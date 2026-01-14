الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات أتمتة الأعمال Trust and transparency الأمن

أهداف عام 2026 لقادة الذكاء الاصطناعي والتقنية: وكلاء الذكاء الاصطناعي وحوكمة الذكاء الاصطناعي

تاريخ النشر 14 يناير 2026
مجموعة من موظفي الشركات يكتبون على ملاحظات لاصقة على خلفية شفافة.
By Suzanne Livingston

أجبر عام 2025 المؤسسات على تجاوز الضجة الإعلامية وطرح أسئلة صعبة حول المكان الذي يضيف فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي ومهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي قيمة حقيقية. يُعَد عام 2026 نقطة تحوُّل للذكاء الاصطناعي في المؤسسات: التحوُّل نحو الذكاء الاصطناعي الوكيل.

الأرقام المتوقعة كبيرة: وفقًا لتقرير Gartner، سيستخدم 40% من التفاعلات مع خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي نماذج الإجراءات والوكلاء المستقلين لإتمام المهام بحلول عام 2028. في الوقت نفسه، يُشير تقرير Deloitte إلى أن ربع المؤسسات فقط جرَّبت أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل هذا العام، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول 2027.

هذه الإشارات واضحة تمامًا. تُشير توقعات الأعمال إلى اعتماد سريع لوكلاء الذكاء الاصطناعي -وتزايد تعقيدهم- رغم أن العديد من المؤسسات لا تزال في مراحل التجربة الأولى. في ظل هذه الديناميكيات، يُعَد عام 2026 عامًا واعدًا للمؤسسات التي تستكشف مشهد الذكاء الاصطناعي الوكيل وتسعى إلى تحقيق قيمة مستدامة من هذه الأدوات.

فيما يلي أربعة أهداف لمساعدتك على تطبيق الذكاء الاصطناعي الوكيل بصرامة - القيادة بمسؤولية، والابتكار بجرأة، وتحقيق أثر ملموس يتجاوز التجارب التجريبية. 

الهدف الأول: تبنّي التنسيق متعدد الوكلاء

لقد انتهت مرحلة إثبات المفهوم. في عام 2026، التحدي لم يَعُد في مدى فاعلية الذكاء الاصطناعي الوكيل، بل في قدرتك على نشره بشكل موثوق به على مستوى مؤسستك بأكملها وعلى نطاق واسع. وهذا يعني بشكل متزايد تنفيذ بروتوكولات لدعم الأنظمة متعددة الوكلاء. كما توقعت Gartner مؤخرًا، ستؤدي تخصصات الوكلاء بحلول 2027 إلى احتواء 70% من الأنظمة متعددة الوكلاء على وكلاء ذوي أدوار محددة ومركَّزة. سيؤدي ذلك إلى تحسين الدقة، لكن هذه الأنظمة البنائية المترابطة تضيف تحديات جديدة - خاصةً أنها قد تؤدي إلى أخطاء متراكمة.

كيفية تحقيق ذلك:

  • تحديد حالات الاستخدام ذات القيمة العالية للأنظمة متعددة الوكلاء، مع مهام سير عمل محددة وواضحة.
  • تصميم وكلاء لمهام متخصصة بدلًا من الحلول العامة.
  • التخلي عن الاختبارات اليدوية المعرضة للأخطاء واعتماد أدوات شاملة قادرة على مراقبة الوكلاء وتقييمهم معًا.
  • تقييم سلوك الوكلاء باستمرار عبر أبعاد متعددة، بما في ذلك إتمام الرحلة ودقة استدعاء الأدوات.
  • تنفيذ ضوابط دقيقة على مستوى مهام سير العمل تمكِّن مؤسستك من عزل وتحسين العمليات الفردية دون التسبب بأضرار جانبية. 

الهدف الثاني: بناء الحوكمة والثقة للأنظمة المستقلة

مع ازدياد قوة وتعقيد أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل، لم تَعُد أطر الحوكمة خلال العقد الماضي كافية. في عام 2026، لم تَعُد قابلية الملاحظة وحدها تكفي. لضمان إدارة واسعة النطاق للوكلاء بشكل موثوق به، يجب على المؤسسات إعادة تصوُّر بنيتها التحتية التشغيلية.

كيفية تحقيق ذلك:

  • مراقبة وقت التشغيل، وكذلك مدة التنفيذ أيضًا - واعتماد مقاييس مثل الدقة والانحراف وملاءمة السياق والتكلفة.
  • تصميم أنظمة تلتقط مسارات الاستدلال فورًا لضمان دمج المساءلة في العملية.
  • تجنُّب التقييمات الجماعية المعرَّضة للأخطاء واعتماد اختبارات ضغط قبل الإنتاج لضمان الاستقرار على المدى الطويل.
  • تطبيق ضوابط أمان مستقلة لاختبار محاولات اختراق النظام، وحقن التعليمات، والتسميم.
  • تحسين التوازن بين التكلفة والأداء بشكل مستمر وفعَّال، بدلًا من الاعتماد على التقديرات التنبؤية لتوجيه المشروع.

بناء الثقة في الذكاء الاصطناعي الوكيل يتطلب إنشاء أنظمة مساءلة توفِّر إدارة شاملة للمخاطر - ويتطلب الانتقال من البيانات غير المنسقة المزدحمة إلى رؤى عملية قابلة للتنفيذ.

وكلاء الذكاء الاصطناعي

5 أنواع من وكلاء الذكاء الاصطناعي: الوظائف الذاتية والتطبيقات الواقعية

اكتشِف كيف يتكيّف الذكاء الاصطناعي القائم على الأهداف والمنفعة مع سير العمل والبيئات المعقدة.
بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرها ومراقبتها

الهدف الثالث: تضمين الأمن في كل عملية نشر للذكاء الاصطناعي الوكيل

الأمان ليس فكرة لاحقة: تحتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى أمان مؤسسي.

تشكِّل أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل تحديات أمان جديدة لم تصمَّم أطر الأمن الإلكتروني التقليدية لمعالجتها. منح الأولوية للأمان على مستوى المؤسسة من خلال إنشاء ضوابط قوية للمصادقة، وإدارة الاعتمادات، والصلاحيات.

كيفية تحقيق ذلك: 

  • يبدأ الأمن المؤسسي بتمرير الوصول استنادًا إلى الأدوار. التأكد من أن كل مستخدم له دور محدود وخاضع للحوكمة يحدِّد وصوله إلى البيانات والأدوات المصرح له باستخدامها.
  • منح الأولوية لدعم مجموعة متنوعة من أساليب المصادقة، بما في ذلك المصادقة الأساسية، ومصادقة الرموز المميزة الحاملة، وأنواع OAuth المختلفة، والمصادقة باستخدام مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات.
  • تصميم عمليات إدارة بيانات الاعتماد بحيث تكون مشفّرة ومعزولة، وتتوافق بسلاسة مع أنظمة إدارة بيانات الاعتماد الخارجية.
  • وضع أفضل الممارسات القوية للتفويض: ضمان استمرارية سياق المستخدم عبر الأنظمة وفرض التفويض بشكل متسق، مع تمكين تتبُّع كامل لأفعال الوكلاء المرتبطة بمستخدمين محددين.

من خلال تطبيق سياسات وضوابط أمنية تشغيلية قوية، ستحقق المؤسسات الذكية ميزة تنافسية كبيرة في 2026. 

الهدف الرابع: ربط استثمارات الذكاء الاصطناعي بعائد الاستثمار ونتائج الأعمال

يجب أن يرتبط كل برنامج ذكاء اصطناعي وكيل بمؤشرات أداء رئيسية واضحة ونموذج عائد استثمار قابل للدفاع عنه قبل التوسع.

كيفية تحقيق ذلك:

ينتهي عصر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الذي كان مبرره الوحيد هو إمكانياته الابتكارية. وفقًا لتقرير Forrester، سيتم تأجيل 25% من الإنفاق المخطط للذكاء الاصطناعي بحلول 2027؛ بسبب مخاوف تتعلق بعائد الاستثمار.

في عام 2026، يجب أن تمتلك المبادرات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي مسارًا واضحًا لتحقيق أثر قابل للقياس ضمن أطر عمل محددة.

  • الكفاءة التشغيلية (وقت الدورة والإنتاجية ومعدل الأخطاء ونسبة إعادة العمل).
  • التجربة والنمو (درجات رضا العملاء CSAT/NPS، وتحسين معدلات التحويل والاحتفاظ بالعملاء).
  • الشؤون المالية (تكلفة الخدمة وتأثير هامش الربح الإجمالي وتحسين رأس المال العامل).
  • المخاطر والامتثال (تجنُّب انتهاكات السياسة وتوفير ساعات التدقيق).

البدء بحالات استخدام واضحة للذكاء الاصطناعي الوكيل وتحديد مؤشرات أداء رئيسية خاصة بالعمل حول الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء. تحديد مقاييس النجاح قبل النشر، وتطبيق أنظمة تتبُّع تنسب نتائج الأعمال إلى قدرات الذكاء الاصطناعي المحددة. إنشاء حلقة تعليقات عبر الإبلاغ عن هذه النتائج في جميع أنحاء المؤسسة.

تتبُّع المقاييس الرئيسية للقيادة، بما في ذلك:

  • فترة الاسترداد ومعدل العائد الداخلي لكل مبادرة.
  • النسبة المئوية للإنفاق على الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالفوائد المثبتة.
  • التباين الشهري مقارنةً بخطة الأعمال.
  • إمكانية تكرار النتائج عبر المناطق والوحدات.

أكثر قادة الذكاء الاصطناعي نجاحًا هم الذين يستطيعون توضيح ليس فقط ما يفعله الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا المشكلات التي يحلها والقيمة التي يحققها.

لنمهِّد الطريق نحو أعمال أكثر ذكاءً 

تمثِّل هذه الأهداف الستة أكثر من مجرد قائمة مهام لعام 2026. مجتمعةً، تشكِّل هذه الأهداف خريطة طريق للمؤسسات حول المسؤولية والاستخدام الفعَّال للذكاء الاصطناعي الوكيل. القادة الذين يتقنون التنسيق والحوكمة والقياس لن يحددوا عام 2026 فحسب - بل سحدِّدون مسار العقد القادم من الذكاء الاصطناعي. ابدأ بتركيز، وتوسَّع بعناية، وأدِر بحوكمة على مستوى المنصة.

مؤلف

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

