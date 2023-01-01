تتمتع Samsung وIBM بتاريخ مثمر من الابتكار، ينعكس في ريادتهما لبراءات الاختراع السنوية. فالتعاون بين IBM وSamsung يعني شراكة مع اثنتين من أكثر الشركات ابتكارًا في العالم، بفضل الموارد المشتركة التي لها القدرة على حل أكثر التحديات المؤسسية إلحاحًا.

