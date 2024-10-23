يمكن أن تشكل هلوسة الذكاء الاصطناعي خطرًا على الأمن الإلكتروني لديك

ببساطة، هلوسة الذكاء الاصطناعي هو عندما يقدم النموذج اللغوي الكبير (LLM)، مثل أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي، إجابة غير صحيحة. وفي بعض الأحيان، قد يعني هذا أن الإجابة مختلقة تمامًا، مثل اختلاق ورقة بحثية غير موجودة. وفي أحيان أخرى، تكون الإجابة خطأ، كما هو الحال مع كارثة Bard.

تتعدد أسباب الهلوسة، لكن السبب الأكبر هو أن البيانات التي يستخدمها النموذج للتدريب غير صحيحة - فالذكاء الاصطناعي دقيق فقط بقدر المعلومات التي يستوعبها. يُعد التحيز في المدخلات أحد الأسباب الرئيسية أيضًا. وإذا كانت البيانات المستخدمة للتدريب تحتوي على تحيزات، فسوف تعثر النماذج اللغوية الكبيرة على أنماط غير موجودة في الواقع، ما يؤدي إلى نتائج غير صحيحة.

مع تحول الشركات والمستهلكين بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي للتصميم والصناعات المبتكرة، خاصة في المجالات الرئيسية مثل الرعاية الصحية والتمويل، فإن احتمال حدوث أخطاء يشكل خطرًا كبيرًا. وفقًا لـ Gartner، تؤثر هلوسة الذكاء الاصطناعي سلبًا في كل من صناعة القرار وسمعة العلامة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي هلوسة الذكاء الاصطناعي إلى انتشار المعلومات المضللة. والأمر الأكثر أهمية، أن كل هلوسة تصدر عن الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى فقدان الناس الثقة بنتائجه، وهو ما له عواقب واسعة النطاق، بينما تتجه الشركات بشكل متزايد لاستخدام هذه التكنولوجيا.

في حين أنه من المغري أن نثق بشكل أعمى بالذكاء الاصطناعي، فمن المهم استخدام نهج متوازن عند استخدامه. من خلال اتخاذ الاحتياطات لتقليل هلوسات الذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات موازنة فوائد الذكاء الاصطناعي مع المضاعفات المحتملة، والتي تشمل هلوسات الذكاء الاصطناعي.