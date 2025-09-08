تَعِد أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل الروبوتات المساعِدة والمساعدين والوكلاء، بإحداث تغيير جذري في الإنتاجية، ومع ذلك تواجه العديد من المؤسسات مفارقة مقلقة. فبدلًا من تبسيط مهام سير العمل، قد تؤدي تطبيقات الذكاء الاصطناعي غير الجيدة إلى إبطاء الفرق، ما يؤدي إلى ظهور تحديات أمام قادة الأعمال المكلَّفين بتحويل العمليات وتحقيق العوائد.
بالنسبة إلى مديري تكنولوجيا المعلومات، تُعَد هذه لحظة محورية. التطور القادم للذكاء الاصطناعي -الوكلاء المستقلون الموجهون نحو النتائج- يمتلكون القدرة على إنهاء هذه المفارقة. يمكن لهذه الأنظمة تنفيذ المهام المعقدة وإطلاق العنان لكفاءات جديدة وتقديم قيمة أعمال تحويلية. يتطلب النجاح أكثر من مجرد تبنّي التقنية؛ فهو يتطلب القصد، ومواءمة الذكاء الاصطناعي مع سير العمل والبيانات والأهداف الاستراتيجية.
عندما يتطور الذكاء الاصطناعي من مبادرة تقنية إلى فرصة على مستوى الأعمال، يجب على مديري تكنولوجيا المعلومات قيادة هذه المبادرة، وضمان تطبيق الذكاء الاصطناعي الصحيح على التحديات الصحيحة.
شوبهيت فارشني
خبير البيانات والذكاء الاصطناعي
استكشِف التحديات الرئيسية الثلاثة التي يواجهها مديرو تكنولوجيا المعلومات في زيادة تأثير الذكاء الاصطناعي الوكيل - وكيفية التغلب عليها لتحقيق نتائج ملموسة.
1 “Winning the AI long game“ , Bussiness Insider and IBM, 14 May 2025.