوير أساليب الصداقة مع الذكاء الاصطناعي "تكمل الروابط البشرية، بدلاً من أن تحل محلها."3 ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه التوصية ستكسب زخمًا أم لا.
على الأقل فيلم واحد عن الذكاء الاصطناعي كان له تأثير كبير في ممارسات التقنية الواقعية. تحكي قصة "WarGames"، التي صدرت في عام 1983، قصة فتى كاد أن يشعل حربًا عالمية بعد وصوله عن غير قصد إلى موقع محاكاة لحرب ذرية يتحكم فيها كمبيوتر فائق.
أقنع الفيلم الرئيس الأمريكي آنذاك Ronald Reagan بإطلاق جهود أدت إلى السياسة الوطنية للاتصالات وأمن أنظمة المعلومات الآلية، أو NSSD-145، وهي توجيه شامل للأمن السيبراني يهدف إلى حماية شبكات الحكومة الحساسة.
ومع ذلك، فإن أهمية الفيلم تتجاوز تأثيره في سياسة الأمن السيبراني، كما يقول Boinodiris من IBM. يطرح الفيلم أسئلة فلسفية حول تصميم الذكاء الاصطناعي ما زلنا كمجتمع نعمل على الإجابة عنها.
على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالحرب، ما الذي يجب أن يعده نظام الذكاء الاصطناعي "انتصارًا"؟ هل لدى الجانب المنتصر وفيات أقل؟ هل يجب أن يؤخذ التدمير البيئي في الحسبان عند أخذ القرار؟ ماذا عن الإضرار بالسمعة؟
يقول Boinodiris: "عندما تطورت نماذج من هذا النوع لاتخاذ قرار، يجب أن يجتمع كل هؤلاء الخبراء في المجالات المختلفة—بما في ذلك الفلاسفة والمؤرخون وعلماء النفس—لكي نتمكن من تطوير هذه النماذج بطريقة تعكس نوايانا".
وتضيف أن تحديات مثل هذه تستحق اهتمامًا أكبر من المعارك بين الروبوتات الشبيهة البشر التي كثيرًا ما تُعرض على الشاشات. تقول Boinodiris إنه عندما يتعلق الأمر بالتخفيف من العواقب الحقيقية غير المقصودة للذكاء الاصطناعي، "فنحن لا نزال في بداية هذه الرحلة". "وأمامنا طريق طويل جدًا لنقطعه".
تعرف على الفوائد الرئيسية المكتسبة من الحوكمة المؤتمتة للذكاء الاصطناعي وذلك لكل من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية ونماذج التعلم الآلي التقليدية.
تعرّف على التحديات الجديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي، والحاجة إلى حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي وخطوات بناء إطار عمل موثوق وشفاف وقابل للتفسير للذكاء الاصطناعي.
فهم أهمية إنشاء عملية تقييم قابلة للدفاع عنها وتصنيف كل حالة استخدام باستمرار ضمن فئة المخاطر المناسبة.
اقرأ عن تعزيز الممارسات الأخلاقية والمتوافقة مع مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
يمكنك إدارة نماذج الذكاء الاصطناعي من أي مكان ونشرها على السحابة أو بشكل محلي باستخدام IBM watsonx.governance.
اكتشف كيف يمكن لحوكمة الذكاء الاصطناعي أن تساعد في زيادة ثقة موظفيك في الذكاء الاصطناعي، وتسريع الاعتماد عليه وتعزيز الابتكار، بالإضافة إلى تحسين ثقة العملاء.
تمكَّن من الاستعداد لقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي ووضع نهج حوكمة مسؤول للذكاء الاصطناعي بمساعدة IBM Consulting.
يمكنك توجيه الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه وإدارته ومراقبته باستخدام محفظة واحدة لتسريع تنفيذ الذكاء الاصطناعي المسؤول والشفاف والقابل للتفسير.
