في شراكتنا التي تزيد عن 50 عامًا، يثق أكثر من 10000 عميل من عملاء SAP في شركة IBM لتقديم وتشغيل أنظمة SAP الخاصة بهم باستخدام مجموعة واسعة من الحلول المصممة خصوصًا من أجل SAP عبر تقنيات IBM و IBM Consulting. حيث تقوم IBM Consulting ببناء ما يزيد عن 1000 حل مخصص من أجل SAP كل عام، كما تقدم SAP HANA خدماتها لـ 4800 عميل على خوادم IBM Power.