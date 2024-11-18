الحد من المخاطر وزيادة الكفاءة مع نمذجة السيناريوهات المعززة بالذكاء الاصطناعي لاستكشاف الأفق

تُعد إدارة التغيير التنظيمي (RCM) أمرًا ضروريًا للمؤسسات لكي تظل متوافقة مع اللوائح التنظيمية المتطورة وتخفيف المخاطر المحتملة. من الأمور المحورية في إدارة التغيير التنظيمي (RCM) ممارسة استكشاف الأفق، والتي تنطوي على تحديد المخاطر الجديدة والناشئة التي يمكن أن تؤثر على وضع المخاطر في المؤسسة.

تعد نمذجة السيناريوهات أداة قوية في استكشاف الأفق، والتي تستخدم البيانات والتحليلات لمحاكاة السيناريوهات المستقبلية المحتملة وآثارها. يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بتحويل نمذجة السيناريوهات لاستكشاف أفق إدارة التغيير التنظيمي (RCM)، مقدماً دقة وكفاءة ورؤى استراتيجية محسنة.