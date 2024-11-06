لا يقتصر الأمر على الشركات الكبيرة فقط - الشركات الكبيرة التي لديها إمكانية الوصول إلى الكثير من البيانات والحوسبة - التي تختبر الذكاء الاصطناعي (AI). تتبنى الأعمال الصغيرة وحتى رواد الأعمال الذين لم يبدؤوا بعد في إطلاق مشاريعهم أدوات الذكاء الاصطناعي ويدمجونها في نماذج أعمالهم بطرق مبتكرة وجذابة.

أصدرت Gusto هذا العام تقريرًا عن تأسيس الأعمال التجارية الجديدة وجد أن أكثر من 20% من الشركات الجديدة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.1 يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي رواد الأعمال على توسيع نطاق أعمالهم قبل الإطلاق، وهي مرحلة عادةً ما تكون محدودة الموارد، ما يفرض قيودًا من حيث الوقت والتكلفة على ما يمكن لرواد الأعمال إنجازه.

يعرف رائد الأعمال Sean Ammirati هذه القيود جيدًا. فبالإضافة إلى كونه مؤسسًا، يعمل كأستاذ ريادة الأعمال إذ يقدِّم دورات ماجستير إدارة الأعمال في جامعة كارنيجي ميلون. وفي كل عام، يعمل على توجيه طلابه خلال عملية تطوير شركتهم الناشئة.

كان هذا العام مختلفًا. كانت لدى الطلاب خلاله تقنية جديدة في متناول أيديهم: الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبينما تردد بعض المعلمين في فكرة طلب الطلاب للمساعدة من هذه التطبيقات، شجعهم Ammirati على ذلك، معترفًا بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي له تطبيقات قوية لرواد الأعمال.

يقول أميراتي: "ما يجذب الاهتمام هو السرعة التي تمكَّن بها الطلاب من إحراز تقدُّم والحصول على عدد من العملاء باستخدام منتجات قوية نسبيًا خلال فصل دراسي واحد، مقارنةً بما مررت به طوال 13 عامًا من تدريس هذه الدورات. كما أنهم يقومون بأشياء مع منتجاتهم لم يكن بالإمكان القيام بها قبل هذه اللحظة".

بعض هذه الشركات الناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنها ليست مجرد شركات ناشئة في هذا المجال، بل هي شركات ناشئة "مبنية على الذكاء الاصطناعي" حيث استخدمت الذكاء الاصطناعي لإطلاق أعمالها.