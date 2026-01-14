أجبر عام 2025 المؤسسات على تجاوز الضجة الإعلامية وطرح أسئلة صعبة حول المكان الذي يضيف فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي ومهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي قيمة حقيقية. يُعَد عام 2026 نقطة تحوُّل للذكاء الاصطناعي في المؤسسات: التحوُّل نحو الذكاء الاصطناعي الوكيل.

الأرقام المتوقعة كبيرة: وفقًا لتقرير Gartner، سيستخدم 40% من التفاعلات مع خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي نماذج الإجراءات والوكلاء المستقلين لإتمام المهام بحلول عام 2028. في الوقت نفسه، يُشير تقرير Deloitte إلى أن ربع المؤسسات فقط جرَّبت أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل هذا العام، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول 2027.

هذه الإشارات واضحة تمامًا. تُشير توقعات الأعمال إلى اعتماد سريع لوكلاء الذكاء الاصطناعي -وتزايد تعقيدهم- رغم أن العديد من المؤسسات لا تزال في مراحل التجربة الأولى. في ظل هذه الديناميكيات، يُعَد عام 2026 عامًا واعدًا للمؤسسات التي تستكشف مشهد الذكاء الاصطناعي الوكيل وتسعى إلى تحقيق قيمة مستدامة من هذه الأدوات.

فيما يلي أربعة أهداف لمساعدتك على تطبيق الذكاء الاصطناعي الوكيل بصرامة - القيادة بمسؤولية، والابتكار بجرأة، وتحقيق أثر ملموس يتجاوز التجارب التجريبية.