تُعد التطبيقات الحديثة شريان الحياة للأعمال المعاصرة—فتعطل التطبيقات يعني توقف أعمالك. نظراً للتعقيد المتزايد للتطبيقات الحديثة اليوم، بات لزاماً على مديري تكنولوجيا المعلومات التنفيذيين إيجاد سبل لتلبية متطلبات الأعمال بشكل أسرع، واستخدام الرؤى والإجراءات الفورية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

أبدى ما يصل إلى 72% من المديرين التنفيذيين في مجال تكنولوجيا المعلومات دعمهم لاستراتيجية الأتمتة الذكية في مؤسساتهم.¹ وفي الوقت نفسه، بدأت المؤسسات في استيعاب القيمة التجارية من السحابة العامة.

ولهذا السبب تعمل شركة IBM مع Amazon Web Services (AWS) لتقديم حلول الأتمتة الذكية من IBM على AWS. من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، بات بإمكانكم الآن نشر حلول سحابية موثوقة من فئة المؤسسات بسرعة فائقة، معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة لتحقيق أفضل النتائج لأكثر من مليون عميل يومياً.2