معالجة المخاوف المتزايدة في مجال الأمن الإلكتروني للتصنيع

وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024 الصادر عن شركة IBM، فإن خرق البيانات يكلِّف المؤسسات الصناعية 13% أكثر من المتوسط العالمي البالغ 4.88 ملايين دولار أمريكي. علاوةً على ذلك، شهد القطاع أكبر زيادة في التكلفة مقارنةً بأي صناعة أخرى، بارتفاع متوسط قدره 830,000 دولار أمريكي لكل خرق عن العام الماضي. وقد يعكس هذا الارتفاع في التكاليف حقيقة أن الشركات المصنِّعة حساسة للغاية تجاه تعطُّل العمليات التشغيلية. على سبيل المثال، يبلغ متوسط خسائر شركة صناعة السيارات 22,000 دولار أمريكي في الدقيقة عند توقف خط الإنتاج.

للأسف، لا تتوقف المعاناة عند هذا الحد. بلغ الوقت اللازم لاكتشاف واحتواء اختراق أمن البيانات في المؤسسات الصناعية أعلى من متوسط الصناعة، حيث استغرق الاكتشاف 199 يومًا والاحتواء 73 يومًا. تؤكِّد هذه التوجهات المقلقة على مدى هشاشة القطاع والأعباء المالية التي قد تفرضها الهجمات الإلكترونية على الشركات المصنِّعة.

أحد أكثر أشكال الهجمات الإلكترونية شيوعًا في صناعة التصنيع هو برنامج الفدية. تضاعفت هجمات الفدية على أنظمة التحكم الصناعية في عام 2022 وحده. عندما تتعطل عمليات التصنيع، يمكن أن يكون الضرر المالي والضرر الذي يلحق بالسمعة شديدًا. يمكن أن تتعرض سلسلة التوريد إلى حالة من الفوضى، ما يؤدي إلى تأخير الإنتاج وفقدان الإيرادات.

ومن المخاوف الرئيسية الأخرى سرقة الملكية الفكرية. غالبًا ما يستهدف المجرمون الإلكترونيون، بما في ذلك عناصر التهديد التابعة للدول، والتصميمات والأسرار التجارية الخاصة لتحقيق مكاسب اقتصادية أو استراتيجية. قد يكون من الصعب كشف هذا النوع من التجسس الإلكتروني، حيث قد يتسلل المهاجمون إلى الشبكات ويسرّبون البيانات على مدى فترات طويلة دون أن تتم ملاحظتهم.

تُعَد هجمات سلسلة التوريد أيضًا مصدر قلق كبير. في هذه الهجمات، يستهدف المجرمون الإلكترونيون المورِّدين أو الشركاء المعرّضين للخطر من الجهات الخارجية للوصول إلى أنظمة الشركة المصنِّعة. نظرًا لأن الشركات المصنِّعة تعتمد في كثير من الأحيان على شبكة معقدة من الموردين، فقد يكون للاختراق عند أحد المورِّدين تأثير متتالٍ عبر خط الإنتاج بأكمله. وهذا الترابط يجعل الصناعة عرضةً بشكل خاص للهجمات واسعة النطاق.

أدَّى الترابط المتزايد بين أنظمة التصنيع بسبب الرقمنة إلى توسيع نطاق الهجوم بشكل كبير. تُتيح أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) والأنظمة المتصلة بها بالمراقبة التحكم في الوقت الفعلي، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى ظهور ثغرات أمنية إذا لم يتم تأمينها بشكل صحيح. وهذا التداخل بين تكنولوجيا المعلومات (IT) والتكنولوجيا التشغيلية (OT) يسهِّل على المهاجمين اختراق الأنظمة وإحداث اضطرابات واسعة النطاق.