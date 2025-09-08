تستخدم الشركة المتوسطة الآن 254 تطبيقًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي1 - بما في ذلك التطبيقات غير المعتمدة رسميًا من قِبَل المؤسسة. ويعترف المديرون التنفيذيون بهذا الانتشار ويحاولون السيطرة عليه، حيث يصرِّح 84% من مديري تكنولوجيا المعلومات أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من أدوات الذكاء الاصطناعي.2
يكون الذكاء الاصطناعي ووكلاؤه أكثر قيمة عندما يتم دمجهم بشكل متعمَّد وعميق داخل مؤسستك، للعمل عبر الأدوات المستخدمة يوميًا لإتمام المهام المعقدة. ركِّز على إنشاء طبقة مفتوحة للتنسيق تعمل على التواصل والربط بين بياناتك وأدواتك وسير العمل في المؤسسة. سيؤدي ذلك إلى التخلص من العزل بشكل فعَّال وتحقيق المزيد من القيمة. وسيمكِّن النظام الموحَّد والمنسق من تحقيق مستوى جديد كليًا من الإمكانيات.
Matt Lyteson
مدير تكنولوجيا المعلومات، تحوُّل منصات التكنولوجيا
IBM
على الرغم من أن مصطلحَي "مساعدي الذكاء الاصطناعي" و"وكلاء الذكاء الاصطناعي" يُستخدمان غالبًا بالتبادل، فإن مساعدي الذكاء الاصطناعي يتعاملون عادةً مع المهام المتكررة والمحددة جيدًا، بينما يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بقدر أكبر من الاستقلالية، مستخدمين المنطق لتحقيق النتائج بأقل تدخل بشري.
فيما يلي 6 أسئلة لمساعدتك على تحديد مكان البدء باستخدام وكلاء أو مساعدي الذكاء الاصطناعي.
ما المهام المتكررة أو المحددة جيدًا أو ذات القيمة المنخفضة التي يقضي موظفوك وقتًا في تنفيذها؟
ما عمليات صنع القرار التي تتَّبِع قواعد أو أنماطًا يمكن التنبؤ بها ويمكن تحسينها أو تسريعها باستخدام رؤى قائمة على البيانات؟
هل هناك مهام سير عمل تمتد عبر أنظمة أو أقسام متعددة وتعاني من تأخير التسليم أو التنسيق اليدوي؟
ما الأهداف ذات التأثير العالي التي يمكن تسريعها إذا كان النظام قادرًا على العمل بشكل مستقل ضمن حواجز محددة؟
هل هناك مجالات يتأخر فيها تقديم خدمة العملاء أو رضا الموظفين بسبب بطء أوقات الاستجابة أو عدم الاتساق؟
هل يمكنك الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم وكلاء الذكاء الاصطناعي في هذا المجال - وهل هي موثوق بها؟
إذا كنت تتساءل من أين تبدأ، فاعلم أن مجالات دعم العملاء وخدمة العملاء والموارد البشرية والمشتريات الرقمية وتحديث تكنولوجيا المعلومات كلها كان لها سجل حافل في تحقيق مكاسب إنتاجية قابلة للقياس من خلال استخدام وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي.
على سبيل المثال، تمكَّن نظام AskHR التابع لشركة IBM من أتمتة 80 عملية مختلفة في الموارد البشرية و94% من المهام البسيطة، مثل طلبات الإجازات وكشوف الرواتب. وفي حالات الاستخدام المختلفة هذه، تمكَّنت شركة IBM من تحقيق وفورات في التكاليف بلغت 4.5 مليارات دولار أمريكي.
