تمتد العلاقة بين IBM وSamsung لعقود، حيث كانت الشركتان شريكتين وعميليتين ومبتكرتين معًا.
تركز الشراكة بين ®IBM وSamsung على تحقيق نجاح دائم للعملاء من خلال:
تتمتع Samsung وIBM بتاريخ مثمر من الابتكار، ينعكس في ريادتهما لبراءات الاختراع السنوية. فالتعاون بين IBM وSamsung يعني شراكة مع اثنتين من أكثر الشركات ابتكارًا في العالم، بفضل الموارد المشتركة التي لها القدرة على حل أكثر التحديات المؤسسية إلحاحًا.
تُصنِّع Samsung Foundry معالجات IBM Telum® II ومعالجات IBM Spyre Accelerators الجديدة للجيل القادم من أنظمة ®IBM Z.
عدد أجهزة Samsung المحمولة التي تديرها ®IBM MaaS360 بدءًا من الربع الثاني من عام2024.
شركة Samsung Electronics America هي الشركة الداعمة لمبادرة Call for Code لعام 2024، وهي مبادرة للمطورين تهدف إلى تحسين الوصول العادل إلى الاحتياجات الأساسية من خلال ابتكار حلول مع ™IBM watsonx.
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