بناء المستقبل معًا: توظيف قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج الاستراتيجية

ليس من المبالغة القول بأن الذكاء الاصطناعي يغيّر العالم. يمكن لأحدث حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) والتعلم الآلي (ML) أداء المهام بسرعة ودقة مذهلتين مقارنةً بالبشر. ونتيجةً لذلك، يمكن للمؤسسات تسريع البرمجة من أيام إلى دقائق، وتخصيص تجربة العملاء بدقة غير مسبوقة، وتحرير الموظفين من المهام الإدارية المتكررة.
منذ عام 2022، ارتفع عائد الاستثمار من حلول الذكاء الاصطناعي من 13% إلى 31%، وتُشير أبحاث قادمة من معهد IBM Institute for Business Value (IBV) إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن سير عمل البرمجيات المؤسسية الحالية يَعِد بتحقيق عوائد مستدامة. وللنجاح في هذه الثورة الصناعية الجديدة، يسعى قادة الأعمال إلى حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للحفاظ على ميزتهم التنافسية وتعزيزها - وأكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين يعتبرون هذه التقنيات فرصة أكبر من كونها مخاطرة.
بالنسبة إلى بائعي البرمجيات المستقلين ومقدِّمي الخدمات المدارة، الفرصة واضحة. تطوير حلول جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أو دمج الذكاء الاصطناعي في الحلول الحالية يمكن أن يفتح آفاقًا واسعة لمصادر إيرادات جديدة. إن استخدام مجموعة التكنولوجيا والوصول العالمي لشركة IBM يمكن أن يساعد شركاء Build لدينا على تحقيق النجاح في مجال الذكاء الاصطناعي.
على الدوام كانت IBM رائدة في ابتكار الذكاء الاصطناعي، حيث تقدِّم أدوات متطورة وخبرات متخصصة لمساعدة الشركات على استغلال قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. سواء أكانت الشركات تبدأ من الصفر أم تسعى إلى تحسين الأنظمة القائمة، يمكن لشركة IBM توفير مزيج من البنية التحتية السحابية، ونماذج الذكاء الاصطناعي، والخدمات الهندسية العملية لتعزيز الكفاءة.
فِرق IBM المتخصصة في هندسة العملاء وBuild Lab تشكِّل محور هذا المسعى. تعمل هذه الفرق عن كثب مع العملاء، مستفيدةً من إمكانيات مثل مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي watsonx.ai لإنشاء أدوات الذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة. يركِّز نهج IBM على التعاون مع شركاء Build في إنشاء حلول يمكن أن تحقق نتائج أعمال قابلة للقياس.
على سبيل المثال، أدى IBM Build Lab دورًا محوريًا في دعم شركة Migrato الهولندية لتعزيز حلولها التقنية الحالية والوصول إلى سوق جديد قيّم. تُعَد Migrato متخصصة في معالجة البيانات غير المنظمة، وتستخدم أداة مطوَّرة خصيصًا لتمكين المؤسسات من تحويل البيانات غير المنظمة إلى رؤى عملية قابلة للتنفيذ.
في هولندا، تتطلب التشريعات الجديدة من الجهات الحكومية نشر جميع المعلومات ذات المصلحة العامة مع ضمان إزالة أي بيانات شخصية. من خلال الشراكة مع IBM، رأت Migrato فرصة لمساعدة العملاء الحكوميين على أتمتة هذه العملية.
تعاونت Migrato مع مختبر IBM Build Lab لتعزيز مجموعة أدواتها الحالية من خلال دمج مكتبة IBM® Watson NLP Library for Embed، ما أتاح لها إنجاز 70% من أعمال التطوير خلال ساعات وإطلاق الحل الإنتاجي في غضون خمسة أيام فقط. واليوم، تعمل الشركة على تكوين الحل الجديد للسماح للبلديات في جميع أنحاء الدولة بتبسيط مهام الامتثال الخاصة بها.
يمثل الجمع بين أدوات الذكاء الاصطناعي والخدمات التي يقودها الوكلاء فرصة كبيرة للشركات لتعزيز قيمة خدماتها للعملاء. وفقًا لتقرير IBV، أفاد 63% من المسؤولين التنفيذيين بأنهم استثمروا في استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم وكلاء الخدمة بشكل مباشر. تُعَد خدمة العملاء الوظيفة التنظيمية الأكثر شيوعًا التي يذكرها الرؤساء التنفيذيون كمجال رئيسي للابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
أحد دوافع هذا التوجُّه هو أن مراكز الاتصال تؤدي دورًا حيويًا في الحفاظ على رضا العملاء، إلا إن إدارة عمليات مراكز الاتصال بفعالية وعلى نطاق واسع تمثِّل تحديًا كبيرًا. كانت شركة ExpertSource، التي تضم أكثر من 300 وكيل يُجرون حوالي 250 مكالمة يوميًا، تهدف إلى تعزيز السيطرة على جهود المراقبة والامتثال مع الحفاظ على ثبات عدد الموظفين.
شاركت CXReview، مزوِّد تقنية مراجعة المكالمات الآلية الحالية للشركة، في ابتكار حل لشركة ExpertSource باستخدام خدمات Watson AI. تم تطوير حل مراجعة المكالمات الجديد خلال 16 أسبوعًا فقط بواسطة فريق مشترك من CXReview وIBM® Client Engineering، ويدعم ExpertSource في إجراء 280,000 فحص امتثال منفصل يوميًا. فهو يعمل على مراقبة كل شيء بدءًا من التحيّات الافتتاحية وحتى توثيق ما بعد المكالمة لكل المكالمات بنسبة 100%.
لا تقتصر مساهمة الأتمتة بالذكاء الاصطناعي على مساعدة ExpertSource في ضمان معايير أعلى للامتثال والجودة فحسب، بل تُسهم أيضًا في تعزيز النتائج المالية من خلال تخفيف الأعباء عن فِرق الإدارة، وتحسين جودة الخدمة، وتقليل مخاطر الامتثال.
من المؤسسات الأخرى التي تستفيد من الأتمتة بالذكاء الاصطناعي شركة Digital Office Company (DOC)، المزوِّد الفنلندي لحلول وخدمات إدارة المعلومات. لتعزيز دقة تصنيف المستندات، تعاونت DOC مع IBM® Ecosystem Engineering Build Lab وIBM® Client Engineering وIBM® Technology Expert Labs لتطوير مشروع تجريبي يجمع بين التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي. أثبت المشروع التجريبي نجاحًا كبيرًا في زيادة سرعة وجودة تصنيف المستندات، فالأمر الذي كان يستغرق دقائق قليلة للشخص الواحد يمكن إنجازه الآن في غضون ثانيتين فقط.
في استطلاع عالمي أجرته IBV، أفاد 62% من المديرين التنفيذيين أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يغيِّر الطريقة التي تصمِّم بها مؤسساتهم التجارب. هناك عدد قليل من القطاعات التي تُعَد تجربة العملاء فيها أكثر أهمية من قطاع الضيافة، ويستخدم شركاء IBM Build أدواتنا وتقنياتنا لدعمهم في تحقيق النتائج.
تُدير HTOP Hotels آلاف الحجوزات يوميًا عبر 16 فندقًا في منطقة كاتالونيا بإسبانيا، وتستقبل أكثر من 500,000 ضيف سنويًا. في السابق، كانت الشركة تعتمد على عمليات يدوية باستخدام جداول البيانات لإدارة جداول الموظفين وضمان وجود تغطية كافية للموظفين لتقديم تجربة مميزة لكل ضيف. ومع ذلك، كانت العملية غير فعَّالة وعرضة للأخطاء، ما زاد من خطر حدوث أزمة في الموظفين.
طوَّرت شركة Integra، شريك أعمال IBM، حلًا لشركة HTOP مبنيًا على IBM® Planning Analytics، تستخدمه سلسلة الفنادق للتنبؤ بطلب العملاء وتحسين خطط التوظيف في الوقت الفعلي. ساهم الحل الجديد المدمج بالذكاء الاصطناعي في تقليل وقت التخطيط بنسبة 30% وتقديم رؤى أعمق حول توفُّر الموظفين، ما أدى إلى انخفاض الفجوة بين الطلب والتوظيف بنسبة 75%، وتعزيز كفاءة التكاليف التشغيلية، ودعم تقديم تجربة متميزة للضيوف.
شريك آخر من شركاء أعمال IBM يستفيد من كفاءة تقنيات IBM watsonx، وهو شركة GigaSpaces، الشركة الرائدة العالمية في الحوسبة داخل الذاكرة. تعمل GigaSpaces على بناء أحد أول مراكز التكامل الرقمي (DIHs) في السوق بهدف تبسيط التحول الرقمي وتمكين الشركات الأخرى من تطوير وإطلاق الخدمات الرقمية بسرعة أكبر.
من خلال استخدام watsonx.ai وwatsonx Assistant وبالتعاون مع IBM Build Lab، ستمكِّن GigaSpaces عملاءها من الاستعلام عن بيانات المؤسسة باستخدام اللغة الطبيعية، ما يمكِّنهم من اتخاذ قرارات أعمال أكثر موثوقية. في الوقت الحالي، يرى المهندسون الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي للعمل مع المعلومات المنظمة دقة تصل إلى 55%. ويتمثل هدف GigSpaces في مساعدة عملائها على تحقيق دقة تصل إلى 95% تقريبًا. ومن خلال دمج watsonx Assistant، تمكَّنت GigaSpaces من تقليل الوقت المستغرق لإنشاء النموذج الأوَّلي لحلها من أشهر إلى أيام.
كما رأينا، يعمل شركاء IBM Build معنا لإطلاق إمكانيات مبتكرة تغيِّر قواعد اللعبة لصالح عملائهم. سواء أكان هدف عملك تطوير منتجات ذكاء اصطناعي جديدة من الصفر أو إضافة قدرات الذكاء الاصطناعي إلى العروض الحالية، توفِّر IBM الأدوات والخبرة والأسلوب التعاوني الذي تحتاجه للنجاح.
بصفتك مزوِّد برامج مستقلة (ISV) أو مزوِّد خدمات مُدارة (MSP)، تمنحك الشراكة مع IBM القدرة على تحقيق نتائج متميزة بسرعة. بفضل القدرات المؤسسية المتقدمة التي تشمل watsonx وواجهات برمجة التطبيقات والمكتبات والتطبيقات، يمكن لعملك دمج الذكاء الاصطناعي الموثوق به بسرعة في تطبيقاته.
