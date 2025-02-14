6 عوامل تعزِّز ظهور المنصات السحابية الصناعية

تجمع منصات السحابة الصناعية (ICPs) بين خدمات السحابة العامة، مثل البرمجيات كخدمة (SaaS)، والمنصات كخدمة (PaaS)، والبنية التحتية كخدمة (IaaS). يتم الدمج بين هذه الخدمات لتقديم حلول مصممة لتلبية احتياجات الأعمال والتقنية الخاصة بكل صناعة، دون الحاجة إلى بنية تحتية أو صيانة منفصلة.

توفّر هذه المنصات قدرات عامة للحوسبة السحابية بالإضافة إلى ميزات متخصصة ضرورية لعمليات الأعمال في كل قطاع، وذلك ضمن نظام موحَّد ومتكامل. يتم دمج التدابير الأمنية في كل طبقة من طبقات المنصة لحماية البيانات الحساسة وضمان الامتثال للأنظمة والمعايير الخاصة بكل قطاع.

هناك العديد من العوامل التي تدفع هذا التحول نحو السحابة الصناعية، بما في ذلك الحاجة إلى الامتثال الصارم في الصناعات. وتشمل العوامل الأخرى الرغبة في قدرات جاهزة تسرِّع تحقيق القيمة، بالإضافة إلى دفع أوسع لاستغلال قابلية التوسع والمرونة والكفاءة من حيث التكلفة لحلول السحابة.

يقول Krishna Ratakonda، زميل IBM والمدير التقني لمنصة السحابة الصناعية لدى IBM: "تم تصميم السحابة الصناعية خصيصًا لصناعة معينة، حيث تقدِّم حلولًا مخصصة تعالج نماذج البيانات، والامتثال، والأمان، والأداء، ومتطلبات أخرى فريدة لكل صناعة".

في استطلاع أجرته Gartner، قال ما يقارب من 39% من المشاركين إنهم بدأوا في اعتماد منصات السحابة الصناعية، بينما كان 14% آخرون في مرحلة التجارب التجريبية. تتوقع مؤسسة Gartner أنه بحلول عام 2027، ستستخدم أكثر من 70% من الشركات السحابة لتسريع مبادرات أعمالها، مقارنةً بأقل من 15% في عام 2023.1

إلى جانب الطلب المتزايد على الحلول المخصصة، تعمل التدابير الأمنية المتقدمة وحوسبة الحافة وتكامل إنترنت الأشياء أيضًا على تعزيز اعتماد هذه المنصات.2