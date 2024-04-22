تطبيق الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) لتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة

هناك حاجة واضحة إلى تسريع الانتقال نحو مصادر طاقة منخفضة الكربون، وتحويل البنى التحتية لبناء مؤسسات أكثر قدرة على الصمود أمام تغيّر المناخ. يشمل نهجنا توظيف الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء (IOT)، وحلول البيانات المتقدّمة والأتمتة لدعم هذا التحوّل وتسريعه.

فعلى سبيل المثال، تستفيد سلسلة متاجر Salling Group من منصة Flex Platform من IBM Consulting لموازنة استهلاكها للكهرباء بما يتماشى مع إمدادات مصادر الطاقة المتجدّدة المتاحة على الشبكة.تستخدم هذه المنصة، التي طُوِّرت بالشراكة مع Andel Energi في الدنمارك، مستشعرات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية لتوفير النظام البنائي للطاقة الذي يتيح للمستهلكين المشاركة في تحسين الشبكة بشكل ذكي وفي الوقت الفعلي. وتُسهِّل هذه التقنية التعامل مع مصادر الطاقة المتقطّعة مثل مصادر الطاقة المتجدّدة، إلى جانب التكامل مع منصات إدارة المباني القائمة. وبذلك يمكن للمباني الكبيرة، مثل محلات البقالة، خفض استهلاكها من الطاقة جزئيًا – في التدفئة أو التبريد مثلًا – إلى حد لا يؤثّر جوهريًا على سير العمليات، تبعًا لكمية الكهرباء المتاحة من الإنتاج المتجدّد، وفي المقابل تحصل على عائد لقاء هذه المرونة.

نعمل أيضًا على مساعدة المؤسسات على تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تغيّر المناخ، من خلال تزويدها بالأدوات اللازمة للتنبؤ بتأثيرات المناخ. فعلى سبيل المثال، نطوِّر نموذج أساس جغرافيًا مكانيًا يمكن ضبطه بدقة لتتبّع إزالة الغابات، ورصد غازات الدفيئة، والتنبؤ بإنتاجية المحاصيل. تُسهم نماذج الأساس في تحديد البيانات وتحليلها، وإبراز الاتجاهات – مثل أماكن تحرّك السكان وأسبابه – وتقديم رؤى حول كيفية تزويدهم بالطاقة المتجددة، إلى جانب تقدير مواضع تخزين الكربون، والمدة المتوقَّعة لتحلّله، وغيرها من المؤشرات ذات الصلة. وندرك أيضًا أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتطلّب كميات هائلة من الطاقة والبيانات. ومع تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي، ينبغي على المؤسسات التفكير في سُبل تصميم وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي بطريقة مستدامة، بما في ذلك تشغيل أنظمة المعالجة في مناطق تعتمد بدرجة أكبر على مصادر الطاقة المتجددة، وضمان أن تستفيد أحمال التشغيل في الحوسبة من هذه الطاقة بأقصى قدر من الكفاءة. وبحسب مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لدينا، اتخذت IBM العديد من الخطوات للحد من الأثر البيئي لأنظمتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.فعلى سبيل المثال، جاء 70.6% من إجمالي استهلاك الكهرباء لدى IBM في عام 2023 من مصادر متجددة، بما في ذلك 74% من الكهرباء المستهلكة في مراكز بيانات IBM. وبالإضافة إلى ذلك، نستفيد في مركز بيانات IBM Hursley Datacenter من تقنيات IBM الخاصة لترشيد استهلاك الطاقة عبر 4,500 نظام كمبيوتر فعلي.