مزايا تقنية الجيل الخامس (5G) وعيوبها: ما يحتاج قادة الأعمال إلى معرفته

إذا كنت تعمل في قطاع التكنولوجيا (أو في أي مجال يعتمد على التقنيات الرقمية)، فمن المرجح أنك سمعت الضجة التي تدور حول تقنية 5G. تستعد أحدث معايير الشبكات الخلوية عالية السرعة لإحداث تحول جذري في الاتصال اللاسلكي كما نعرفه وإطلاق عصر جديد من التحول الرقمي.
ومع ذلك، كما هو الحال مع أي تقنية جديدة، من الحكمة التريّث قليلًا والنظر في المزايا والعيوب قبل الإقدام على تبنّيها. في هذا المقال، سنستعرض بعض مزايا وعيوب شبكات 5G لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير لصالح عملك.
تُعَد 5G (تقنية الجيل الخامس للأجهزة المحمولة) المعيار الجديد لشبكات الهاتف الخلوي. تم إطلاقها لأول مرة من شركات الهواتف المحمولة في عام 2019، وهي تعتمد على الترددات الراديوية لنقل البيانات مثل شبكات 3G و4G و4G LTE السابقة. ومع ذلك، فإن التحسينات في زمن الوصول وعرض النطاق تمنح شبكة 5G مزايا مهمة مثل سرعات التنزيل والرفع الفائقة، وتحسين الاتصال، وزيادة الموثوقية.
خلال الأعوام الأربعة التي تلت ظهورها في السوق، نالت تقنية 5G سمعة واسعة كتقنية مبتكرة قادرة على إحداث تحول كبير يماثل تأثير الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي. فمع توسُّع تقنية النطاق العريض المحمول، ازدادت كمية البيانات التي يتم إنشاؤها يوميًا بشكل كبير إلى الحد الذي لم تستطع فيه البنية التحتية لشبكات 3G و4G التعامل معها ببساطة. ثم ظهرت تقنية 5G، بسرعات تنزيل ورفع فائقة وعرض نطاق أوسع قادر على استيعاب كميات أكبر بكثير من البيانات.
بالإضافة إلى السرعات الأعلى وأوقات التنزيل والرفع الأسرع، هناك عدة اختلافات مهمة أخرى بين شبكات 5G و3G/4G تستحق الانتباه.
تستخدم تقنية 5G أجهزة إرسال أصغر من سابقاتها، ما يُتيح وضعها بشكل خفي على المباني أو داخل الأشجار أو في أماكن بعيدة عن الأنظار. الخلايا (أو "الخلايا الصغيرة") التي تعتمد عليها الشبكات اللاسلكية للاتصال أصغر أيضًا في شبكات 5G وتستهلك طاقة أقل لتشغيلها.
مخطط التضمين والبرمجة التكيفي (MCS) في 5G -وهو مخطط لإرسال البيانات من أجهزة WiFi- أفضل من المخطط المستخدم في شبكات 4G و3G. والنتيجة هي أن معدل الأخطاء في الكتل (BER)، المستخدم لقياس تكرار الأخطاء في الشبكة، منخفض جدًا. في شبكة 5G، عندما يرتفع معدل BER إلى مستوى معين، يقلل المرسِل سرعة الاتصال حتى ينخفض معدل الأخطاء. بشكل أساسي، تتبادل شبكات 5G السرعة مقابل الدقة في الوقت الفعلي، بحيث يكون معدل BER دائمًا قريبًا من الصفر.
يمكن لشبكات 5G استخدام نطاق ترددي أوسع بكثير مقارنةً بالشبكات السابقة. من خلال توسيع نطاق الموارد التي يمكنها الاستفادة منها من أقل من 3 جيجاهرتز إلى 100 جيجاهرتز وما فوق، يمكن لشبكات 5G تغطية كلٍّ من الترددات المنخفضة والمرتفعة. يؤدي ذلك إلى توسيع السعة الإجمالية للشبكة وزيادة معدل نقل البيانات، من خلال عملها عبر طيف أوسع بكثير من الترددات، ما يزيد من عدد الأجهزة التي يمكنها دعمها في وقت واحد.
يمكِّن زمن الانتقال القصير في 5G (مدة انتقال البيانات من نقطة إلى أخرى في الشبكة) من تحقيق سرعات تجعل تنزيل الملفات أو التفاعل مع السحابة أسرع بعشر مرات مقارنةً بشبكات 4G و3G. بينما توفِّر شبكات 4G زمن انتقال يقارب 200 مللي ثانية، تقدِّم شبكات 5G زمن انتقال منخفضًا يصل عادةً إلى مللي ثانية واحدة فقط.
كما هو الحال مع أي تقنية جديدة، تتساوى أسباب الحذر مع أسباب الحماس فيما يتعلق بشبكات تقنية 5G. لنلقِ نظرة على بعض المخاوف التي تمنع كلًّا من المستهلكين والشركات من تبنّي 5G بشكل كامل.
على الرغم من أن خوارزميات 5G أكثر شمولًا من سابقاتها، يظل المستخدمون عرضة للهجمات الإلكترونية. أحد المجالات المقلقة هو التشفير. على الرغم من أن التطبيقات في شبكات 5G تكون مشفّرة، فإن معيار 5G NR لا يوفر تشفيرًا من طرف إلى طرف، ما يجعله عرضة لأنواع معينة من الهجمات.
على الرغم من أن تقسيم الشبكة يُعَد ميزة شائعة في شبكات 5G، فإنه يمثِّل أيضًا مجالًا يتطلب الحذر. عند إنشاء شبكة افتراضية لوظيفة محددة، يصبح برنامج 5G معرضًا للمتسللين والبرامج الضارة وغيرها من الاختراقات المحتملة. بمجرد حدوث الاختراق، قد تنتشر البرامج الضارة أو برامج التجسس عبر بنية مزوِّد الخدمة أو الأجهزة المتصلة بالشبكة، ما يسبِّب مشكلات في جميع أنحاء المؤسسة.
لنقل الخدمات والوظائف إلى شبكة 5G، يجب على الشركات موازنة التكلفة والوقت اللازمَين لتحديث أجهزتها لتصبح متوافقة مع 5G. وقد يكون هذا الأمر مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلًا. عادةً ما تكون المؤسسة التي تعتمد على شبكات 3G أو 4G لبعض الوقت قد استثمرت بالفعل استثمارات كبيرة في معداتها. واستبدالها ورفع مستوى مهارات العاملين حتى يتمكنوا من نشر البنية التحتية الجديدة وصيانتها يُعَد عقبة كبيرة.
مع انتشار تقنية 5G في جميع أنحاء العالم، أصبح العديد من المناطق الحضرية الكبيرة يتمتع الآن بتغطية 5G. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تقنية 5G لا تزال غير موجودة في بعض الأماكن ولن تكون كذلك لفترة طويلة. العديد من المناطق النائية، على سبيل المثال، لا تتوفر فيها شبكة 5G أو تقدِّم تغطية محدودة فقط. قبل أن تقوم الشركات بالترقية إلى 5G، يجب أن تنظر إلى الأماكن التي تخطط لاستخدامها فيها -خاصةً إذا كانت تعمل في المناطق الريفية- للتأكد من توفُّر تغطية 5G.
يمكن حجب الأمواج الراديوية عالية التردد التي تنتقل عليها إشارات 5G بسهولة بواسطة أشياء شائعة مثل المباني أو الأشجار، لذا فإن ضمان مسارات سلسة لمرور الإشارات يمثِّل تحديًا. تواجه المصانع والمكاتب تحديات فريدة دفعت بعض الشركات إلى إعادة تصميم منشآتها لتكون أكثر ملاءمة لشبكات 5G.
تنقسم شبكات 5G إلى أقسام جغرافية تُعرَف باسم الخلايا. داخل هذه الخلايا، تتصل الأجهزة اللاسلكية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر بالإنترنت أو شبكة الهاتف عبر إرسال موجات راديو بين محطة أساسية والهوائيات. التقنية الأساسية لشبكة 5G هي نفسها لشبكات 3G و4G، لكن سرعة التحميل فيها أسرع بكثير. يمكن أن تصل سرعات التنزيل في بعض شبكات 5G إلى 10 جيجابت في الثانية إذا كان عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة قليلًا.
مع وصول تقنية 5G إلى المزيد من العملاء واستمرار زيادة عدد التطبيقات الداعمة لها، من المتوقع أن تتزايد شعبيتها بين شركات الاتصالات ومزوِّدي خدمات الإنترنت. على سبيل المثال، في أمريكا الشمالية، اعتمد أكبر مزوِّدي خدمة الإنترنت للمنزل -Verizon وGoogle وAT&T- تقنية 5G بالفعل، ويشترك بها أكثر من 200 مليون منزل.
ثلاث وظائف رئيسية تميِّز تقنية 5G عن غيرها:
نظرة أقرب على كلٍّ من هذه المجالات، ولماذا هي فريدة في تقنية 5G، وكيف تساعد على عملها بكفاءة.
معيار 5G NR (New Radio) لشبكات الهاتف المحمول هو مواصفة تقنية الوصول اللاسلكي الجديدة (RAT) المصممة خصيصًا لشبكات 5G المحمولة. في عام 2018، بدأ مشروع الشراكة للجيل الثالث (3GPP) بوضع معيار عالمي جديد لشبكات الهاتف المحمول لتوجيه تطوير الأجهزة والتطبيقات على شبكات 5G. اليوم، يتعين على شبكات الهاتف المحمول والمصنِّعين الراغبين في تشغيل أو تصميم أجهزة 5G اتِّباع معيار 5G NR فقط للامتثال، ما يزيد من سهولة وانتشار تقنية 5G. وفقًا لتقرير حديث من شركة Ericsson، كانت 45% من الشبكات حول العالم متوافقة مع 5G بحلول نهاية 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 85% بحلول نهاية العقد.
على شبكة 5G، يمكن للمشغِّلين نشر عدة شبكات افتراضية مستقلة على البنية التحتية نفسها، ما يدعم العديد من تطبيقات الأعمال ويُتيح للمستخدمين أداء مهام أكثر تعقيدًا عن بُعد مقارنةً بما هو ممكن اليوم. على سبيل المثال، يمكن للشركات التي تريد تقسيم الوظائف اللاسلكية بحسب حالة الاستخدام أو نموذج العمل أن تُنشئ "مجموعة" على شبكة 5G. تمنح المجموعات المستخدمين على تلك الشبكة تجربة أكثر موثوقية واتساقًا على جهازهم المحمول المفضل مقارنةً بما كان ممكنًا في الأجيال السابقة من تقنيات الاتصال اللاسلكي.
تُتيح تقنية 5G للمستخدمين إنشاء شبكة خاصة مع ميزات تخصيص محسَّنة، مثل الوصول الآمن وتحسين مراقبة الجودة وزيادة القدرة على التنقل. بسبب هذه الميزات، أصبحت شبكات 5G الخاصة تحظى بشعبية متزايدة لدى الشركات العالمية التي تريد الاستفادة من إمكانات ومزايا 5G بالكامل مع طبقات أمان إضافية لأعمالها. تُتيح شبكات 5G الخاصة للشركات إدارة عدة أجهزة وخدمات وتطبيقات في بيئة عالية الخصوصية والأمان والكفاءة - أكثر مما توفِّره أي شبكة عامة.
بعد أن أصبحت لدينا صورة أوضح للمزايا والتحديات المتعلقة بتقنية 5G وكيفية عملها، دعنا نلقِ نظرة على كيفية تطبيقها في العالم الحقيقي.
