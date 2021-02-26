عشرة جوانب لفريق مرن ومثالي

فريق مرن وراسخ يعمل بتناغم لتحقيق تكرار مستمر وإنتاج نتائج ذات قيمة عالية. يحافظ على وتيرة ثابتة ويقدِّم نتائج عالية الجودة وقابلة للقياس تتوافق مع استراتيجية أعمالك. كما تعلمت من عملي في فريق IBM® Garage، تحتاج الفِرق إلى هيكل مناسب يجمع بين شخصيات ومواهب ومهارات متنوعة، مع تبنّي عقلية نمو مشتركة، لكي يتمكن الفريق من تحقيق هذا المستوى من الكفاءة. إليك 10 جوانب تشكِّل الفريق المرن المثالي:
عندما يتمتع الفريق بتوافق كيميائي، تصبح رفاهية كل عضو مهمة بقدر أهمية نتائج الفريق. يشعر أعضاء الفريق بالفخر تجاه إنجازاتهم، ومع مرور الوقت يتطور شعور بالزمالة حيث تتحول علاقات العمل إلى صداقات.
هذا الترابط هو السبب في أنه من الضروري بذل كل ما يمكن للحفاظ على تماسك الفريق المرن. كلما شارك الفريق المزيد من التحديات والنجاحات، زادت قوة هذا الترابط وأصبح الفريق أكثر فاعلية. ونظرًا لأن بناء العلاقات يحتاج إلى وقت، من الأفضل تقليل التغييرات في الفريق إلى أقصى حد ممكن.
يتكون الفريق من خبراء متخصصين، لكن قائد الفريق هو عامل التغيير. يجب أن يمتلك هذا العضو خبرة في منهجية الشركات الناشئة المرنة (Lean Startup)، وتجربة المستخدم المرنة (Lean UX)، وتصميم المؤسسات (Enterprise Design Thinking)، والأسلوب الرشيق (ِAgile)، وحتى بعض مفاهيم عمليات التطوير.
القادة الأكثر نجاحًا في الفِرق ليسوا مجرد متمرسين في Enterprise Design Thinking فحسب، بل هم أيضًا مدرِّبون معتمدون. يتمتع هؤلاء المدرِّبون بطبيعة إبداعية، ويمكنهم إدارة ورش عمل معقدة تُلهم الفِرق للتفكير خارج الصندوق وتجاوز التحديات. القائد المتميز للفريق يؤمن بشدة بفوائد الممارسات الرشيقة (Agile) ولديه القدرة على دمج المرونة لتصبح جزءًا أساسيًا من ثقافة الفريق.
القوة الدافعة الأخرى في فريق الأسلوب الرشيق هي المهندس المعماري. يساعد المهندس المعماري الفريق على التركيز على الهدف الرئيسي للشوط ويمنعهم من التشتت في التفاصيل. بالاعتماد على خبرته، يتمكن المهندس المعماري من تبسيط الحلول المعقدة وفقًا لتخصص كل عضو في الفريق.
كما يُشرف المهندس المعماري على تصميم وتنفيذ الحل، ويتعامل مع أي مخاطر أو عوائق تقنية تظهر أثناء العملية. بينما يستمع المهندس المعماري لآراء جميع أعضاء الفريق، فإنه يمتلك السلطة لاتخاذ القرارات التقنية. من المهم أن يثق الفريق بخبرته.
لن يحقق المنتج نجاحًا إذا لم تكن تجربة المستخدم مدروسة ومستندة إلى أبحاث فعلية. قد يجادل البعض بأن بعض المنتجات لا تحتوي على واجهة مستخدم، وبالتالي لا تحتاج إلى مصمم تجربة مستخدم، لكن هذا سيُعد ظلمًا للفريق. إذا كان هناك مستخدم، فإن مصمم تجربة المستخدم يضيف منظورًا قيّمًا وموضوعيًا يساعد الفريق على التركيز على احتياجات المستخدم.
رغم أن بقية أعضاء الفريق لا يملكون قسمًا مخصصًا لهم في هذا المقال، فإنهم لا يقلون أهمية عن قائد الفريق والمهندس المعماري. يعتمد نجاح الفريق على مساهمات كل فرد وجهوده في تقديم الدعم عند مواجهة التحديات.
تعتمد بقية خصائص الفريق على المنتج الذي يتم تطويره. إذا كنت تعمل على تحديث تكنولوجيا سير عمل موجود مسبقًا، فإن ذلك يتطلب مهارات مختلفة عن تلك اللازمة لإنشاء خوارزمية جديدة لتحسين العمليات اليومية وضمان أقصى أداء. ونتيجةً لذلك، يحتاج باقي أعضاء الفريق إلى مجموعات مهارات تكمل كلًّا من المهمة الحالية وبقية أعضاء الفريق.
بمجرد تحديد المهارات المطلوبة في فريقك المرن، يتعين عليك اختيار الأشخاص المناسبين ضمن مجموعات المهارات هذه. العمق والعرض مهمان على حد سواء، كما يتضح في نموذج المهارات على شكل T. يجب أن يمتلك كل عضو في الفريق مهارات واسعة تمكِّنه من مساعدة الآخرين ومتابعة تقدُّم الفريق، إلى جانب خبرة عميقة في مجال واحد كخبير متخصص.
ومجرد أن لديك مهندس Full-Stack قادرًا على تطوير حلول تطبيقات الأجهزة المحمولة والويب بشكل شامل دون الاعتماد على الآخرين، فهذا لا يعني أن أفضل استخدام لمهاراته يكون بهذه الطريقة. عندما يكون لدى الفريق كلٌّ من العمق والاتساع في المهارات، يمكنك تفويض المهام بشكل مناسب لتحقيق أقصى استفادة في الشوط دون إثقال كاهل فرد واحد.
ثقافة الفريق تعزز الكفاءة والإنتاجية. إن مجرد ممارسة الأسلوب الرشيق أو عمليات التطوير أو التفكير التصميمي المؤسسي لا يكفي، بل يجب أن تكون هذه المفاهيم جزءًا لا يتجزأ من التفاعلات اليومية للفريق. تمنح ثقافة الأسلوب الرشيق وعمليات التطوير الفِرق مزيدًا من الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات.
من خلال التفكير التصميمي المؤسسي، يولي الفريق أهمية للتواصل المفتوح والمتكافئ بين جميع الأعضاء، كما أن التجربة والتكرار يجعلان الفشل المبكر أمرًا طبيعيًا. تعزز هذه العملية الأفكار الإبداعية والأصلية وتُتيح للأفكار الواعدة أن تتألق. لكن الثقافة تمتد أيضًا إلى العلاقات الشخصية التي تشكِّل أساس الفريق، بما في ذلك العادات مثل الخروج في عطلة نهاية الأسبوع، أو اللقاءات غير الرسمية، أو حتى الاحتفال بأعياد الميلاد الشهرية.
لكي يستمر الفريق في النمو وتحسين أدائه مع مرور الوقت، يحتاج إلى التأمل في أعماله. وتُعَد جلسات الاستعراض جزءًا مهمًا من إطار الأسلوب الرشيق، ووسيلة للفِرق لمعالجة التحديات والتعاون لتحديد الحلول.
على سبيل المثال، إذا كان عضو جديد في الفريق يفتقر إلى مهارات في مجال معين أو لا يواكب سرعة باقي الفريق، يمكن أن تتم مناقشة ذلك خلال جلسة الاستعراض. يمكن للفريق العمل معًا لمناقشة كيفية دعم هذا الشخص بشكل أفضل، ما يمكِّنه ويمكِّن الفريق من تحقيق نجاح أكبر في التكرارات المستقبلية.
السفر لحضور اللقاءات الشخصية ليس دائمًا مستدامًا أو ممكنًا. لمعالجة ذلك، تعتمد بعض الفِرق أساليب هجينة حيث يجتمع الأعضاء في مكان واحد لمدة أسبوع ثم يعملون عن بُعد للأسبوع التالي، بينما يكتفي آخرون بالالتقاء خلال الاجتماعات الأساسية فقط للأسلوب الرشيق.
المهم هو أن يحدد الفريق وقتًا وإيقاعًا يساعدان على بناء وتعزيز التناغم والتوافق بين أفراده. هذه اللقاءات الدورية تسهِّل التواصل، وتوفِّر فرصة لدعم بعضهم، وفي النهاية تعزز نجاح الفريق. حتى في بيئات العمل الافتراضية بالكامل، تشجِّع الساعات الاجتماعية الافتراضية والكاميرات المفعّلة دائمًا العاملين عن بُعد على البقاء متصلين.
يمكن أن يعزز التواجد في المكان نفسه ديناميكيات الفريق، لكن كما شهدنا خلال الجائحة، فهو ليس شرطًا ضروريًا. بما أن الاستعانة بالمواهب من مواقع مختلفة يمكن أن يقلل التكاليف، فقد يقيم بعض أعضاء الفريق في مواقع جغرافية متفرقة. المفتاح للنجاح هنا هو إبقاء غالبية أعضاء الفريق في المنطقة الزمنية نفسها حتى يمكن عقد الاجتماعات الدورية للفريق.
قد يكون تحديد واختيار المواهب المناسبة لفريقك المرن مهمة صعبة في البداية، لكن مع تقدُّمك في العملية ستكتشف أنه من خلال التكرارات الصغيرة، سيتم إعداد الفريق لتحقيق النجاح.
في نموذج IBM® Garage الشامل، يعمل فريقنا معك لتحديد العوائق، وتطوير أفكار مبتكرة، وتنفيذ حلول متكررة مع إدارة المخاطر بشكل يمكن التحكم فيه. نحن نزوِّد فريقك بالممارسات والتقنيات والخبرات اللازمة للتنفيذ طوال الرحلة. يُثمر التعاون الناتج عن ذلك قيمة من خلال نشر حلول مرنة، وتوسيع القدرات، وتسريع التحول الرقمي وتحقيق قيمة أكبر لعملائنا.
