تمكين المؤسسة بأكملها من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تبنّيه فحسب، بل يتعلق بتطبيقه بعناية على نقاط الضعف وفرص النمو داخل المؤسسة.



إن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في المؤسسة دون رؤية واضحة للتواصل والتنسيق عبر الأعمال يمهِّد الطريق لانخفاض الإنتاجية، وليس لتحقيق الفوائد التي يتوقعها القادة من الذكاء الاصطناعي.



يؤكِّد هذا التناقض على مدى أهمية قيام القادة بتحديد الذكاء الاصطناعي الملائم لكل عملية، واستهداف سير العمل الأكثر قيمة لتطبيق المزيج الأمثل من الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق تحوُّل مؤسسي مبني على الذكاء الاصطناعي أولًا.