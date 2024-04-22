في يوم الأرض هذا العام، ندعو إلى التحرّك للحفاظ على أثمن مواردنا: كوكب الأرض. ولإحداث تغيير حقيقي، من الضروري أن يتعاون الأفراد والصناعات والمؤسسات والحكومات، مستفيدين من البيانات والتقنية لاكتشاف فرص جديدة تساعد على دفع مبادرات الاستدامة قُدمًا في مختلف أنحاء العالم.
لقد تأخر العالم في التعامل بجدية مع تغيّر المناخ. ومع أن عام 2024 يسير في اتجاه أن يكون أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، يمكن توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة لدعم جهود الاستدامة وتسريع أثرها. نرى أن على كل مؤسسة أن تركّز على ثلاثة مجالات جوهرية: استراتيجية الاستدامة وإعداد تقاريرها، وانتقال الطاقة والقدرة على الصمود أمام تغيّر المناخ، وإدارة الأصول والمرافق والبنية التحتية بذكاء.
استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم استراتيجية الاستدامة والوفاء بمتطلبات التقارير
من خلال التحدث مع عملائنا حول العالم، وجدنا أن الاستدامة لا تزال أولوية في جداول أعمالهم. ويؤكد الرؤساء التنفيذيون (CEOs) أن الاستثمارات في الاستدامة ستسهم في تحقيق نتائج أعمال أفضل خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، تجد بعض المؤسسات صعوبة في إحراز التقدّم بالوتيرة التي تطمح إليها، رغم التزامها القوي واتخاذها خطوات عملية في هذا الاتجاه. وبحسب استطلاع أجرته IBM لقادة الأعمال، فإن أحد التحديات الرئيسة يتمثل في غياب البيانات الموثوقة والرؤى الواضحة المستندة إليها.
يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي أن تساعد في تجاوز هذا التحدي من خلال تحويل المعلومات المتاحة إلى رؤى قابلة للتنفيذ بسرعة أكبر، بما يمكّن الشركات من التقدّم نحو أهدافها في الاستدامة وأهدافها المالية بوتيرة أسرع. وباستخدام الذكاء الاصطناعي، تستطيع فرق الأعمال "تنقية" البيانات، وسدّ الفجوات فيها، وإعداد التقارير بما يتوافق مع أطر عمل ومعايير مختلفة. يسهم ذلك في استخلاص رؤى تنافسية مهمة لاتخاذ قرارات استراتيجية بسرعة أكبر وبصورة أكثر اتساقاً، مع تقليل هامش الخطأ. ويساعد هذا النهج المؤسسات على ترسيخ استراتيجية واضحة للاستدامة على مستوى الأعمال بأكملها، كما يتيح لها استثمار البيانات والرؤى المستخرجة لتعزيز وتيرة التقدّم بطريقة تحسّن الأداء وتضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
في IBM، نؤدي دور "العميل صفر" لبعض حلولنا، فنقوم بتطبيقها داخل الشركة أولاً، قبل طرحها لعملائنا حول العالم. على سبيل المثال، تستعين IBM Global Real Estate بحلولنا التقنية لتتبّع التقدّم المُحرَز نحو تحقيق أهداف الاستدامة، وتحليله وإعداد التقارير عنه بدقّة وفي الوقت المناسب. نستخدم حل IBM Envizi لجمع البيانات من أكثر من 6,500 فاتورة مرافق نتلقّاها سنويًا على مستوى العالم، ثم تلخيص إجمالي استهلاك الطاقة والتكلفة ومشتريات الكهرباء المتجدّدة على مستوى IBM بأكملها، مما يوفّر علينا ساعات طويلة من الحسابات اليدوية. وبفضل هذه التقنية، يمكننا إنشاء تقارير وفرزها حسب الموقع، والمنطقة الجغرافية، ومزوّد المرافق وغيرها، لفهم مواضع ارتفاع استهلاك الطاقة، ورصد أي تغيّرات غير متوقّعة، وتحديد الأماكن التي تمتلك فيها IBM أكبر فرصة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
تطبيق الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) لتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة
هناك حاجة واضحة إلى تسريع الانتقال نحو مصادر طاقة منخفضة الكربون، وتحويل البنى التحتية لبناء مؤسسات أكثر قدرة على الصمود أمام تغيّر المناخ. يشمل نهجنا توظيف الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء (IOT)، وحلول البيانات المتقدّمة والأتمتة لدعم هذا التحوّل وتسريعه.
فعلى سبيل المثال، تستفيد سلسلة متاجر Salling Group من منصة Flex Platform من IBM Consulting لموازنة استهلاكها للكهرباء بما يتماشى مع إمدادات مصادر الطاقة المتجدّدة المتاحة على الشبكة.تستخدم هذه المنصة، التي طُوِّرت بالشراكة مع Andel Energi في الدنمارك، مستشعرات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية لتوفير النظام البنائي للطاقة الذي يتيح للمستهلكين المشاركة في تحسين الشبكة بشكل ذكي وفي الوقت الفعلي. وتُسهِّل هذه التقنية التعامل مع مصادر الطاقة المتقطّعة مثل مصادر الطاقة المتجدّدة، إلى جانب التكامل مع منصات إدارة المباني القائمة. وبذلك يمكن للمباني الكبيرة، مثل محلات البقالة، خفض استهلاكها من الطاقة جزئيًا – في التدفئة أو التبريد مثلًا – إلى حد لا يؤثّر جوهريًا على سير العمليات، تبعًا لكمية الكهرباء المتاحة من الإنتاج المتجدّد، وفي المقابل تحصل على عائد لقاء هذه المرونة.
نعمل أيضًا على مساعدة المؤسسات على تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تغيّر المناخ، من خلال تزويدها بالأدوات اللازمة للتنبؤ بتأثيرات المناخ. فعلى سبيل المثال، نطوِّر نموذج أساس جغرافيًا مكانيًا يمكن ضبطه بدقة لتتبّع إزالة الغابات، ورصد غازات الدفيئة، والتنبؤ بإنتاجية المحاصيل. تُسهم نماذج الأساس في تحديد البيانات وتحليلها، وإبراز الاتجاهات – مثل أماكن تحرّك السكان وأسبابه – وتقديم رؤى حول كيفية تزويدهم بالطاقة المتجددة، إلى جانب تقدير مواضع تخزين الكربون، والمدة المتوقَّعة لتحلّله، وغيرها من المؤشرات ذات الصلة. وندرك أيضًا أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتطلّب كميات هائلة من الطاقة والبيانات. ومع تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي، ينبغي على المؤسسات التفكير في سُبل تصميم وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي بطريقة مستدامة، بما في ذلك تشغيل أنظمة المعالجة في مناطق تعتمد بدرجة أكبر على مصادر الطاقة المتجددة، وضمان أن تستفيد أحمال التشغيل في الحوسبة من هذه الطاقة بأقصى قدر من الكفاءة. وبحسب مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لدينا، اتخذت IBM العديد من الخطوات للحد من الأثر البيئي لأنظمتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.فعلى سبيل المثال، جاء 70.6% من إجمالي استهلاك الكهرباء لدى IBM في عام 2023 من مصادر متجددة، بما في ذلك 74% من الكهرباء المستهلكة في مراكز بيانات IBM. وبالإضافة إلى ذلك، نستفيد في مركز بيانات IBM Hursley Datacenter من تقنيات IBM الخاصة لترشيد استهلاك الطاقة عبر 4,500 نظام كمبيوتر فعلي.
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لبناء عمليات تشغيل مادية أكثر كفاءة، وإدارة التكاليف، وتقليص البصمة البيئية.
يكمن تحقيق أهداف الأمم المتحدة بحلول عام 2030 إلى حدّ كبير في تحسين أداء الأصول والمرافق والبنية التحتية. ويساعد ذلك على تسريع وتيرة التقدّم من خلال تحسين توظيف الموارد المتاحة.
فعلى سبيل المثال، تستخدم مدينة أتلانتا في الولايات المتحدة حل IBM Maximo لإدارة وصيانة 51 مرفقًا من مرافقها، بما في ذلك إدارات الإطفاء والشرطة والحدائق والأشغال العامة، إلى جانب جميع المباني المملوكة للمدينة. يوفّر هذا الحل منصة موحّدة ومتكاملة تتيح لإدارات المدينة الوصول إلى مجموعة شاملة من تطبيقات المراقبة والصيانة وإدارة الموثوقية، وتمكّنها من تخطيط أعمال الصيانة وجدولتها، وتتبع أوامر العمل، وإدارة أنشطة الصيانة وغيرها من المهام التشغيلية، وكل ذلك من خلال منصة مركزية واحدة. وفي المحصّلة، تسهم هذه التقنية في دعم مبادرات الاستدامة في المدينة من خلال المساعدة على الحفاظ على الأصول وتشغيل المرافق بكفاءة أعلى، بما يوفّر على المدينة الوقت والتكاليف. وتخطط مدينة Atlanta لمواصلة توسيع الاستفادة من قدرات IBM Maximo، ولا سيما في المجالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
نحن نطوّر بالفعل تقنيات ابتكارية من شأنها تعزيز هذه القدرات والتعامل مع التحديات المقبلة، مع مواكبة المتطلبات التنظيمية الناشئة والتغير المتسارع في هذا القطاع. ونشهد في السوق تحوّلًا من "إدارة أصول المؤسسات" (EAM) إلى إدارة دورة حياة الأصول (ALM)، مدفوعًا بصعود التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وظهور أُطُر تنظيمية جديدة للاستدامة. وتتيح لنا إدارة دورة حياة الأصول (ALM) إطالة العمر التشغيلي للأصل وتعزيز كفاءته بطرق لم تكن ممكنة في السابق. وقد استكشفت شركة Downer هذه الإمكانات بالتعاون مع IBM Consulting، باستخدام تقنياتنا لاستثمار البيانات في الوقت الفعلي الواردة من أكثر من 200 قطار في مختلف أنحاء أستراليا. وتدعم التحليلات الناتجة الصيانة التنبؤية، وتساهم في خفض معدّل الأعطال، وقد أدّت إلى زيادة موثوقية القطارات بنسبة 51%.
تسريع وتيرة التقدّم بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي
عند النظر في مستقبل الاستدامة، يبرز الذكاء الاصطناعي التوليدي بوصفه أحد العوامل القادرة على أداء دور محوري. يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نماذج تعلّم عميق قادرة على تناول بيانات غير مُنسَّقة والتعلّم منها لتوليد مخرجات يُرجَّح صحتها من الناحية الإحصائية عند تزويدها بموجِّهات مناسبة. ومن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز أهداف الاستدامة، يمكن للمؤسسات تسريع تحقيق أهدافها البيئية والمالية في الوقت نفسه. كشفت أبحاث IBM أن المؤسسات التي تجعل الاستدامة جزءًا أصيلًا من عملياتها اليومية وتدمج ممارساتها في نموذج العمل، تزيد احتمالية تفوقها على نظرائها في الربحية بنسبة 52%، وتحقق معدل نمو في الإيرادات أعلى بنسبة 16%. وتشير أبحاث أخرى لشركة IBM إلى أن 61% من التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع يرون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون عنصرًا محوريًا في أجندة الاستدامة لديهم، وأنهم يعتزمون زيادة استثماراتهم في هذا النوع من الذكاء الاصطناعي لدعم أهداف الاستدامة. وكالعادة، يبقى الأساس في طريقة توظيف هذه التقنيات؛ إذ يتطلب الأمر دراسة متأنية لضمان تحقيق قيمة ملموسة للأعمال بالتوازي مع تحقيق مكاسب حقيقية على صعيد الاستدامة.
في IBM نستكشف باستمرار أساليب متنوعة للاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، لمساعدة المؤسسات على دفع أعمالها قدمًا وجعل الاستدامة جزءًا مدمجًا في العمليات الجوهرية اليومية. لن تُحل التحديات البيئية دون شراكة حقيقية بين قطاع الأعمال والحكومات والمجتمع، ويأتي "يوم الأرض" كتذكير جماعي بأن على الجميع اتخاذ خطوات عملية إذا أردنا تحقيق تقدم ملموس. لكل طرف دور يؤديه في مواجهة تحديات اليوم، وتلتزم IBM بدعم المؤسسات في تبنّي ممارسات أكثر استدامة، وبنشر تقنيات قائمة على البيانات لتحقيق أثر بيئي إيجابي وملموس.
