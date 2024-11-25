الذكاء الاصطناعي يدفع عجلة الابتكار في مجال الكمبيوتر المركزي في القطاع العام

بعد ستين عامًا من تقديم IBM System/360 لأول مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المركزي، لا تزال هذه الأجهزة مطلوبة بشدة. لا يزال 89% من حكومات الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تعتمد على الكمبيوتر المركزي بطريقة ما، وفقًا لدراسة حديثة.

أجرى IBM Institute for Business Value، بالتعاون مع Oxford Economics، استطلاعًا شمل 2,551 مديرًا في مجال تكنولوجيا المعلومات حول العالم لفهم كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر المركزي في عصر الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة الحالي. وشملت هذه المجموعة 255 من قادة تكنولوجيا المعلومات الحكوميين.

تسلط النتائج الضوء على الدور المحوري لأجهزة الكمبيوتر المركزي في تعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي، ودعم إستراتيجيات السحابة الهجينة، ودفع التحول الرقمي في القطاع العام، حيث يكون الأمان والموثوقية والقابلية للتوسع ضرورية.