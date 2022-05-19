يمكن أن يحدث الكثير في غضون 10 ثوانٍ

متى تصبح 10 ثوانٍ مشكلة كبيرة؟ عندما يتعلق الأمر بأداء التطبيق.
بالنسبة لتطبيقات الخدمات المصغرة على السحابية الأصلية، فإن 10 ثوانٍ وقت طويل جداً.
الأشياء التي يمكن أن تحدث لتطبيقاتك في 10 ثوانٍ لا تنضب ومعظمها ليس جيدًا.
ولكن، قبل أن نغوص في التفاصيل حول ما يمكن أن يحدث لتطبيقاتك، دعنا نلقي نظرة على بعض الأحداث الواقعية التي توضح ما يمكن أن يحدث في 10 ثوانٍ:
نحن نحب على وجه الخصوص مثال يوسين بولت لأن هذا القدر من المسافة يعد طريقًا طويلاً للركض في أقل من 10 ثوانٍ.
بالنسبة لتوفّر وأداء تطبيق السحابة الأصلية، فإن 10 ثوانٍ تعتبر أبدية. تتم المعاملات بسرعة كبيرة عبر الإنترنت، مما يحافظ على استمرارية حركة عجلات التجارة بانسيابية كاملة.
ما الذي يمكن أن يحدث في غضون 10 ثوانٍ إذا حدث خطأ ما؟ حسنا، آلاف المعاملات قد تتأخر أو تتعطل ولا تكتمل على الإطلاق.
مع هذا النوع من المشكلات، يمكن أن تنخفض الإيرادات بسبب خسارة المبيعات. سيتخلى العملاء عن عربة التسوق وموقعك ويجدون مكانًا آخر لشراء ما يريدون. ويمكن أن تتأثر صورة علامتك التجارية بشكل سلبي.
فلماذا إذن سيكون مقبولاً لأدوات قابلية الملاحظة التي تلتقط المقاييس ببطء أو أسوأ من ذلك تجمع العينات وتجمّع المقاييس والآثار ببطء؟ كيف يمكن النظر إلى منصة كهذه على أنها مكافئة لمنصة قابلية الملاحظة مثل منصة IBM Instana التي تجمع المعلومات وتضعها في سياقها بنفس سرعة الخدمات المصغرة الحديثة. فهي تسمح للمشكلات المذكورة أعلاه بأن تستمر لفترة طويلة من الوقت حتى تتوفر المعلومات التي تحتاجها لإصلاح المشكلة.
بالنسبة لشركة PRISA Tecnologia، يعد الأداء أمرًا أساسيًا. عندما يواجهون مشكلة في الأداء، يكون لذلك تأثير فوري وسلبي على أداء العمل ونظرة المستهلك لعلامتهم التجارية.
"يُحدث فارق زمني مدته ثانية واحدة في عرض المحتوى فرقاً كبيراً في تجربة جمهورنا. " – Jorge Tomé Hernando، مدير هندسة تكنولوجيا المعلومات، العمليات، الأمن ومكان العمل، PRISA Tecnologia
يقوم المنافسون الرئيسيون لمنصة Instana في مجال قابلية الملاحظة إما بأخذ عينات من المقاييس على فترات زمنية مدتها 10 ثوانٍ أو تجميع المقاييس على فترات زمنية مدتها دقيقة واحدة أو أكثر، مقارنةً بالفاصل الزمني الدقيق للغاية الذي تبلغ مدته ثانية واحدة لمنصة Instana. تقدم منصة Instana أيضًا إشعارًا بوجود مشكلة في غضون ثلاث ثوانٍ. يتم توضيح هذا الرد في مخطط فجوة اكتشاف قابلية الملاحظة الموضح هنا.
هل يمكنك حقًا أن تنتظر 10 ثوانٍ أو ما يصل إلى دقيقة حتى تخبرك منصة قابلية الملاحظة التي تستخدمها بوجود مشكلة؟ مع الفرز اليدوي، ربما. ولكن مع المعالجة الآلية أو حتى شبه الآلية، لا يمكنك ذلك.
بالنسبة لجميع التطبيقات، السرعة والموثوقية هي الأهداف. لتحقيق أداء وموثوقية أفضل للتطبيق، يجب أن تتغير الاستراتيجية الراسخة التي تقول إن "الإنسان يحتاج دائماً لحل مشكلة، متوسط وقت الحل (MTTR)". التدخل البشري لإصلاح الحلول سيثقل الموارد البشرية ويقيد وتيرة التغيير. كما أنه سيقلل من مؤشرات مستوى الخدمة (SLI).
"مع Instana، يتمثل هدفنا اليومي في أن نكون قادرين على ضمان توقع زمن الانتقال. فهدفنا بالنسبة استدعاءات الخدمة هو إكمالها في أقل من 250 ميلي ثانية. لذا، لا يقتصر الأمر على تدريبات مكافحة الحرائق فقط. في الحياة اليومية، نحن قادرون على تحسين الأداء، وهذا يدفعنا نحو هدف الـ 250 مللي ثانية. تجعل Instana هذا الأمر ممكناً. " - Bryce Hendrix، مهندس المنصة الرئيسي، Dealerware
لتحسين الأداء مع توفر أعلى، فإن الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات الآلي هو الطريق الأمثل. يوفر الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المؤتمتة عملية أتمتة إضافية مدمجة مع الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات، وهو طريق لتحقيق مستويات أعلى من الأداء بالإضافة إلى التوفر. كيف تحقق ذلك؟ من خلال السماح للذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات بحل المشكلات التي يمكن للآلة تصحيحها بشكل لا تشوبه شائبة بشكل أسرع بكثير من الإنسان. هناك العديد من المشكلات المتعلقة بتخصيص موارد البنية التحتية وغيرها من المشكلات التي يمكن للآلة معالجتها ومنعها قبل أن يتدخل الإنسان.
هل تعني هذه الفوائد أن جميع مشاكل التطبيق يمكن حلها باستخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات؟ بالطبع لا.
هناك العديد من المشكلات المنطقية المعقدة التي يمكن للفرز البشري فقط حلها، مثل مشكلات التعليمات البرمجية وما إلى ذلك. ولكن هناك أيضًا العديد من المشكلات التي يكون فيها الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المؤتمتة أسرع وأكثر كفاءة ويجب تفضيلها للمعالجة.
ضع في اعتبارك متوسط الوقت اللازم للوقاية (MTTP)، والذي يُصنَّف على أنه مقدار الوقت الذي تستغرقه قابلية الملاحظة بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لمنع حدوث مشكلة من التأثير سلبًا على تطبيقات السحابة الهجينة والبنية التحتية.
يضيف الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات خيارًا جديدًا إلى سلسلة معالجة مشكلات التطبيق. يوضح المخطط السابق أن الاستمرارية تبدأ بمعالجة المشكلات بشكل آلي بالكامل وصولاً إلى العنصر الأساسي البشري متوسط الوقت اللازم للإصلاح (MTTR).
في هذه السلسلة، قابلية الملاحظة هي نقطة البداية لكل نوع من أنواع المعالجة. كلما طال الوقت الذي تستغرقه منصة قابلية الملاحظة لاكتشاف المشكلة، كلما استغرقت عملية المعالجة وقتًا أطول. يعني هذا الفاصل الزمني أنه عند إضافة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المؤتمتة، يصبح الفرق بين الكشف في ثانية واحدة والكشف في 10 ثوانٍ أو أكثر فرقًا كبيرًا. إذا كان بإمكان التطبيق تحمل الانتظار لأكثر من 10 ثوانٍ حتى يتم اكتشاف المشكلة، فلماذا يستخدم الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات في الأساس؟
إن معالجة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المؤتمتة هي موجة المستقبل. إنها الخطوة المنطقية التالية حول كيفية تحسين أداء التطبيق ومرونته. غالباً ما تتفوق مشكلات أداء البنية التحتية على مشكلات التعليمات البرمجية للخدمة المصغرة، وستستمر في ذلك في المستقبل.
المعيار الذهبي الجديد لاكتشاف مشكلات التطبيقات والمعالجة سيصبح قابلية الملاحظة المؤتمتة بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات. وسيتم استخدامها جنبًا إلى جنب للمساعدة على ضمان عدم تحول المشكلات إلى مشكلات كبيرة.
إذا كنت ترغب في تحقيق الفوائد الكاملة لمعالجة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المؤتمتة، فأنت بحاجة إلى مقاييس عالية التردد وفائقة الدقة وتتبع لتغذية محرك الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات. ويمكنك الحصول عليها بجزء بسيط من تكلفة تقنيات قابلية الملاحظة الأبطأ.
في الواقع، يمكن أن يحدث الكثير في غضون 10 ثوانٍ. مع المقاييس في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المؤتمتة، يمكنك التأكد من عدم حدوث المشاكل السيئة في التطبيق.
