على الرغم من أن التكامل ضروريٌّ لإطلاق العنان لقيمة الذكاء الاصطناعي، فإن 40% فقط من مديري تكنولوجيا المعلومات يشعرون بالاستعداد التام لإدارة تقنية الذكاء الاصطناعي ودمجها في أعمالهم الحالية.1 يعمل العديد من وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي حاليًا في عزلة، ما قد يشكِّل عائقًا أمام الانتقال من التبنّي المجزأ إلى آليات الذكاء الاصطناعي الوكيل المنهجية.
تكمن قيمة الأنظمة الوكيلية في التفاعل بين الوكلاء المتعددين. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي البدء بالعمل معًا لإكمال المهام، حتى يتمكن الأشخاص من التركيز على العمل الأكثر استراتيجية وقيمة. يمكن أن يساعدك IBM watsonx Orchestrate على دمج جميع وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك وربطهم وإدارتهم في مكان واحد، وبناء أنظمة وكيلية مكوّنة من وكلاء ذكاء اصطناعي متعددين للمساعدة على إنجاز المزيد من العمل.
مع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي في عملك، تنخفض الحواجز أمام استخدام وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، ما يوفر بيئة حيث يمكن للأشخاص الذين لديهم مهارات تقنية قليلة أو معدومة بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي لمهام سير العمل الفردية، ويجب على المؤسسات الاستعداد.
من المهم أن تتأكد من حصول موظفيك على التدريب والدعم المناسبين ليس فقط لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن لاستخدامه لتحقيق أقصى قدر من التأثير. شجِّع على استخدام أدوات ذكاء اصطناعي تتمحور حول الإنسان، وحدِّد قيمتها عبر مقاييس لا تستند فقط إلى نتائج الأعمال.
أولاً، عليك أن تفهم إذا ما كانت أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك توفِّر سهولة الاستخدام وتحرِّر فريقك من المهام المتكررة. بعد ذلك، احسب النسبة المئوية لمستخدمي الذكاء الاصطناعي في مؤسستك، وتتبَّع مدى استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل اليومي، وخصِّص درجة للاحتكاك بين الإنسان والآلة للمهام التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي.
أثناء استعدادك لتحقيق طموحاتك كمدير لتكنولوجيا المعلومات في مستقبل يركِّز على الذكاء الاصطناعي، تذكَّر أن الأمور التالية يمكن أن تساعدك على إنهاء مفارقة الإنتاجية وتحقيق عوائد أعلى من الذكاء الاصطناعي.
تعرَّف أكثر على كيفية مساعدة IBM لك في تنسيق وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي وإدارتهم عبر أعمالك.
1 Evans, N. “5 ways to deal with AI proliferation” , CIO.com (blog), 17 March, 2025.
2 “5 mindshifts to supercharge business growth”, IBM Institute for Business Value (IBM IBV), 2025.