في عصر السرعة الفائقة، أصبحت توقعات المواطنين من الخدمات الحكومية أعلى من أي وقت مضى. ووفقًا لاستطلاع BCG لعام 2024 حول الحكومة الرقمية من منظور المواطنين، قال %77 من المشاركين في الاستطلاع في الولايات المتحدة إنهم يتوقعون أن تواكب الخدمات الحكومية الرقمية أو تتفوق على الخدمات الرقمية في القطاع الخاص. ووجد الاستطلاع نفسه أن %74 من المستخدمين المشمولين بالاستطلاع واجهوا مشاكل في الوصول إلى الخدمات الحكومية الأمريكية عبر الإنترنت خلال العامين الماضيين.
تشعر الوكالات بالضغط للتحديث لكنها غالبًا ما تواجه صعوبة في تقديم تجارب سلسة يتوقعها المواطنون. ما هي العقبة الرئيسية؟ الأنظمة القديمة ونظرًا لأن العديد من الأنظمة يعود إلى عقود من الزمن، فقد يكون من الصعب إضافة أدوات جديدة أو إصلاح المشاكل بسرعة. وهذه الأنظمة القديمة تعيق الابتكار وتمنع الوكالات من مواكبة احتياجات المواطنين المتطورة.
لتلبية التوقعات المتزايدة والتغلب على القيود القديمة، تحتاج الوكالات إلى أكثر من مجرد حلول سريعة؛ إنها بحاجة إلى نهج استراتيجي. وهنا، يلعب الذكاء الاصطناعي (AI) وتحديث التطبيقات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي دورًا رئيسيًا. ومن خلال إعادة التفكير في كيفية بناء الأنظمة وصيانتها وتوسيع نطاقها، يمكن للوكالات تمهيد الطريق نحو الحوسبة السحابية، بما يتيح المرونة والسرعة والابتكار التي تتطلبها الخدمات الرقمية اليوم.
يبدأ التحديث بفهم واضح لبيئة تكنولوجيا المعلومات الحالية لديك. وبمرور الوقت، تراكمت الديون التقنية لدى العديد من الوكالات من خلال عقود قصيرة الأجل. وللمضي قدمًا، يجب على الوكالات أن تتراجع وتسأل: ما الذي يدفع الحاجة إلى التحديث؟ وما التحديات التي تحلها؟ وما الذي يقف عائقًا في الطريق؟
وفيما يلي التحديات الشائعة التي تدفع الوكالات إلى التحديث:
وعندما تواجه الوكالات تحديات متعددة، قد يكون من الصعب تحديد من أين تبدأ. وتتمثل الخطوة الأولى الذكية في التركيز على أحمال التشغيل المؤثرة والمستقلة نسبيًا عن الأنظمة الأخرى. ويبدأ تحديد الانتصارات المبكرة بفهم عميق لمشهد التقنية الحالي، ولهذا السبب تعتبر مرحلة الاكتشاف حساسة.
وخلال الاكتشاف، نستخدم أدوات مثل CAST Highlight لمساعدة الوكالات على تقييم صحة وتعقيد تطبيقاتها داخل النظام الأوسع. ويساعد هذا الإجراء على تحديد الثغرات والمخاطر والفرص. ومن هناك نقوم بوضع طبقة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقييم مدى ملاءمة أحمال التشغيل وجاهزية السحابة والتوصية بمسار التحديث الأكثر كفاءة لكل تطبيق. وغالبًا ما يؤدي هذا النهج المستند إلى الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز كفاءة الترحيل بنسبة تصل إلى %701.
اقرأ المستندات الفنية: توظيف الذكاء الاصطناعي من أجل تحديث التطبيقات الفيدرالية مع IBM وAWS
لكن النجاح لا يتعلق فقط بالوصول إلى السحابة، بل يتعلق بالازدهار بمجرد وصولك إليها. ولهذا السبب، نركز أيضًا على التخطيط لليوم الثاني: كيفية تشغيل نظام التحديث الخاص بك وصيانته بعد الإطلاق. والسؤال الحساس الذي يجب أن تطرحه الوكالات هو: هل يمتلك فريقي المهارات اللازمة لإدارة هذا الأمر؟
في هذه المرحلة، تتدخل شركة ®IBM Consulting مرة أخرى. ونحن نساعد في أتمتة المهام الروتينية وتبسيط العمليات، مما يقلل العبء على فريقك. وتسمح هذه الإجراءات للوكالات بالمضي قدمًا بثقة، حتى مع وجود فرق عمل صغيرة أو خبرات داخلية محدودة.
إن تحديث أنظمة الحكومة ليس بالأمر السهل، لكن الشراكة بين IBM وAWS تجعله ممكنًا. وبفضل خبرة IBM العميقة في ترحيل البيانات وتقنية الكمبيوتر المركزي، فإنها تُعد واحدة من القلائل الذين يثقون بتعقيد الأنظمة القديمة. كما أننا ندير بيئة آمنة وموثوقة مع AWS GovCloud والتي يمكنها ضمان الخصوصية والحماية على كل مستوى.
معًا، نقدم ابتكارات مثل ATO المستمر (cATO) ونهج DevSecOps للامتثال. وتعمل هذه الابتكارات على تبسيط عملية التطوير مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان، مما يعني تقدمًا أسرع دون المساس بالثقة.
والتحديث ليس مشروعًا لمرة واحدة، بل إنه رحلة مستمرة. ويدعم التعاون بين IBM وAWS الوكالات في كل خطوة، بدءًا من ترجمة الكمبيوتر المركزي وانتهاءً بتصميم السحابة المخصصة لكل مهمة. ما النتيجة؟ المزيد من الأتمتة، والمزيد من التخصيص، وأنظمة مصممة لتوسيع النطاق بأمان للمستقبل.
