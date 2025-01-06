Artificial Intelligence Compute and servers IT automation

أفضل خمس ممارسات لإدارة نمو التطبيقات والتخلص من صوامع البيانات

مهندس تكنولوجيا المعلومات يعمل على كمبيوتر محمول في مركز بيانات كبيرة

تعاني المؤسسات الحالية من كثرة التطبيقات. ومع وجود المئات وأحيانًا الآلاف من الأدوات غير المتصلة، تحجز صوامع البيانات المعلومات القيّمة وتُعيق الفِرق عن الوصول إلى الرؤى اللازمة لدفع الأعمال قدمًا.

مع تقديرات تُشير إلى إنشاء نحو مليار تطبيق منطقي جديد حول العالم بحلول عام 2028، أصبحت إدارة البيانات بفعالية عبر الأنظمة المتفرقة تحديًا ملحًّا. فعندما يتم حجز المعلومات الحساسة داخل التطبيقات، تصبح غير متاحة للفِرق الأخرى التي قد تستفيد منها.

يُقدّر أن كل تطبيق يحتوي اليوم على أكثر من 500 اعتماد متوسط. تدخل شركات جديدة سوق أدوات التطوير بمعدل نمو سنوي مركَّب يبلغ 14.6%. يؤدي نمو التطبيقات إلى تفكُّك البيانات داخل المؤسسات، وتحتاج المؤسسات إلى استراتيجيات قابلة للتطبيق لسدّ هذه الفجوات بفعالية.

النظام البنائي المتوسِّع باستمرار للتطبيقات

تتبنّى المؤسسات اليوم المزيد من التطبيقات السحابية وتطبيقات SaaS والتطبيقات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الفريدة. لقد تطورت بيئة تكنولوجيا المعلومات المركزية في الماضي إلى نظام بنائي واسع النطاق من الأدوات التي تمتد عبر الأقسام والمناطق والفِرق.

تشير الأبحاث إلى أن المؤسسات تستخدم في المتوسط أكثر من 130 تطبيقًا، وبالنسبة إلى المؤسسات الأكبر حجمًا، يمكن أن يتجاوز هذا العدد 1,000 تطبيق. ويضيف هذا النمو في التطبيقات مزيدًا من التعقيد، ما يجعل إدارة البيانات وإمكانية الوصول إليها تحديًا متزايدًا.

نمو التطبيقات يؤدي إلى ظهور صوامع البيانات

كلما زاد عدد التطبيقات، زادت التعقيدات. تنشأ صوامع البيانات عندما تعمل التطبيقات بشكل مستقل، ما يمنع الوصول إلى المعلومات الأساسية ويعوق التعاون. ولا تؤدي هذه التجزئة إلى تعقيد إدارة البيانات فحسب، بل تُعيق أيضًا اتخاذ القرار إذ تظل الرؤى القيّمة غير مستغلة.

في الواقع، وفقًا لمنشور مدونة تم نشره في يونيو 2023 بواسطة IDC، يعترف 33% من التنفيذيين أنهم غالبًا لا يبدؤون باستخدام البيانات التي يحصلون عليها. وهذا يُبرز التكلفة الحقيقية لصوامع البيانات: إذ يتم جمع المعلومات الحيوية لكنها تفشل في دفع الأعمال قدمًا لأنها غير متاحة، أو غير مدمجة بشكل جيد، أو صعبة الإدارة ببساطة. وتشمل بعض تحديات هذه التجزئة ما يلي:

  • اللامركزية: مع انتقال المؤسسات من بنى الخدمات الأحادية إلى بنى الخدمات المصغرة، يزداد عدد التطبيقات التي تعمل بشكل مستقل. ويؤدي هذا النظام البنائي اللامركزي إلى تجزئة البيانات، ما يؤدي إلى تعقيد كلٍّ من الإدارة وإمكانية الوصول إليها.
  • تكنولوجيا المعلومات الظلية: غالبًا ما يعتمد الموظفون على أدواتهم الخاصة دون إشراف من قسم تكنولوجيا المعلومات. ويؤدي هذا غالبًا إلى ظهور تطبيقات غير مُدارة لا تتوافق مع المعايير التنظيمية، ما يترك البيانات معزولة وغير خاضعة للمراقبة.
  • عدم الكفاءة: تُهدر الفِرق وقتها في جمع البيانات يدويًا عبر الأنظمة، وتؤدي هذه العمليات اليدوية إلى إدخال عامل الخطأ البشري الذي قد يتسبب في نتائج غير دقيقة.
  • اتِّخاذ القرارات السيئة: تؤدي البيانات غير المكتملة إلى فقدان الرؤى، ما يَحُدّ من الخيارات الاستراتيجية.
  • المخاطر الأمنية: تجعل البيانات المعزولة من الصعب فرض تدابير أمنية متسقة، ما يؤدي إلى زيادة الثغرات الأمنية.

صوامع البيانات في الواقع: سيناريو صعب

تخيَّل شركة عالمية للبيع بالتجزئة تُدير مخزونها عبر عدة أسواق إقليمية. تستخدم كل منطقة تطبيقًا مختلفًا لتتبُّع المخزون والمبيعات وطلبات العملاء. وهذه الأنظمة ليست متصلة عالميًا وبالتالي لا تتواصل مع بعضها، ما يؤدي إلى إنشاء صوامع بيانات. تتضمن التحديات المحددة التي تواجه هذه الشركة ما يلي:

  • عدم الكفاءة: يقضي فريق العمليات في المقر الرئيسي ساعات كل يوم في جمع البيانات وتوحيدها يدويًا من مختلَف التطبيقات الإقليمية. ويؤدي هذا إلى تأخير اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن المنتجات التي تحتاج إلى إعادة التخزين أو نقلها بين الأسواق.
  • اتِّخاذ قرارات ضعيفة: دون رؤية موحَّدة للبيانات، تتخذ قيادة الشركة قرارات غير كاملة أو متأخرة، ما يؤدي إلى نفاد المخزون في بعض المناطق وزيادة المخزون في مناطق أخرى. ويؤثِّر سوء الإدارة هذا بشكل مباشر في الإيرادات ورضا العملاء.
  • المخاطر الأمنية: تطبِّق مناطق مختلفة بروتوكولات أمنية غير متسقة بسبب استخدام أنظمة مستقلة. ويؤدي هذا إلى احتمالية حدوث اختراقات لأمن البيانات، خاصةً في المناطق ذات المعايير الأقل صرامة، ويشكِّل ثغرات أمنية قد تنتُج عنها مخالفات لقوانين حماية البيانات الدولية.

أفضل خمس ممارسات لإدارة نمو التطبيقات والتخلص من صوامع البيانات

سيساعد تطبيق هذه الاستراتيجيات المؤسسات على إدارة تعقيدات نمو التطبيقات بشكل أفضل مع سدّ الفجوات بين البيانات بفعالية.

1. توحيد إدارة التطبيقات

يوفر استخدام نهج الإدارة المركزية لقادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال الحديثين طريقة للحفاظ على الكفاءة والأمان والتحكم عبر محفظة التطبيقات الخاصة بهم. ويوفر هذا للمؤسسات رؤية واضحة ومنظمة للتطبيقات، وطريقة استخدامها، والبيانات التي تُديرها لتعزيز مرونة الأعمال. يتضمن نهج الإدارة الموحَّد ما يلي:

  • جرد التطبيقات: إنشاء سجل شامل للتطبيقات يتتبَّع الملكية، ورسم العلاقات بين التطبيقات، وإدارة التراخيص، والاستخدام والغرض من كل تطبيق. ويضمن هذا أن تكون جميع التطبيقات محسوبة ومرتبطة بالأهداف الاستراتيجية. مع توافر جميع المعلومات في مكان مركزي واحد، يمكن إجراء تحليلات على محفظة التطبيقات الخاصة بك لاستخلاص رؤى حول مواءمة قيمة الأعمال، ومقاييس الأداء، وتخصيص التكاليف، ومؤشرات الاستخدام والتوجهات.
  • لوحات المعلومات في الوقت الفعلي: إعداد لوحات معلومات لمراقبة وإرسال التنبيهات من خلال بنية قائمة على الأحداث تُتيح تدفق البيانات بسلاسة. يوفر هذا مصدرًا واحدًا للحقائق لجميع مقاييس التطبيقات، مع تزويد المؤسسات بطريقة لمتابعة استخدام الموارد، وإدارة التكاليف، والأداء المتكامل. وهذا الأمر يمكِّن الأطراف المعنية من الحصول على الرؤى اللازمة لاتخاذ قرارات سريعة ومدعومة بالبيانات.
  • مهام سير العمل الموحَّدة: تؤدي أتمتة مهام سير العمل الموحدة إلى تحويل العمليات اليدوية إلى مهام سير عمل فعَّالة توفِّر الوقت والتكاليف. تمكّن من الاحتفاظ بجميع المعلومات في مكان مركزي من خلال استخدام عمليات النشر المؤتمتة، وتدفقات الموافقة، ومسارات CI/CD المتكاملة، ونظام موحَّد لإدارة التغيير.
  • الإدارة المتكاملة للأمن: تطوير ضوابط أمنية متكاملة لإدارة الوصول المركزي باستخدام سياسات أمان موحَّدة. يتيح ذلك لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات مراقبة ممارسات الأمن، وإنشاء فحص الامتثال التلقائي، وإدارة الثغرات الأمنية. يمكن للمؤسسات البقاء في الصدارة وإدارة المخاطر بكفاءة من خلال مراقبة الامتثال، والحفاظ على سجل التدقيق، وإدارة الحوادث لتصبح أكثر استباقية بدلًا من رد الفعل فقط.

 

2. حماية قابلية التشغيل البيني للبيانات عبر التطبيقات

يجب أن تتواصل الأنظمة بسلاسة لتقليل انعزال البيانات وتحسين سهولة الوصول إليها. يُتيح ذلك للمؤسسات تحسين نتائج التحليلات، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وإدارة المخاطر والامتثال بسهولة. وتتضمن حلول الاتصال بين الأنظمة ما يلي:

  • واجهات برمجة التطبيقات (APIs): تُتيح هذه الواجهات للتطبيقات تبادل البيانات بشكل مباشر، ما يقلل من الانعزال والمعالجة اليدوية للبيانات. يساعد اعتماد نهج واجهات برمجة التطبيقات أولًا على إدارة نمو التطبيقات مع قدر أكبر من المرونة في اختيار التكنولوجيا، وتقليل تعقيد التكامل، وتحسين قابلية التشغيل البيني للتطبيقات وزيادة إنتاجية المطورين.
  • نموذج البيانات الموحَّد: يؤدي وجود نموذج بيانات موحَّد إلى تقليل تكاليف الصيانة وتكاليف التكامل، وتحسين الكفاءة على مستوى المؤسسة من خلال تقليل المهام اليدوية. ويُتيح هذا تحقيق نمو استراتيجي من خلال التوسُّع السريع في الأسواق وتطوير المنتجات الجديدة، مع تسريع الابتكار عبر مبادرات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.
  • البرمجيات الوسيطة أو الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تعمل البرمجيات الوسيطة وأدوات الذكاء الاصطناعي كطبقات ترجمة، حيث تساعد على توحيد وترجمة تنسيقات البيانات عبر التطبيقات المنعزلة لتسهيل التواصل بين الأنظمة.

 

3. إنشاء إطار عمل لحوكمة البيانات

تضمن استراتيجية حوكمة البيانات القوية، المدعومة بالتوافق التنظيمي والبنية التحتية التقنية، الحفاظ على التناسق وجودة البيانات عبر المؤسسة. وتتضمن عناصر هذه الاستراتيجية ما يلي:

  • سياسة البيانات والمعايير: وضع معايير للبيانات على مستوى المؤسسة لتعزيز التوافق بين الأنظمة بما في ذلك الأمن والخصوصية والاستخدام والوصول. تعمل البيانات الموحَّدة على تعزيز مشاركة البيانات والثقة وإمكانية الوصول من خلال اتساق البيانات واكتمالها ودقتها للتأكد من موثوقية البيانات.  ويُتيح هذا للمؤسسات اتخاذ قرارات دقيقة قائمة على البيانات تُسهم في تقليل الأخطاء وأوجه القصور.
  • إدارة البيانات الرئيسية (MDM): استخدام MDM لإنشاء مصدر موحَّد للحقائق، يوفر للأقسام بيانات متسقة وموثوق بها. ويؤدي هذا إلى توفير إطار عمل لتعزيز دقة البيانات، وتقليل التكرار، وتحسين الرؤى المستندة إلى البيانات، وإنشاء بيانات متسقة عبر التطبيقات.
  • التكامل: ضمان مواءمة إطار حوكمة البيانات عبر المحفظة مع استراتيجية الأعمال وإدارة المخاطر وحوكمة تكنولوجيا المعلومات. ويُتيح هذا تقليل مهام سير العمل المكررة وتعزيز الامتثال التنظيمي بأقل تكلفة.

 

4. الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة

يمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة تبسيط الوصول إلى البيانات وتحسين الكفاءة والتعاون بين الوظائف. وتتضمن الحلول ما يلي:

  • الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد التوجهات والأنماط عبر التطبيقات، ما يوفر رؤى قابلة للتنفيذ ويحدِّد العلاقات المخفية التي قد تغفل عنها الفِرق البشرية. ويُتيح هذا للفرق أن تكون استباقية من خلال إظهار الرؤى التي تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وتلبي أفضل ممارسات الصناعة عبر مشهد التطبيقات الخاص بهم.
  • الأتمتة: تقلل الأتمتة من التدخل اليدوي في جمع البيانات ومعالجتها، ما يوفر موارد قيّمة ويضمن الوصول السريع إلى المعلومات. باستخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة إدارة البيانات الوصفية من خلال تصنيف واقتراح الروابط بين البيانات المنعزلة، يمكن للمؤسسات تتبُّع دورة حياة البيانات لتحديد الاستخدام والتبعيات والمصادر لجعل البيانات أكثر قابلية للاكتشاف والوصول.
  • مزامنة البيانات في الوقت الفعلي: لتقليل زمن الانتقال أثناء الوصول إلى البيانات عبر الأنظمة والأدوات، يمكن دمج الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التغيّرات بين البيانات والتطبيقات وتحديد أولوياتها. يضمن هذا الإجراء نشر التحديثات المهمة أولًا. تحليل البيانات ومزامنتها في الوقت الفعلي يعززان مرونة الأعمال من خلال تمكين الفِرق من الاستجابة بسرعة للتغييرات باتخاذ قرارات قائمة على أحدث البيانات عبر المؤسسة.
  • توحيد البيانات: إبقاء البيانات في مصدرها عن طريق إنشاء طبقة افتراضية للبيانات دون نقلها فعليًا. تمكين الذكاء الاصطناعي من تخزين البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر بشكل ذكي وتحسين أداء الاستعلام. يوفر ذلك عرضًا موحَّدًا لمصادر البيانات ويقلل من زمن الانتقال والتكاليف المرتبطة بجمع البيانات التقليدي.
  • تكامل الذكاء الاصطناعي: سدّ الفجوة المعرفية باستخدام معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي التوليدي. يُتيح هذا للموظفين غير التقنيين طرح الأسئلة واسترجاع رؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات. استخدام تكامل الذكاء الاصطناعي لبناء ثقافة بيانات تربط صوامع البيانات بين الأنظمة وتولِّد خرائط بيانات في الوقت الفعلي وإدارة مؤتمتة للبيانات الوصفية وتحليلات الخدمة الذاتية ومتطلبات الحوكمة والتنظيم. يُتيح هذا التكامل للمؤسسات فتح فرص رئيسية للنمو وتقليل العوائق اليدوية لتحسين عملية اتخاذ القرار والحفاظ على القدرة التنافسية.

 

5. تعزيز ثقافة التعاون

بينما تُعَد الحلول التقنية ضرورية، فإن ثقافة التعاون أساسية لكسر الحواجز أثناء إدارة نمو التطبيقات. بناء ثقافة التعاون يجمع بين التكنولوجيا والأشخاص والعمليات لتحسين جودة البيانات، وربط البيانات، والتخطيط الاستراتيجي القائم على البيانات. زيادة التعاون من خلال:

  • الفِرق متعددة الوظائف: تشجيع الفِرق من مختلف الأقسام على العمل معًا في المشاريع المتعلقة بالبيانات، لتعزيز نهج مشترك للمعلومات والابتكار. توفير الوصول إلى الرؤى التجارية لجميع الأطراف المعنية وتعزيز التنسيق بين الأقسام لتفكيك العزلة في البيانات والتنظيم.
  • مشاركة البيانات بشفافية: يجب على القيادة تشجيع التواصل المفتوح بين فرق تكنولوجيا المعلومات والأعمال، لضمان تدفق البيانات بحرية وإتاحة المعلومات للجميع حسب الحاجة.

اتخِذ الخطوة التالية مع IBM Concert

بينما تساعد أفضل الممارسات على التخفيف من تحديات نمو التطبيقات وصوامع البيانات، تحتاج المؤسسات إلى أدوات متقدمة لإدارة هذا التعقيد على نطاق واسع. يوفر ®IBM® Concert رؤية مركزية للتطبيقات، بما في ذلك الأداء والسلامة.

كما أنه يحدِّد التبعيات ويدمج الرؤى حول الثغرات الأمنية والامتثال والشهادات. من خلال الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وسير العمل، ولوحات المعلومات المخصصة في الوقت الفعلي، والمعالجة الآلية، والمقاييس القابلة للتخصيص لقياس الأداء مقارنةً بأفضل الممارسات، يمكِّن IBM Concert المؤسسات من تبسيط العمليات، وتعزيز الأمن، ودعم التعاون الفعَّال بين الأقسام.

مع توسع النظام البنائي، تزداد أيضًا تحديات إدارة صوامع البيانات وتوسُّع التطبيقات. من خلال تطبيق أفضل الممارسات المُثلى والاستفادة من الأدوات المبتكرة مثل IBM Concert، يمكن للمؤسسة تعزيز بيئة أكثر تكاملًا وكفاءة وأمانًا.

التخلص من صوامع البيانات وبناء مستقبل أكثر اتصالاً مع إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا من IBM Concert

