يمكن أن تشكل هلوسة الذكاء الاصطناعي خطرًا على الأمن الإلكتروني لديك

في أوائل عام 2023، تصدّر نموذج Bard من Google العناوين بسبب خطأ كبير نسميه الآن هلوسة ذكاء اصطناعي. خلال العرض التوضيحي، سُئل روبوت المحادثة: "ما الاكتشافات الجديدة من تلسكوب James Webb الفضائي التي يمكنني إخبار طفلي البالغ من العمر 9 سنوات عنها؟ أجاب Bard بأن تلسكوب James Webb الفضائي (JWST)، الذي أُطلق في ديسمبر 2021، التقط "أول الصور على الإطلاق" لكوكب خارج نظامنا الشمسي ومع ذلك، فقد التقط التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي أول صورة لكوكب خارج نظامنا الشمسي في عام 2004.
ببساطة، هلوسة الذكاء الاصطناعي هو عندما يقدم النموذج اللغوي الكبير (LLM)، مثل أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي، إجابة غير صحيحة. وفي بعض الأحيان، قد يعني هذا أن الإجابة مختلقة تمامًا، مثل اختلاق ورقة بحثية غير موجودة. وفي أحيان أخرى، تكون الإجابة خطأ، كما هو الحال مع كارثة Bard.
تتعدد أسباب الهلوسة، لكن السبب الأكبر هو أن البيانات التي يستخدمها النموذج للتدريب غير صحيحة - فالذكاء الاصطناعي دقيق فقط بقدر المعلومات التي يستوعبها. يُعد التحيز في المدخلات أحد الأسباب الرئيسية أيضًا. وإذا كانت البيانات المستخدمة للتدريب تحتوي على تحيزات، فسوف تعثر النماذج اللغوية الكبيرة على أنماط غير موجودة في الواقع، ما يؤدي إلى نتائج غير صحيحة.
مع تحول الشركات والمستهلكين بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي للتصميم والصناعات المبتكرة، خاصة في المجالات الرئيسية مثل الرعاية الصحية والتمويل، فإن احتمال حدوث أخطاء يشكل خطرًا كبيرًا. وفقًا لـ Gartner، تؤثر هلوسة الذكاء الاصطناعي سلبًا في كل من صناعة القرار وسمعة العلامة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي هلوسة الذكاء الاصطناعي إلى انتشار المعلومات المضللة. والأمر الأكثر أهمية، أن كل هلوسة تصدر عن الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى فقدان الناس الثقة بنتائجه، وهو ما له عواقب واسعة النطاق، بينما تتجه الشركات بشكل متزايد لاستخدام هذه التكنولوجيا.
في حين أنه من المغري أن نثق بشكل أعمى بالذكاء الاصطناعي، فمن المهم استخدام نهج متوازن عند استخدامه. من خلال اتخاذ الاحتياطات لتقليل هلوسات الذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات موازنة فوائد الذكاء الاصطناعي مع المضاعفات المحتملة، والتي تشمل هلوسات الذكاء الاصطناعي.
في حين أن المناقشة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي تركز غالبًا على تطوير البرمجيات، فإن القضية تؤثر بشكل متزايد في الأمن الإلكتروني. والسبب هو أن المؤسسات بدأت في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لأغراض الأمن الإلكتروني.
يلجأ العديد من محترفي الأمن الإلكتروني إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي لصيد التهديدات. بينما تعزز إدارة المعلومات والأحداث الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إدارة الاستجابة، يمكن أن يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي عمليات البحث باللغة الطبيعية لصيد التهديدات بشكل أسرع. يمكن أن يستخدم المحللون روبوتات المحادثة باللغة الطبيعية لاكتشاف التهديدات. بمجرد اكتشاف تهديد ما، يمكن لمتخصصي الأمن الإلكتروني اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء دليل إرشادي بناءً على التهديد المحدد. ونظرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يستخدم بيانات التدريب لإنشاء النتائج، يمكن أن يحصل المحللون على أحدث المعلومات للاستجابة لتهديد معين بأفضل إجراء ممكن.
يُعد التدريب استخدامًا شائعًا آخر للذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الأمن الإلكتروني. باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن لمحترفي الأمن الإلكتروني استخدام البيانات الفورية والتهديدات الحالية لإنشاء سيناريوهات واقعية. فمن خلال المحاكاة، تحصل فرق الأمن الإلكترونية على تجربة وتدريبات واقعية كان يصعب العثور عليها سابقًا. نظرًا إلى أنهم قادرون على التدرب على تهديدات مماثلة لتلك التي قد يواجهونها في ذلك اليوم أو الأسبوع، يمكن للمحترفين التدرب على التهديدات الحالية، وليس التهديدات السابقة.
تتمثل إحدى أكبر المشكلات المتعلقة بالهلوسة في مجال الأمن الإلكتروني في أن الخطأ قد يتسبب في تجاهل المؤسسة لتهديد محتمل. فعلى سبيل المثال، قد تفوّت أداة الذكاء الاصطناعي تهديدًا محتملاً ينتهي به الأمر إلى التسبب في هجوم إلكتروني. وغالبًا ما يرجع ذلك إلى التحيز في النموذج الذي يحدث من خلال بيانات التدريب المتحيزة، ما يؤدي إلى تجاهل الأداة لنمط ما يؤثر في النهاية في النتائج.
على الجانب الآخر، قد تخلق هلوسة الذكاء الاصطناعي إنذارًا كاذبًا. إذا اختلقت أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي تهديدًا أو حددت بشكل خطأ ثغرة أمنية، فسوف يبدأ الموظفون في فقدان ثقتهم بالأداة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تركز المؤسسة مواردها على التصدي للتهديدات الكاذبة، ما يعني أن الهجمات الحقيقية قد يتم تجاهلها. في كل مرة تنتج فيها أداة الذكاء الاصطناعي نتائج غير دقيقة، تنخفض ثقة الموظفين في الأداة، ما يجعلهم أقل احتمالاً للجوء إلى الذكاء الاصطناعي أو الثقة في نتائجه في المستقبل.
بالمثل، يمكن أن تقدم الهلوسة توصيات غير دقيقة تطيل فترة الكشف أو التعافي. على سبيل المثال، قد تكتشف أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي النشاط المشبوه بدقة ولكنها تقدم معلومات غير دقيقة عن الخطوات التالية أو توصيات النظام. ونظرًا إلى أن فريق المعلومات التكنولوجية يتخذ الخطوات الخطأ، فلن يتم إيقاف الهجوم الإلكتروني وسيتمكن عنصر التهديد من الوصول.
من خلال فهم هلوسات الذكاء الاصطناعي وتوقعها، يمكن للمؤسسات اتخاذ خطوات استباقية لتقليل حدوثها وتأثيرها.
فيما يلي ثلاث نصائح:
تستخدم العديد من عصابات برامج الفدية والمجرمين الإلكترونيين الذكاء الاصطناعي التوليدي للعثور على الثغرات الأمنية وشن الهجمات. يمكن أن تضع المؤسسات التي تستخدم هذه الأدوات نفسها لمكافحة الجرائم الإلكترونية في وضع أكثر تكافؤًا. ومن خلال اتخاذ تدابير استباقية لمنع تأثيرات هلوسات الذكاء الاصطناعي والحد منها، يمكن للشركات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أكثر نجاحًا لمساعدة فريق الأمن الإلكتروني لديها على حماية البيانات والبنية التحتية بشكل أفضل.
