خمس توصيات لإعداد استراتيجية بيانات فعَّالة

عندما يتعلق الأمر بوضع استراتيجية بيانات صحيحة، فمن الأفضل تطبيق بعض المبادئ الأساسية لنموذج الأعمال الناجح -مثل القدرة على التوسع والفعالية من حيث التكلفة والمرونة للتكيف مع التغيير- وتمديد هذه المفاهيم لتشمل التكنولوجيا والعمليات والتنظيم. غالبًا ما تحقق المؤسسات التي تفتقر استراتيجيات بياناتها إلى هذه العوامل نسبة ضئيلة فقط من القيمة المحتملة لبياناتها، وقد تزيد التكاليف دون تحقيق فوائد ملموسة.

بالإضافة إلى الاعتبارات التقليدية لاستراتيجية البيانات، مثل الاعتراف بالبيانات كأصل مؤسسي أو الانتقال إلى ثقافة قائمة على البيانات مع فِرق متعددة الوظائف، إليك خمس توصيات لاستراتيجية بيانات تستفيد من البيئة متعددة الأشياء:

إعطاء الأولوية القصوى لأصول البيانات والمسرِّعات: تطوير عملية وثقافة حول البيانات تُتيح تحقيق التوحيد الحقيقي، وإعادة الاستخدام، وقابلية النقل، وسرعة التنفيذ، وتقليل المخاطر عبر دورة حياة البيانات بأكملها. من بداية تحديد حالات الاستخدام ومرورًا بالتطوير والنشر والتشغيل وتوسيع أصول مؤسستك، يجب أن تدعم استراتيجية البيانات لديك بالتقنيات والمنصات المناسبة لتمكين حلول قابلة للتشغيل الكامل وقابلة للتوسع. إنشاء نموذج تشغيلي حقيقي يركِّز على المؤسسة: من الضروري وجود نموذج تشغيلي مناسب ومتوافق بالكامل مع أهداف المؤسسة ومنظومة الشراكات الخاصة بها. ويتطلب هذا فهمًا متعمقًا لنقاط القوة والضعف في المؤسسة. اعتمِد أفضل الممارسات، لكن تجنَّب النهج الأكاديمي البحت. فكِّر بشكل واسع، لكن ركِّز على وضع خطط واقعية وقابلة للتنفيذ، مع تأسيس نماذج الشراكة المناسبة على طول الطريق. ومع ذلك، يمكنك اعتماد تقنيات الأسلوب الرشيق وتوسيعها في أقرب وقت ممكن. إعادة النظر في نطاق ونهج حوكمة البيانات: في هذا المشهد متعدد الأشياء، يجب مراجعة وظائف حوكمة البيانات والعمليات والتقنيات باستمرار لإدارة جودة البيانات، والبيانات الوصفية، وفهرسة البيانات، والوصول الذاتي للبيانات، والأمن، والامتثال عبر دورة حياة البيانات والتحليلات بأكملها على مستوى المؤسسة. توسيع نطاق حوكمة البيانات لتعزيز الثقة في بياناتك من خلال توفير الشفافية، والقضاء على التحيّز، وضمان إمكانية تفسير البيانات والرؤى المدعومة بالتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. الحفاظ على الأساسيات: لتحسين نتائج الأعمال، يجب استخدام البيانات بطريقة مستدامة والتركيز على المشروعات القابلة للتوسع، والفعَّالة من حيث التكلفة، والقابلة للتكيف والتكرار لتحقيق نتائج قصيرة وطويلة المدى. في جميع الحالات، يجب أن تكون استراتيجية البيانات متوافقة بشكل كامل مع أهداف واستراتيجية عملك، ومبنية على بنية بيانات قوية ومحكومة. قد يكون من السهل الانجراف سريعًا نحو حالات استخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي مع توقُّع نتائج رائعة، دون أخذ جميع العوامل في الاعتبار، لكن تذكَّر أنه لا يوجد ذكاء اصطناعي دون إدارة المعلومات. العرض والشرح: استثمِر بأقصى قدر ممكن في التجارب المثبتة، والتقنيات الجديدة، والأصول القائمة، ولا تنسَ عرض النتائج بسرعة. بفضل القدرات التي توفِّرها البيئات السحابية الهجينة والمتعددة، وأساليب التعاون والابتكار المتقدمة مثل IBM® Garage، لديك الأدوات اللازمة لتصميم وتنفيذ وتطوير استراتيجية البيانات الخاصة بك لضمان تحقيق نتائج الأعمال بشكل مستمر. ومن خلال عرض النتائج الملموسة، وتعزيز الاعتماد، وتطبيق العمليات على نطاق واسع، يمكنك تقليل المخاطر وتسريع التحول نحو ثقافة قائمة على البيانات تدوم طويلًا.

بينما تبقى المبادئ الأساسية لاستراتيجية البيانات كما هي، فإن "كيفية التنفيذ" قد تغيّرت بشكل كبير في المشهد الجديد للبيانات والتحليلات، وأبرز المؤسسات نجاحًا هي الأكثر قدرة على التكيف مع التغيير عند إعادة النظر في استراتيجيات البيانات. اليوم، تؤدي الأساليب والأنماط البنائية مثل نسيج البيانات وشبكة البيانات دورًا متزايد الأهمية من خلال تمكين التقنيات والمنصات مثل السحابة المتعددة الهجينة. أثناء النظر إلى المستقبل، راجِع استراتيجية البيانات الخاصة بك استنادًا إلى الفرص التي يوفرها المشهد الجديد متعدد الأشياء، واستعِدّ للتغيير.

للتعرُّف على المزيد حول كيفية تصميم استراتيجية البيانات الخاصة بك، راجِع البيانات كعامل تمييز.

لمعرفة المزيد عن حلول البيانات والتحليلات من IBM، تفضَّل بزيارة صفحة التحليلات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.