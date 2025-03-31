يتصدر الذكاء الاصطناعي عددًا متزايدًا من قرارات الأعمال في مشهد أعمال تكنولوجيا المعلومات. بدءًا من زيادة الإنتاجية إلى تقديم رؤى على مستوى متقدم، يغيِّر الذكاء الاصطناعي بشكل جذري طريقة عمل المؤسسات الحديثة. وفي الوقت نفسه، تواصل أجهزة الكمبيوتر المركزي التعامل مع أكثر من 70% من أحمال التشغيل في مختلف الصناعات، وقد تطورت هذه الأجهزة لتغذية الابتكار الرقمي بشكل ضخم في عالمنا اليوم.
المؤسسات التي تسعى لتحقيق الابتكار الحقيقي تدرك أن أجهزة الكمبيوتر المركزي والذكاء الاصطناعي هما شريكان ومحفزان للمبادرات والاستراتيجيات المستقبلية. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة، والموثوقية الفائقة، وهندسة الأمن، والامتثال، وقوة المعالجة، والقدرة على التكيف والمرونة. ببساطة، توفر أجهزة الكمبيوتر المركزي مزايا لا غنى عنها في الحوسبة المؤسسية الحديثة واستراتيجيات الأعمال الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
لقد أعادت أجهزة الكمبيوتر المركزي تعريف دورها في البنية التحتية الحديثة لتكنولوجيا المعلومات. حيث تعمل هذه الأنظمة على تمكين المؤسسات من خلال مسرِّعات الذكاء الاصطناعي المدمجة على نفس شريحة المعالج الدقيق، مما يؤدي إلى زيادة السرعة والتوسع مع زمن انتقال أقل لمساعدة الشركات على تحقيق المزيد. تُعد أجهزة الكمبيوتر المركزي اليوم مراكز قوة قادرة على التعامل مع تريليون معاملة على شبكة الإنترنت يوميًا مع وضع الأمن والموثوقية على رأس الأولويات. ومع سرعة تزايد الوعي لدى المؤسسات بالحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتطلب هذه الحلول كميات هائلة من الطاقة وقوة المعالجة.
مع دمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في عمليات أجهزة الكمبيوتر المركزي لزيادة قدرات المعالجة، تمكنت الأعمال من تحقيق رؤى في الوقت الفعلي بزيادة الإنتاجية وتقليل أوقات الاستجابة. فمن خلال إبقاء الاستدلال مرتبطًا بالكمبيوتر المركزي، يمكن للمؤسسات تحقيق نتائج الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وبتكلفة أكثر فاعلية.
عندما يكلفنا تعطل العمل ولو لدقائق ملايين الدولارات، تبرز أجهزة الكمبيوتر المركزي اليوم بموثوقيتها الفائقة. في ظل أداء بزمن تشغيل يصل إلى 99.99999%، أي بدون تعطل عن العمل إلا لثوانٍ قليلة سنويًا، توفر أجهزة الكمبيوتر المركزي الحالية القدرات التشغيلية المستمرة التي يتطلبها عالم الأعمال الحديثة. ولا يقتصر الأمر على إبقاء الأنظمة قيد التشغيل فحسب؛ بل يتعلق بالحفاظ على ثقة العملاء والشركاء والأطراف المعنية الذين يعتمدون على الخدمات المتاحة دائمًا.
على سبيل المثال، عندما تعالج البنوك الكبرى ملايين المعاملات خلال مواسم التسوق والأعياد، فإنها تحتاج إلى معالجة عالية السرعة وموثوقة لا تجعل العملاء يواجهون أي تأخر قد يُشعرهم بالملل أو الإحباط. ومع القطاعات كثيفة البيانات مثل الخدمات المصرفية والرعاية الصحية وغيرها، يعد الحد الأدنى من مخاطر التوقف عن العمل الذي توفره أجهزة الكمبيوتر المركزي ضرورة استراتيجية.
ونظرًا لأن هذه القطاعات تدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الخاصة، فإن هذا التشغيل المتواصل يساعد على تقليل العديد من التحديات، بما في ذلك الحفاظ على الوصول إلى الرؤى والبيانات القيِّمة. لا يوجد للكمبيوتر المركزي منافس من حيث سرعة الاستجابة لرؤى أعمال أسرع، والتي تقدمها حلول الذكاء الاصطناعي ببراعة.
مع ظهور التهديدات الإلكترونية المتطورة بشكل متزايد، تقدم أجهزة الكمبيوتر المركزي ميزة استراتيجية من خلال هيكلها الأمني الشامل.
توفر أجهزة الكمبيوتر المركزي مستوى من الأمن منسوجًا في صميم تكوينها من خلال الميزات التالية:
تأخذ أجهزة الكمبيوتر المركزي الحديثة خطوة إضافية في مجال اكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي من خلال إمكانات مقاومة الكم ومسرَّعة بالذكاء الاصطناعي لمعالجة مستقبل التهديدات الإلكترونية بشكل استباقي. حيث يمكن للشركات تعزيز التدابير الأمنية باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال الكشف عن الحالات الشاذة وإنشاء تقارير تؤدي إلى معلومات قيّمة متعلقة بالتهديدات.
تحتوي العديد من أجهزة الكمبيوتر المركزي الحديثة على أطر عمل امتثال مدمجة وتتبع قواعد مراجعة وتدقيق قوية. وهذا يجعلها ذات قيمة للمؤسسات التي تستخدم بيانات حساسة في الذكاء الاصطناعي الخاص بها وتحتاج إلى الالتزام بمتطلبات تنظيمية صارمة. على سبيل المثال، يجب على شركات التأمين التعامل بأمان مع المعلومات القيّمة، مثل معلومات المريض والسجلات الطبية ومعلومات الفواتير. يمكن لهذا النظام الأمني المتأصل تقليل المخاطر، وتبسيط الامتثال، وتوفير راحة البال للمجموعة التي تتعامل مع عمليات تشغيل حساسة.
بينما تتفوق منصات سحابية في العديد من المجالات، تظل أجهزة الكمبيوتر المركزي فعالة جدًا في التعامل مع أعباء العمل المعقدة والمعاملات ذات الحجم الكبير. وتتميز أجهزة الكمبيوتر المركزي بالقدرة على الاستفادة الكاملة من إمكانات الحلول التي يقودها الذكاء الاصطناعي.
فقدرتها على معالجة ملايين المعاملات في الثانية مع أوقات استجابة بالمايكروثانية تجعل أجهزة الكمبيوتر المركزي مثالية لتحقيق المعالجة المالية في الوقت الفعلي، وإحداث تحول في البيانات على مستوى كبير، وإدارة عمليات الأعمال بالغة الأهمية. يساعد الاستدلال ذو زمن الوصول المنخفض للأعمال الحساسة للوقت، مثل أحمال التشغيل التي تجري ضمن المعاملة أو في الوقت الفعلي، في ضمان تقديم نتائج معتمدة على الرؤى إلى الشركات وعملائها بكميات كبيرة وبسرعة عالية.
تُترجم قوة المعالجة عالية السرعة للكمبيوتر المركزي مباشرةً إلى إمكانات وقدرات أعمال ناجحة، مثل القدرة على التعامل مع أعباء العمل القصوى أثناء التسوق في العطلات، أو معالجة المعاملات المصرفية العالمية في نهاية اليوم، أو إدارة أنظمة حجوزات شركات الطيران. في كل سيناريو من هذه السيناريوهات، يكون الكمبيوتر المركزي هو الجندي المجهول الذي يقدم هذه القيمة للعملاء.
بينما نرى الاستثمارات الأولية في التقنية الكمبيوتر المركزي كبيرة، فقد ثبت أن الفوائد الاقتصادية طويلة الأمد تفوق التكاليف. فمن خلال خفض المساحات التي كانت تتطلبها البنية التحتية وقصرها على مساحة واحدة، وانخفاض النفقات التشغيلية، وخصائص الأداء المتوقعة، تُظهر أجهزة الكمبيوتر المركزي عادة تكلفة ملكية إجمالية أقل مقارنة بالأنظمة الموزَّعة التي تتعامل مع أحمال تشغيل مماثلة.
تساهم العديد من ميزات الكمبيوتر المركزي في الكفاءة الاقتصادية:
تتجاوز فوائد التكلفة النظام أيضًا. حيث تتطلب الأنظمة التي يقودها الذكاء الاصطناعي قدرًا أقل من الصيانة وجهد الموظفين نظرًا لوجود عناصر تحكم حديثة واكتشافات وتنبيهات ذكية.
تم تصميم أجهزة الكمبيوتر المركزي الحديثة لتقليل استهلاك الطاقة والحد من المساحة العقارية المطلوبة — سواء كانت في الموقع أو في مركز بيانات. هذا التركيز على الاستدامة لن يعزز العائد على الاستثمار فحسب، بل سيحسن أيضًا كفاءة مراكز البيانات لتحقيق أفضل تأثير بيئي ممكن.
تُظهر أجهزة الكمبيوتر المركزي مرونة استراتيجية من خلال التكامل بسلاسة مع الخدمات السحابية لإكمال استراتيجية التحول الرقمي مع الذكاء الاصطناعي في مركز البيانات. فمن خلال دعم لغات البرمجة الشائعة، والتجميع في حاويات وهياكل الخدمة المصغرة، تساعد أجهزة الكمبيوتر المركزي المؤسسات على استخدام استثماراتها مع تبني أحدث ممارسات التطوير.
أفادت دراسة أجراها معهد IBM Institute for Business Value (IBV) أن نسبة كبيرة بلغت 88% من 2500 مدير من المديرين التنفيذيين العالميين لتكنولوجيا المعلومات شملهم الاستطلاع وافقوا على أن تحديث التطبيقات على الحواسيب المركزية أمر ضروري للنجاح على المدى الطويل. كما يمكن للمطورين استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديث أو بناء التطبيقات بشكل أسرع وكفاءة أكبر، مع سد الفجوة في المهارات في الوقت ذاته.
تُعد القدرة على التكيف هي سر نجاح تحسين أحمال التشغيل واستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي الجديدة مع استمرار تقليل التكاليف وحماية بيانات المهام الحساسة. تُعد أجهزة الكمبيوتر المركزي بمثابة جسر بين الأنظمة القائمة والتقنيات الناشئة، حيث توفر منصة مستقرة للابتكار مع الحفاظ على التميز التشغيلي.
بينما تعيد المؤسسات تعريف ما هو ممكن باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي، تستمر أجهزة الكمبيوتر المركزي في التطور والتكيف كأدوات لتحول الأعمال. وتدرك المؤسسات ذات التفكير المستقبلي القيمة الاستراتيجية لأجهزة الكمبيوتر المركزي كأساس للابتكار والنمو. فمزيجها الفريد من الموثوقية والأمن وقوة المعالجة والقدرة على التكيف والكفاءة الاقتصادية جعلها أداة أساسية لا غنى عنها لنجاح عمليات أي مؤسسة.
اقرأ تقرير الكمبيوتر المركزي كأساسيات للتحول الرقمي من IBM IBV
عزِّز قيمة أعمالك من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة على IBM z17™.
IBM Z® هي عائلة من البنية التحتية الحديثة المدعومة بمعالج IBM Telum® الذي يشغل أنظمة تشغيل المؤسسات وبرامج IBM Z، مما يوفر دقة أكبر للذكاء الاصطناعي، وإنتاجية ومرونة أعلى.
يدمج IBM z17™ الذكاء الاصطناعي المتقدم في السحابة الهجينة، ما يعزِّز الأداء والأمان واتخاذ القرار حيث توجد البيانات الحيوية.
تعرَّف على كيفية حماية بيانات مؤسستك من التهديدات الإلكترونية وضمان التعافي السريع خلال الأحداث الحرجة.
اكتشف كيفية مساهمة المحاكاة الافتراضية في إحداث تحوُّل في عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك من خلال تحسين استغلال الموارد، وتقليص التكاليف، وزيادة المرونة. اكتشف الفوائد وحالات الاستخدام الرئيسية التي تجعل من المحاكاة الافتراضية محركًا رئيسيًا للبنية التحتية الحديثة.
IBM zSystems هي مجموعة من أجهزة z/Architecture الحديثة التي تشغل برامج z/OS و Linux و z/VSE و z/TPF و z/VM و zSystems.
صُمِّمت للتعامل مع أحمال التشغيل الحساسة، مع ضمان الأمان والموثوقية والتحكم في كامل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك.
تسريع التحول الرقمي من خلال تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي لديك باستخدام IBM.
استكشف إمكانات IBM Z و Telum لتأمين بياناتك، وتحسين الأداء، واستخراج رؤى الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. ابنِ مستقبل مؤسستك مع حلول ومعالجات أجهزة الكمبيوتر المركزي الرائدة في الصناعة، المصممة لتحقيق السرعة وقابلية التوسع والأمان.