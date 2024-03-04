مزايا تقنية الجيل الخامس (5G) وعيوبها: ما يحتاج قادة الأعمال إلى معرفته

كما هو الحال مع أي تقنية جديدة، تتساوى أسباب الحذر مع أسباب الحماس فيما يتعلق بشبكات تقنية 5G. لنلقِ نظرة على بعض المخاوف التي تمنع كلًّا من المستهلكين والشركات من تبنّي 5G بشكل كامل.

الأمن الإلكتروني

على الرغم من أن خوارزميات 5G أكثر شمولًا من سابقاتها، يظل المستخدمون عرضة للهجمات الإلكترونية. أحد المجالات المقلقة هو التشفير. على الرغم من أن التطبيقات في شبكات 5G تكون مشفّرة، فإن معيار 5G NR لا يوفر تشفيرًا من طرف إلى طرف، ما يجعله عرضة لأنواع معينة من الهجمات.

تقطيع الشبكة إلى شرائح

على الرغم من أن تقسيم الشبكة يُعَد ميزة شائعة في شبكات 5G، فإنه يمثِّل أيضًا مجالًا يتطلب الحذر. عند إنشاء شبكة افتراضية لوظيفة محددة، يصبح برنامج 5G معرضًا للمتسللين والبرامج الضارة وغيرها من الاختراقات المحتملة. بمجرد حدوث الاختراق، قد تنتشر البرامج الضارة أو برامج التجسس عبر بنية مزوِّد الخدمة أو الأجهزة المتصلة بالشبكة، ما يسبِّب مشكلات في جميع أنحاء المؤسسة.

البنية التحتية

لنقل الخدمات والوظائف إلى شبكة 5G، يجب على الشركات موازنة التكلفة والوقت اللازمَين لتحديث أجهزتها لتصبح متوافقة مع 5G. وقد يكون هذا الأمر مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلًا. عادةً ما تكون المؤسسة التي تعتمد على شبكات 3G أو 4G لبعض الوقت قد استثمرت بالفعل استثمارات كبيرة في معداتها. واستبدالها ورفع مستوى مهارات العاملين حتى يتمكنوا من نشر البنية التحتية الجديدة وصيانتها يُعَد عقبة كبيرة.

فجوات في التغطية

مع انتشار تقنية 5G في جميع أنحاء العالم، أصبح العديد من المناطق الحضرية الكبيرة يتمتع الآن بتغطية 5G. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تقنية 5G لا تزال غير موجودة في بعض الأماكن ولن تكون كذلك لفترة طويلة. العديد من المناطق النائية، على سبيل المثال، لا تتوفر فيها شبكة 5G أو تقدِّم تغطية محدودة فقط. قبل أن تقوم الشركات بالترقية إلى 5G، يجب أن تنظر إلى الأماكن التي تخطط لاستخدامها فيها -خاصةً إذا كانت تعمل في المناطق الريفية- للتأكد من توفُّر تغطية 5G.

الاختراق

يمكن حجب الأمواج الراديوية عالية التردد التي تنتقل عليها إشارات 5G بسهولة بواسطة أشياء شائعة مثل المباني أو الأشجار، لذا فإن ضمان مسارات سلسة لمرور الإشارات يمثِّل تحديًا. تواجه المصانع والمكاتب تحديات فريدة دفعت بعض الشركات إلى إعادة تصميم منشآتها لتكون أكثر ملاءمة لشبكات 5G.