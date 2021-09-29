3 قواعد تشكل مستقبل الأعمال الحديثة

إن زيادة توقعات العملاء والموظفين ليست ظاهرة جديدة. لطالما دفعت التوقعات الجديدة الشركات إلى التحول ومواجهة التحديات الجديدة وفي الوقت نفسه خلق فرص جديدة للنمو والتسارع. لكن عالم اليوم مختلف، ونجد أنفسنا عند مفترق طرق زادته الجائحة تعقيدًا ولا يتسامح مع تلك الشركات التي تتمسك بالأمل في أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل.

لكن الشركات التي تتطلع إلى المستقبل، وتحتضن التحدي وتلتزم بالتحول الحقيقي هي التي تستمر في تمييز نفسها عن منافسيها. إنها تبرز كشركات حديثة في الوقت الراهن، وستكون في أفضل موقع لجذب أكثر العملاء قيمة، والموظفين المخلصين والشركاء الملتزمين.

أتاحت هذه الديناميكية التجارية الجديدة، مع تغير الأولويات، وتغير ظروف السوق باستمرار ونماذج الأعمال الناشئة، لشركة IBM فرصة لإعادة تصور وتوسيع تقريرنا السنوي The State of Salesforce. وفي هذا العام، في نسختنا العاشرة، نتطلع للمستقبل ونشارك رؤى حول كيفية رؤية القادة التنفيذيين حول العالم لفريق المبيعات، ومحفظته المتوسعة، وكيف تمكن هذه الرؤية نهجًا حديثًا لقيادة الأعمال.

استكشف The State of Salesforce: مستقبل الأعمال 2021-2022

لقد شاركت فيما يلي ملخصًا للقواعد الثلاث الجديدة التي تشكل مستقبل الأعمال، وسيوجهك نحو خلق ميزة تنافسية وإشراك عملائك وموظفيك في جميع أنحاء العالم. وآمل أن تجد هذا الملخص مفيدًا وأشجعك على قراءة التقرير الكامل والغوص في البحث وآراء الخبراء وإرشاداتهم.