Passport Advantage Online for IBM Resellers

يوفر Passport Advantage Online for Resellers وصولًا آمنًا لتسجيل الدخول إلى معلومات Passport Advantage الخاصة بالموقع، إضافةً إلى الأدوات والتطبيقات اللازمة لتقديم الطلبات، وإنشاء عروض الأسعار، وتنزيل ملفات الأسعار، وإعداد التقارير، وإدارة جهات الاتصال.

إذا كنت بائعًا معتمدًا لدى Passport Advantage Online كموزّع قيمة مضافة، وبصفتك IBM Business Partner، فسجّل الدخول الآن. 

هل أنت جديد في PAO؟ قم بجولة تعريفية.

خصّص 3 دقائق لاستكشاف Passport Advantage Online for Resellers. اطّلع على قائمة بما يمكنك رؤيته وتنفيذه ضمن موقع IBM Passport Advantage الخاص بك:

  • إتاحة الوصول إلى "الطلب عبر الإنترنت (eOrder)" و"البيع الموجَّه من قِبل الشركاء" و"إعداد المقترحات وعروض الأسعار والطلبات".
  • تنزيل ملفات الأسعار للبرامج وأجزاء تراخيص SaaS الشهرية. يمكنك اختيار تنزيل: (1) التسعير الحالي (2) التسعير الحالي والمستقبلي (3) التسعير المستقبلي.
  • عرض التقارير وإنشاؤها استنادًا إلى علاقات المعاملات فقط
    • الاطّلاع على معلومات عملاء Passport Advantage وPassport Advantage Express، وإعداد تقارير عن نشاط العملاء استنادًا إلى علاقة المبيعات الخاصة بك. يمكنك البحث باستخدام اتفاقية العميل أو رقم الموقع، وكذلك عبر خصائص العميل، بما في ذلك اسم العميل، والدولة أو المنطقة، ونوع التسجيل، وتاريخ انتهاء صلاحيته.
    • بنود التجديد النشطة بحسب التاريخ ورقم الاتفاقية ورقم عرض الأسعار واسم الموقع.
    • بنود التجديد النشطة لترخيص محدد المدة.
    • تقارير عملاء المستخدم النهائي
    • تقارير 180 يومًا
    • حالة تنفيذ طلبات SaaS
    • نماذج أحكام SaaS / إعداد تقارير عناصر البيانات.
    • تقرير التجاوزات المعطّلة
    • إشعارات أسعار تجديد العقود.
    • تحديث ترخيص الاشتراك
     
  • بالإضافة إلى المهام والأدوات المذكورة أعلاه، يمكن لجهة الاتصال الرئيسية للموقع، وفي بعض الحالات جهات الاتصال الثانوية، استخدام "إدارة الحساب" بهدف:
  • إضافة المستخدمين وحذفهم
  • الموافقة على طلبات الوصول أو رفضها (طلبات الترشيح الذاتي)
  • تحديث معلومات المستخدم
  • تعيين الأدوار ومنح صلاحيات الاستخدام وأذونات الأدوات لإعداد التقارير، والطلب عبر الإنترنت، وإعداد المقترحات وعروض الأسعار والطلبات، والبيع الموجَّه من قِبل الشركاء.

 

طلب الوصول

لمعرفة الطريقة، شاهد فيديو مدته دقيقتان و44 ثانية.

إذا رغبت، تعرّف على كيفية تسجيل الدخول أو طلب الوصول إلى موقع IBM Passport Advantage for Resellers:

  1. انقر فوق الزر "Request Access" الموجود على اليسار.
  2. أدخل معرِّف IBM وكلمة المرور 
    ملاحظة: إذا لم يكن لديك معرِّف IBM وكلمة مرور، سيتم توجيهك لإنشاء حساب. بعد تسجيل المعرِّف الخاص بك ضمن أنظمة IBM، تظهر مكالبة عند النقر على تسجيل الدخول مرة أخرى لاستكمال نموذج تفويض أو نموذج ترشيح ذاتي.
  3. قدّم المعلومات المطلوبة
    • أدخل رقم الموقع الخاص بك
      ملاحظة: تتوفر أرقام المواقع في معظم مستندات اتفاقية PA ومستندات المعاملات
    • حدّد الخيار المناسب ضمن عبارة "I believe I am the Primary Contact for this Site". إذا لم تكن جهة الاتصال الرئيسية، فاختر "NO". سيتم توجيه طلب الوصول إلى جهة الاتصال الرئيسية للموقع لاستكمال الإجراءات واعتماده.
     
  4. عند استلام رسالة بريد إلكتروني تفيد بالموافقة على "طلب الوصول"، فقط سجّل الدخول مرة أخرى .

إذا احتجت إلى مساعدة، تواصل مع فريق eCustomer Care.

عرض التقارير

تعرَّف على كيفية استخدام موقع Passport Advantage Online for Resellers بهدف:

  • سحب بيانات عناصر التجديد النشطة
  • إعداد عروض أسعار التجديد لعملائك
  • تنزيل تقارير موجزة وتقارير تفصيلية تساعدك على متابعة التجديدات القادمة أولًا بأول.
 

تعرّف على كيفية استخدام الإمكانات المتاحة داخل موقع PAO لإعداد تقارير موجزة وتقارير تفصيلية عن "سجل تاريخ الطلبات" لجميع عملاء Passport Advantage وPassport Advantage Express وCloud Services، وذلك عبر:

  1. اتفاقية العميل ورقم الموقع
  2. قائمة إشعارات سمات العملاء

بيانات تساعدك على:

  • فهم مخزون عملائك وسجل معاملاتهم
  • الاستعداد للتجديدات القادمة وإغلاقها
  • اكتشف فرص مبيعات إضافية
  • مساندة عملائك في "إدارة أصول البرامج" و"عمليات النشر".
 