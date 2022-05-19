يمكن أن يحدث الكثير في غضون 10 ثوانٍ

متى تصبح 10 ثوانٍ مشكلة كبيرة؟ عندما يتعلق الأمر بأداء التطبيق.

بالنسبة لتطبيقات الخدمات المصغرة على السحابية الأصلية، فإن 10 ثوانٍ وقت طويل جداً.

الأشياء التي يمكن أن تحدث لتطبيقاتك في 10 ثوانٍ لا تنضب ومعظمها ليس جيدًا.

ولكن، قبل أن نغوص في التفاصيل حول ما يمكن أن يحدث لتطبيقاتك، دعنا نلقي نظرة على بعض الأحداث الواقعية التي توضح ما يمكن أن يحدث في 10 ثوانٍ:

يمكن أن يفوز يوسين بولت بالميدالية الذهبية لمسافة 100 متر في الأولمبياد — في 9.58 ثانية، على وجه التحديد.

يمكن أن تتغير إشارة المرور من الأخضر إلى أصفر إلى أحمر.

يقرر المستخدمون في غضون 10 ثوانٍ ما إذا كانوا يريدون البقاء على موقع الويب الخاص بك.

معالجة الفواق.

إزالة الضباب عن مرآتك بعد أخذ دش.

طي القميص بحركتين.

إجراء كافة أنواع العمليات الحسابية العقلية.

حل مكعب روبيك في حركتين.

فتح قفل باستخدام مشبك ورق.

نحن نحب على وجه الخصوص مثال يوسين بولت لأن هذا القدر من المسافة يعد طريقًا طويلاً للركض في أقل من 10 ثوانٍ.

بالنسبة لتوفّر وأداء تطبيق السحابة الأصلية، فإن 10 ثوانٍ تعتبر أبدية. تتم المعاملات بسرعة كبيرة عبر الإنترنت، مما يحافظ على استمرارية حركة عجلات التجارة بانسيابية كاملة.

ما الذي يمكن أن يحدث في غضون 10 ثوانٍ إذا حدث خطأ ما؟ حسنا، آلاف المعاملات قد تتأخر أو تتعطل ولا تكتمل على الإطلاق.

مع هذا النوع من المشكلات، يمكن أن تنخفض الإيرادات بسبب خسارة المبيعات. سيتخلى العملاء عن عربة التسوق وموقعك ويجدون مكانًا آخر لشراء ما يريدون. ويمكن أن تتأثر صورة علامتك التجارية بشكل سلبي.

فلماذا إذن سيكون مقبولاً لأدوات قابلية الملاحظة التي تلتقط المقاييس ببطء أو أسوأ من ذلك تجمع العينات وتجمّع المقاييس والآثار ببطء؟ كيف يمكن النظر إلى منصة كهذه على أنها مكافئة لمنصة قابلية الملاحظة مثل منصة IBM Instana التي تجمع المعلومات وتضعها في سياقها بنفس سرعة الخدمات المصغرة الحديثة. فهي تسمح للمشكلات المذكورة أعلاه بأن تستمر لفترة طويلة من الوقت حتى تتوفر المعلومات التي تحتاجها لإصلاح المشكلة.