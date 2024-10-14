التكاليف الخفية للذكاء الاصطناعي: كيف تعيد النماذج التوليدية تشكيل ميزانيات الشركات

يقول الخبراء إن المسار المستقبلي يتجاوز مجرد تقليص التكاليف. "يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين كفاءة البرمجة لديك؛ طريقة برمجة التطبيق قد تجعله يستهلك طاقة أكثر أو أقل. تشير بعض التقديرات إلى أنه يمكنك تقليل استهلاك الطاقة عند استخدام التطبيق بنسبة تصل إلى 50% من خلال التحول إلى لغة برمجة أفضل ورمز برمجي أكثر كفاءة."

تستخدم المجموعات أيضًا الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين تخطيطات مراكز البيانات وتحسين تصميم الخوادم. ويقول Dencik: "هناك طرق مختلفة يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي من خلالها أن يدعم كفاءة حوسبتك وموارد الحوسبة الخاصة بك." "ويمكن أن يكون جزءًا من الحل وليس مجرد مصدر للمشكلة."

يقترح مسعود استراتيجيات إضافية: "هناك طرق مبتكرة لمعالجة هذه التحديات، مثل توجيه النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، أو توجيه الطلبات الواردة بذكاء إلى نموذج لغوي كبير أكثر ملاءمة بناء على عوامل مثل التعقيد والتكلفة والأداء، لضمان استخدام الموارد بكفاءة وتحقيق أفضل النتائج." كما أشار إلى "تقليل تكلفة تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) من خلال تقليص حجمها وجعلها أسرع. "إن استخدام التكميم لتقليل الذاكرة المطلوبة للنموذج والضبط الدقيق الفعال لتسريع التدريب يعني انخفاض تكاليف الأجهزة وأوقات معالجة أسرع، مما يجعل هذه النماذج أكثر تكلفة للنشر والاستخدام."

ويُعد التعقيد المتزايد لنماذج الذكاء الاصطناعي عاملاً آخر يؤدي إلى ارتفاع التكاليف. ويوصي Dencik باتباع نهج استراتيجي: "لا تحتاج إلى استخدام نماذج لغوية كبيرة لكل شيء"، كما يقول. "يمكن لنموذج صغير مدرّب على بيانات عالية الجودة أن يكون أكثر كفاءة ويحقق نفس النتائج - أو أفضل - اعتمادًا على المهمة المطروحة. إن اختيار النموذج المناسب هو المفتاح، في حين أن إعادة استخدام النماذج الحالية وضبطها يمكن أن يكون أفضل من إنشاء نماذج جديدة لكل مهمة جديدة تريد استخدام الذكاء الاصطناعي فيها."

يدعو إلى اتباع نهج متعدد الوسائط ومتعدد النماذج لنشر الذكاء الاصطناعي: "لكي تكون فعالاً من حيث التكلفة، يجب أن تسمح لمؤسستك بالانتقال نحو استخدام متعدد الوسائط ومتعدد النماذج للذكاء الاصطناعي وأن يكون لديك منصة تسمح لك بالقيام بذلك داخل المؤسسة"، بحسب قوله. "على الرغم من أن هذا قد يبدو أكثر تعقيدًا، إلا أنه وسيلة لمؤسستك لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة."

تؤثر مخاوف الاستدامة أيضاً على إجمالي تكلفة ملكية أنظمة الذكاء الاصطناعي. على الرغم من أن تكاليف الطاقة قد تكون مخفية إلى حد كبير في نفقات السحابة، بدلاً من أن تظهر مباشرةً على فواتير الخدمات، إلا أن هناك وعيًا متزايدًا بالتأثير البيئي للذكاء الاصطناعي التوليدي. يقول Dencik: "إنها ليست مجرد تكلفة اقتصادية؛ إنها تكلفة بيئية مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي". ويشير إلى الممارسات الناشئة مثل "العمليات الخضراء"، التي تهدف إلى تحسين استخدام السحابة لتقليل التأثير البيئي.

وبينما تكافح الشركات لمواجهة هذه التحديات، يمكن أن يصبح تعلم كيفية إدارة تكلفة الحوسبة بفعالية عاملاً رئيسياً في السوق. يخلص التقرير إلى أن "الرؤساء التنفيذيين الذين يديرون هذه التكاليف بشكل أفضل سيكونون قادرين على إدارة أعمالهم كآلة عالية الأداء — تقليل المقاومة مع استخدام أحدث التقنيات لتجاوز المنافسين."