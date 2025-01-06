تعاني المؤسسات الحالية من كثرة التطبيقات. ومع وجود المئات وأحيانًا الآلاف من الأدوات غير المتصلة، تحجز صوامع البيانات المعلومات القيّمة وتُعيق الفِرق عن الوصول إلى الرؤى اللازمة لدفع الأعمال قدمًا.
مع تقديرات تُشير إلى إنشاء نحو مليار تطبيق منطقي جديد حول العالم بحلول عام 2028، أصبحت إدارة البيانات بفعالية عبر الأنظمة المتفرقة تحديًا ملحًّا. فعندما يتم حجز المعلومات الحساسة داخل التطبيقات، تصبح غير متاحة للفِرق الأخرى التي قد تستفيد منها.
يُقدّر أن كل تطبيق يحتوي اليوم على أكثر من 500 اعتماد متوسط. تدخل شركات جديدة سوق أدوات التطوير بمعدل نمو سنوي مركَّب يبلغ 14.6%. يؤدي نمو التطبيقات إلى تفكُّك البيانات داخل المؤسسات، وتحتاج المؤسسات إلى استراتيجيات قابلة للتطبيق لسدّ هذه الفجوات بفعالية.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
تتبنّى المؤسسات اليوم المزيد من التطبيقات السحابية وتطبيقات SaaS والتطبيقات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الفريدة. لقد تطورت بيئة تكنولوجيا المعلومات المركزية في الماضي إلى نظام بنائي واسع النطاق من الأدوات التي تمتد عبر الأقسام والمناطق والفِرق.
تشير الأبحاث إلى أن المؤسسات تستخدم في المتوسط أكثر من 130 تطبيقًا، وبالنسبة إلى المؤسسات الأكبر حجمًا، يمكن أن يتجاوز هذا العدد 1,000 تطبيق. ويضيف هذا النمو في التطبيقات مزيدًا من التعقيد، ما يجعل إدارة البيانات وإمكانية الوصول إليها تحديًا متزايدًا.
كلما زاد عدد التطبيقات، زادت التعقيدات. تنشأ صوامع البيانات عندما تعمل التطبيقات بشكل مستقل، ما يمنع الوصول إلى المعلومات الأساسية ويعوق التعاون. ولا تؤدي هذه التجزئة إلى تعقيد إدارة البيانات فحسب، بل تُعيق أيضًا اتخاذ القرار إذ تظل الرؤى القيّمة غير مستغلة.
في الواقع، وفقًا لمنشور مدونة تم نشره في يونيو 2023 بواسطة IDC، يعترف 33% من التنفيذيين أنهم غالبًا لا يبدؤون باستخدام البيانات التي يحصلون عليها. وهذا يُبرز التكلفة الحقيقية لصوامع البيانات: إذ يتم جمع المعلومات الحيوية لكنها تفشل في دفع الأعمال قدمًا لأنها غير متاحة، أو غير مدمجة بشكل جيد، أو صعبة الإدارة ببساطة. وتشمل بعض تحديات هذه التجزئة ما يلي:
تخيَّل شركة عالمية للبيع بالتجزئة تُدير مخزونها عبر عدة أسواق إقليمية. تستخدم كل منطقة تطبيقًا مختلفًا لتتبُّع المخزون والمبيعات وطلبات العملاء. وهذه الأنظمة ليست متصلة عالميًا وبالتالي لا تتواصل مع بعضها، ما يؤدي إلى إنشاء صوامع بيانات. تتضمن التحديات المحددة التي تواجه هذه الشركة ما يلي:
سيساعد تطبيق هذه الاستراتيجيات المؤسسات على إدارة تعقيدات نمو التطبيقات بشكل أفضل مع سدّ الفجوات بين البيانات بفعالية.
1. توحيد إدارة التطبيقات
يوفر استخدام نهج الإدارة المركزية لقادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال الحديثين طريقة للحفاظ على الكفاءة والأمان والتحكم عبر محفظة التطبيقات الخاصة بهم. ويوفر هذا للمؤسسات رؤية واضحة ومنظمة للتطبيقات، وطريقة استخدامها، والبيانات التي تُديرها لتعزيز مرونة الأعمال. يتضمن نهج الإدارة الموحَّد ما يلي:
2. حماية قابلية التشغيل البيني للبيانات عبر التطبيقات
يجب أن تتواصل الأنظمة بسلاسة لتقليل انعزال البيانات وتحسين سهولة الوصول إليها. يُتيح ذلك للمؤسسات تحسين نتائج التحليلات، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وإدارة المخاطر والامتثال بسهولة. وتتضمن حلول الاتصال بين الأنظمة ما يلي:
3. إنشاء إطار عمل لحوكمة البيانات
تضمن استراتيجية حوكمة البيانات القوية، المدعومة بالتوافق التنظيمي والبنية التحتية التقنية، الحفاظ على التناسق وجودة البيانات عبر المؤسسة. وتتضمن عناصر هذه الاستراتيجية ما يلي:
4. الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة
يمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة تبسيط الوصول إلى البيانات وتحسين الكفاءة والتعاون بين الوظائف. وتتضمن الحلول ما يلي:
5. تعزيز ثقافة التعاون
بينما تُعَد الحلول التقنية ضرورية، فإن ثقافة التعاون أساسية لكسر الحواجز أثناء إدارة نمو التطبيقات. بناء ثقافة التعاون يجمع بين التكنولوجيا والأشخاص والعمليات لتحسين جودة البيانات، وربط البيانات، والتخطيط الاستراتيجي القائم على البيانات. زيادة التعاون من خلال:
بينما تساعد أفضل الممارسات على التخفيف من تحديات نمو التطبيقات وصوامع البيانات، تحتاج المؤسسات إلى أدوات متقدمة لإدارة هذا التعقيد على نطاق واسع. يوفر ®IBM® Concert رؤية مركزية للتطبيقات، بما في ذلك الأداء والسلامة.
كما أنه يحدِّد التبعيات ويدمج الرؤى حول الثغرات الأمنية والامتثال والشهادات. من خلال الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وسير العمل، ولوحات المعلومات المخصصة في الوقت الفعلي، والمعالجة الآلية، والمقاييس القابلة للتخصيص لقياس الأداء مقارنةً بأفضل الممارسات، يمكِّن IBM Concert المؤسسات من تبسيط العمليات، وتعزيز الأمن، ودعم التعاون الفعَّال بين الأقسام.
مع توسع النظام البنائي، تزداد أيضًا تحديات إدارة صوامع البيانات وتوسُّع التطبيقات. من خلال تطبيق أفضل الممارسات المُثلى والاستفادة من الأدوات المبتكرة مثل IBM Concert، يمكن للمؤسسة تعزيز بيئة أكثر تكاملًا وكفاءة وأمانًا.
التخلص من صوامع البيانات وبناء مستقبل أكثر اتصالاً مع إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا من IBM Concert
تعرف على المزيد حول الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمرونة التطبيقات الحديثة في مستند IDC Spotlight هذا.
اكتشف لماذا من المهم أن يكون لديك حل مثل IBM® Concert® الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتزويدك بالرؤى اللازمة لتحسين إدارة تطبيقاتك وتقليل العبء على مهندسي موثوقية الموقع (SREs) والمطورين.
تبسيط ادارة التطبيقات والحصول على رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي يمكنك التصرف بناء عليها باستخدام IBM Concert، وهي منصة أتمتة تقنية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ربط Full Stack Observability بإدارة موارد التطبيقات التلقائية لمعالجة مشكلات الأداء قبل أن تؤثر في تجربة العملاء.
اكتشف الخدمات المبتكرة للغاية التي تقدمها IBM Consulting لإدارة البيئات المعقدة والهجينة والسحابة المتعددة.
باستخدام الذكاء الاصطناعي، يكشف IBM Concert® عن رؤى مهمة حول عملياتك ويقدم توصيات خاصة بالتطبيق من أجل التحسين. اكتشف كيف يمكن لمنصة Concert تعزيز نمو أعمالك.