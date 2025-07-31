Teaganne Finn: يُرجى توضيح الذكاء الاصطناعي الوكيل. هل الإثارة المحيطة بهذه التقنية لها ما يبررها؟

Phaedra Boinodiris: هناك قدر هائل من الاهتمام بالذكاء الاصطناعي الوكيل. إذا كنت تفكر في الأمر، فإن الأمر يشبه وجود عدد من حلول الذكاء الاصطناعي المختلفة أو نماذج الذكاء الاصطناعي المجمعة معًا، حيث تعمل مخرجات نموذج الذكاء الاصطناعي كإدخال لنموذج ذكاء اصطناعي آخر.

TF: هل يمكنك مشاركة بعض الأمثلة على الذكاء الاصطناعي الوكيل في العمل؟

PB: بالتأكيد. لنبدأ بالمركبات ذاتية القيادة - وهو مثال كلاسيكي. تتخطى هذه الأنظمة مجرد التعرُّف على الصور؛ فهي تتضمن معالجة اللغة الطبيعية وصناعة القرار وأيضًا تخطيط القدرات. إنها لا ترى فقط - بل تفكِّر وتتصرف.

قد يكون المثال الأكثر ارتباطًا هو روبوت تنظيف المنزل الذكي. فهو يرسم خريطة لمساحة معيشتك، ويتجنَّب العوائق، ويتعلم طرق التنظيف المثالية، ويقرر متى تقوم بالتنظيف بناءً على جدولك أو تفضيلاتك. فهو وكيل يتصرف باستقلالية في بيئة مادية.

أو فكِّر في وكيل ذكاء اصطناعي شخصي ذكي. لنفترض أنك تخطط لرحلة إلى مدريد. أنت تخبره بموقع فندقك واهتماماتك -الموسيقى والطعام والفن- والقيود الخاصة بك، مثل ميزانية قدرها 50 يورو وحد للمشي يبلغ 10 أميال. استجابةً لذلك، ينسِّق وكيل الذكاء الاصطناعي خط سير الرحلة، ويُجري الحجوزات، ويتحسَّن بناءً على الوقت، والقرب، والتفضيلات. لا يقتصر الأمر على الإجابة عن أسئلتك فحسب - بل يقوم بالعمل نيابةً عنك.

الآن دعوني أشارككم بعض حالات الاستخدام المؤسسية التي عملت عليها IBM: