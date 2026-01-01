لمعرفة الطريقة، شاهد فيديو مدته دقيقتان و44 ثانية.



إذا رغبت، تعرّف على كيفية تسجيل الدخول أو طلب الوصول إلى موقع IBM Passport Advantage for Resellers:



انقر فوق الزر "Request Access" الموجود على اليسار. أدخل معرِّف IBM وكلمة المرور

ملاحظة: إذا لم يكن لديك معرِّف IBM وكلمة مرور، سيتم توجيهك لإنشاء حساب. بعد تسجيل المعرِّف الخاص بك ضمن أنظمة IBM، تظهر مكالبة عند النقر على تسجيل الدخول مرة أخرى لاستكمال نموذج تفويض أو نموذج ترشيح ذاتي. قدّم المعلومات المطلوبة أدخل رقم الموقع الخاص بك

ملاحظة: تتوفر أرقام المواقع في معظم مستندات اتفاقية PA ومستندات المعاملات حدّد الخيار المناسب ضمن عبارة "I believe I am the Primary Contact for this Site". إذا لم تكن جهة الاتصال الرئيسية، فاختر "NO". سيتم توجيه طلب الوصول إلى جهة الاتصال الرئيسية للموقع لاستكمال الإجراءات واعتماده. عند استلام رسالة بريد إلكتروني تفيد بالموافقة على "طلب الوصول"، فقط سجّل الدخول مرة أخرى .

إذا احتجت إلى مساعدة، تواصل مع فريق eCustomer Care.